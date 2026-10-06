นาทีชีวิต! เครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 ม.ใน 7 นาที ผู้โดยสารระทึก
นาทีชีวิต! เครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 ม.ใน 7 นาที ผู้โดยสารระทึก หลังเจอปัญหาทางเทคนิค ก่อนบินวน 4 ชม. และลงจอดปลอดภัย
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นกับเที่ยวบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (British Airways) ที่เดินทางจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มุ่งหน้าสู่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายงานระบุว่า
เครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง 777 ได้ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เมื่อเวลา 12.15 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น แต่หลังจากทะยานขึ้นฟ้าไปได้เพียง 30 นาที ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไอร์แลนด์ เครื่องบินกลับสูญเสียความสูงอย่างกะทันหัน โดยลดระดับลงถึง 8,500 เมตร ภายในเวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้โดยสารบนเครื่อง
หลังเกิดเหตุระทึกขวัญดังกล่าว กัปตันได้ตัดสินใจหันหัวเครื่องบินกลับลอนดอนและบินวนไปมาบริเวณช่องแคบบริสตอล (Bristol Channel) นานประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดน้ำหนักเครื่องบินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ในเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทางสายการบิน British Airways ได้ชี้แจงว่า “ทีมนักบินผู้เชี่ยวชาญได้นำเครื่องกลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยหลังเกิดปัญหาทางเทคนิค พร้อมทั้งเร่งจัดเตรียมแผนการเดินทางใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการจัดหาที่พักโรงแรมให้ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนอังกฤษระหว่างรอเดินทางในเที่ยวบินถัดไป”
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อ้างอิงจาก : yahoo