แม่ภัทร เล่าสะอื้น ถูกขู่รักษาตัวให้ดี หากป่วยจะไม่ส่ง รพ. ปล่อยให้ตายคากรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 17:50 น.
แม่ภัทร อ้างถูกเจ้าหน้าที่ขู่หากป่วยไม่ต้องส่ง รพ. ปล่อยให้ตายคากรง

แม่ภัทร เล่าชีวิตชีวิตทรมาน นอนในกรงเหล็ก-อุจจาระในถัง ถูกขู่รักษาตัวให้ดี หากป่วยจะไม่พาตัวรักษาปล่อยให้ตาย ลูกชายร่ำไห้กราบขอโทษไม่รู้สภาพหดหู่

กรณี แม่ภัทร อดีตนักธุรกิจเจ้าของโรงงานร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสอ้างถูกลูกชายแท้ ๆ นำตัวไปกักขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นานถึง 2 ปีครึ่ง ในสภาพไม่ต่างจากค่ายกักกันหรือกรงขัง จนกระทั่งลูกสาวและน้องสาวสามารถตามช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ

แม่ภัทร เล่าว่าช่วงเวลา 11 เดือนตนถูกนำตัวไปขังไว้ในกรงเหล็กขนาดเล็ก ภายในกรงไม่มีห้องน้ำ มีเพียงถังผงซักฟอกไว้สำหรับขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ได้รับกระดาษทิชชู่เพียง 1 ม้วนต่อ 3 วัน และได้รับน้ำดื่มวันละ 1 เหยือก

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ภายในศูนย์มีการใช้เตียงนอนที่มีตะแกรงเหล็กครอบตัวผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอาไว้ อ้างว่าทำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตกเตียงหรือเดินออกไปโดนรถชน

แม่ภัทร เล่าต่อว่าขณะที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเคยได้ยินว่า “เจ้าหน้าที่บอกว่าให้แม่รักษาตัวให้ดีอย่าเจ็บอย่าป่วยนะ เพราะลูกไม่ให้ไปรักษาพยาบาลนะจะปล่อยให้ตายอยู่ในนี้เลย”

ก่อนได้รับการช่วยเหลือ แม่ภัทรได้ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเขียนทำสัญลักษณ์/ตำหนิไว้ที่ลูกกรงเหล็กเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าตนเองถูกกักขังจริง เนื่องจากคาดการณ์ว่าทางศูนย์จะปฏิเสธ ซึ่งทีมข่าวได้ลงพื้นที่และพบรอยตำหนิดังกล่าวตรงตามที่แม่นพัฒน์ระบุไว้ทุกประการ

แม่ภัทร
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ขณะที่ เบนซ์ ลูกชาย อ้างว่า คุณแม่มีพฤติกรรมอารมณ์รุนแรง มีการทำร้ายร่างกายคนในบ้าน ทั้งตนเองและน้องสาวถึงขั้นเลือดตกยางออก ประกอบกับตนเองเข้าใจว่าศูนย์ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยเขาเป็นผู้จ่ายค่าดูแลรายเดือนจำนวนกว่า 20,000 บาทและไม่ทราบมาก่อนว่าสภาพภายในศูนย์ดูแลเป็นเช่นนั้น

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ในช่วงท้ายรายการ คุณเบนซ์ ร่ำไห้และคุกเข่าก้มลงกราบขอโทษคุณแม่ ยอมรับว่าไม่คิดว่าสถานที่ดังกล่าวจะมีสภาพทารุณกรรมเช่นนี้ ซึ่งคุณแม่ได้โผเข้าสวมกอดลูกชายทั้งน้ำตา พร้อมกล่าวอโหสิกรรมให้กล่าวว่า “ไม่เป็นไร หลังจากนี้ก็มาคุยกัน”

คุณเบนซ์ขอโทษแม่
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 17:48 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 17:50 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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