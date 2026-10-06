นาทีชีวิต! เครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 ม.ใน 7 นาที ผู้โดยสารระทึก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 23:01 น.
นาทีชีวิต! เครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 ม.ใน 7 นาที ผู้โดยสารระทึก
ภาพจาก : timesofindia, london-now

นาทีชีวิต! เครื่องบิน British Airways ดิ่งลดระดับ 8,500 ม.ใน 7 นาที ผู้โดยสารระทึก หลังเจอปัญหาทางเทคนิค ก่อนบินวน 4 ชม. และลงจอดปลอดภัย

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นกับเที่ยวบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (British Airways) ที่เดินทางจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มุ่งหน้าสู่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายงานระบุว่า

เครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง 777 ได้ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เมื่อเวลา 12.15 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น แต่หลังจากทะยานขึ้นฟ้าไปได้เพียง 30 นาที ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไอร์แลนด์ เครื่องบินกลับสูญเสียความสูงอย่างกะทันหัน โดยลดระดับลงถึง 8,500 เมตร ภายในเวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้โดยสารบนเครื่อง

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หลังเกิดเหตุระทึกขวัญดังกล่าว กัปตันได้ตัดสินใจหันหัวเครื่องบินกลับลอนดอนและบินวนไปมาบริเวณช่องแคบบริสตอล (Bristol Channel) นานประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดน้ำหนักเครื่องบินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ในเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ทางสายการบิน British Airways ได้ชี้แจงว่า “ทีมนักบินผู้เชี่ยวชาญได้นำเครื่องกลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยหลังเกิดปัญหาทางเทคนิค พร้อมทั้งเร่งจัดเตรียมแผนการเดินทางใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการจัดหาที่พักโรงแรมให้ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนอังกฤษระหว่างรอเดินทางในเที่ยวบินถัดไป”

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อ้างอิงจาก : yahoo

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 23:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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