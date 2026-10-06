ตร.ไต้หวันบุกบาร์เกย์ย่านดัง ส่อคุกคามสิทธิ์ เหยียดเพศ สั่งฟันวินัย 6 นาย
เกิดกระแสวิจารณ์สนั่นไทเป หลังตำรวจบุกตรวจ Commander D บาร์เกย์ดังย่านซีเหมินติง คุมตัว 51 คน กลุ่ม LGBTQ+ โวยถูกสั่งคุกเข่าและเหยียดเพศ ล่าสุดสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ 6 นาย
ตำรวจไทเปถูกวิจารณ์อย่างหนักจากปฏิบัติการบุกตรวจ Commander D บาร์เกย์แนว BDSM ที่มีชื่อเสียงในย่านซีเหมินติง เขตว่านหัว เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569 หลังกลุ่มสิทธิความหลากหลายทางเพศกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและปฏิบัติต่อลูกค้าภายในร้านอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงมีถ้อยคำที่เข้าข่ายเลือกปฏิบัติ ไทเปไทมส์
ตำรวจเขตว่านหัวระบุว่า การเข้าตรวจเกิดขึ้นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอนาจารในที่สาธารณะ และเจ้าหน้าที่มีหมายค้นจากศาลรองรับ ก่อนเข้าตรวจร้านในช่วงบ่าย ตำรวจนำผู้ที่อยู่ภายใน 51 คน ไปสอบปากคำ และจับกุมผู้รับผิดชอบสถานที่เพื่อส่งดำเนินการตามกฎหมาย
ตำรวจชี้แจงเพิ่มเติมว่า Commander D ถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมสาธารณะมาแล้ว 13 ครั้งในปีนี้ และยืนยันว่าการเข้าตรวจมีฐานทางกฎหมาย ไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นบาร์สำหรับกลุ่ม LGBTQ+
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และองค์กรด้านสิทธิ LGBTQ+ ให้ข้อมูลอีกด้าน โดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สั่งให้ลูกค้าหลายคนนั่งยองหรือคุกเข่า ห้ามพูดคุยและใช้โทรศัพท์ พร้อมใช้ถ้อยคำดูหมิ่นผู้มีความหลากหลายทางเพศและผู้พิการ บางคนยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่แสดงหมายค้นให้ผู้ถูกตรวจดูในขณะปฏิบัติการ
คลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลยิ่งทำให้กระแสวิจารณ์รุนแรงขึ้น เมื่อปรากฏเสียงเจ้าหน้าที่พูดกับผู้ใช้รถเข็นซึ่งอยู่ในห้องน้ำในลักษณะตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของคนพิการ ก่อนตำรวจยอมรับภายหลังว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมจริง
หลังเกิดเหตุ กลุ่มสิทธิทางเพศหลายองค์กรออกมาประท้วงในย่านซีเหมินติง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงไทเปสอบสวนกระบวนการเข้าตรวจ เปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด และขอโทษผู้ได้รับผลกระทบ โดยมองว่าแม้ตำรวจจะมีหมายค้น แต่การบังคับใช้กฎหมายยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการไม่เลือกปฏิบัติ
ล่าสุดวันที่ 5 ตุลาคม ตำรวจไทเปประกาศลงโทษเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย หลังตรวจสอบเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ 4 นายถูกพบว่าใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ส่วนหัวหน้าชุดปฏิบัติการถูกลงโทษฐานไม่ห้ามปราม ขณะที่ผู้กำกับสถานีตำรวจว่านหัวได้รับโทษทางวินัยจากปัญหาการกำกับดูแล
เจียง ว่านอัน นายกเทศมนตรีไทเป ระบุว่า การตรวจค้นมีหมายศาลและดำเนินการตามกฎหมาย แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบ พร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษผู้ได้รับผลกระทบ โดยยืนยันว่าประชาชนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะมีเพศ อายุ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ เชื้อชาติ หรือความเชื่อใด
กรณี Commander D ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเกิดขึ้นในเดือนเดียวกับงาน Taiwan LGBTQ+ Pride ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในกรุงไทเปวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ภายใต้ธีม “Our Voices, Our Journey” โดยขบวนจะเริ่มจากลานหน้าศาลาว่าการกรุงไทเปในช่วงบ่าย
เหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องเส้นแบ่งระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับสิทธิของประชาชน โดยตำรวจยังยืนยันว่าการตรวจร้านมีเหตุและหมายศาลรองรับ ขณะที่กลุ่มสิทธิไม่ได้โต้แย้งเพียงเรื่องการตรวจค้น แต่ตั้งคำถามต่อ วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเข้าควบคุมพื้นที่และปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ภายในร้าน
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