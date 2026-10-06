ครม. ประกาศเพิ่ม สมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เปิดทางเยียวยาน้ำท่วม
ครม. มีมติวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หลังน้ำท่วมขยายพื้นที่จากมติเดิมเมื่อ 29 กันยายน ที่กันงบไว้ 4,700 ล้านบาท เปิดทางให้ผู้ประสบภัยยื่นขอรับเงินเยียวยา
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติม หลังพื้นที่น้ำท่วมขยายออกไปจากที่ประกาศไว้เดิม
นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือเยียวยา ก่อนมีมติเพิ่มสมุทรสงครามเข้าไปในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง
การประกาศครั้งนี้ต่อเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ที่ประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วส่วนหนึ่ง พร้อมกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือและฟื้นฟู
เกณฑ์เยียวยาที่ใช้อยู่ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 ถึง 9,000 บาท ตามระดับความเสียหายและระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง ส่วนกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยหรือดินถล่ม ให้ค่าจัดการศพรายละ 2 ล้านบาท
การลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สำหรับบ้านพักอาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569
ยื่นได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งเปิดระบบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 08.00 น. หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ยื่นต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพราะรัฐโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง
ข้อมูลถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2569 มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,500 ราย โดยกรุงเทพมหานครมากที่สุด 371,775 ราย
คำแถลงยังไม่ได้ระบุว่า ผู้ประสบภัยในสมุทรสงครามที่บ้านถูกน้ำท่วมหลังวันที่ 30 กันยายน 2569 จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือภายใต้เกณฑ์เดิมได้หรือไม่ และยังไม่ได้ระบุว่าประกาศครอบคลุมอำเภอใดบ้าง
ผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วมควรเก็บภาพถ่ายความเสียหายและเอกสารประจำบ้านไว้ให้ครบ เพราะต้องใช้ประกอบคำร้อง และติดตามประกาศของจังหวัดสมุทรสงครามว่าครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง
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