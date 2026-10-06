อุกอาจ! ชายไร้บ้านคลั่ง ก่อเหตุแทงคอหญิงวัย 51 บนรถราง ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
อุกอาจ! ชายไร้บ้านคลั่ง ก่อเหตุแทงคอหญิงวัย 51 บนรถราง ย่านเซาท์เมลเบิร์น ก่อนผู้โดยสารช่วยไล่จับทัน ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
ตำรวจออสเตรเลียจับกุมชายไร้บ้านวัย 37 ปี หลังก่อเหตุใช้มีดแทงบริเวณลำคอผู้โดยสารหญิงวัย 51 ปี บนรถรางที่กำลังวิ่งเข้าจอดบริเวณป้ายถนนอีสเทิร์นโรด ใกล้คิงส์เวย์ ย่านเซาท์เมลเบิร์น ในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ผ่านมา
ทาริก ค็อก เลขาธิการสหภาพแรงงานรถไฟ รถราง และรถประจำทาง ระบุว่า พนักงานขับรถเปิดประตูทันทีที่ได้ยินเสียงผู้โดยสารตะโกนขอความช่วยเหลือ ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีลงจากรถราง โดยมีผู้โดยสาร 2 คนวิ่งไล่ตามอย่างกระชั้นชิด ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงและเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันท่วงที
ทีมแพทย์และกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้บาดเจ็บ ซึ่งเดินทางมาพร้อมสุนัขของตัวเอง ที่จุดเกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอัลเฟรด ล่าสุดอาการปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ตำรวจยืนยันว่าผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุจูงใจ และไม่พบผู้ต้องสงสัยรายอื่นเกี่ยวข้อง
ตำรวจตั้งข้อหาผู้ก่อเหตุหลายกระทง ได้แก่ กระทำการประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เจตนาทำร้ายร่างกาย สะกดรอยตาม ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ก่ออาชญากรรมร้ายแรงระหว่างประกันตัว ละเมิดเงื่อนไขการประกันตัว และครอบครองอาวุธควบคุม โดยเตรียมนำตัวขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันพุธนี้
พยานที่ทำงานอาสาสมัครบริเวณใกล้เคียงเล่าว่า ได้ยินเสียงไซเรนดังสนั่น ก่อนเห็นตำรวจและรถพยาบาลมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทำให้คนในละแวกนั้นตื่นตกใจ ด้านเลขาธิการสหภาพแรงงานฯ แนะนำให้พนักงานขับรถลางานเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ พร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ
ที่มา: 7news
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