ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง “แก่!”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 22:31 น.
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง "แก่!"

ดราม่าเดือด หลัง คิมฮีแอ นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวในงานเทศกาลแฟชั่น Paris Fashion Week โดนทักแรง “แก่ขึ้น-ผอมลง”

จู่ ๆ ในโลกออนไลน์ขณะนี้ก็มีดราม่าร้อนเกิดขึ้น ภายหลังการปรากฎตัวของ คิมฮีแอ (Kim – Hee Ae) นักแสดงมากฝีมือระดับตำนาน ในงาน Paris Fashion Week (ปารีสแฟชั่นวีค) โดยเธอมาในลุกผมบ๊อบสั้น เสื้อแขนยาวขนาดพอดีตัวสีดำสนิท แหวกอกเพิ่มความเฟียส มาพร้อมกับกระโปรงลายสก็อตดีไซน์เก๋ รองเท้าส้นเตี้ยหัวเแหลมเปิดส้นสีดำสนิท และการแต่งหน้าสไตล์น้อยแต่มาก เรียบหรูสุด ๆ

คิมฮีแอ (Kim – Hee Ae) ให้สัมภาษณ์พิเศษส่งตรงจาก Paris Fashion Week แต่ชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุดและต่างวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเธอในทำนองว่า “แก่ขึ้น เห็นริ้วรอยชัดมาก และผอมเกินไป ควรเพิ่มน้ำหนักขึ้นหน่อย” ท่ามกลางแฟนคลับทั่วโลกต่างออกมาตอกกลับกระแสวิจารณ์อย่างล้นหลาม พร้อมยกย่องความงดงามตามวัยของ คิมฮีแอ ที่ทำให้ริ้วรอยเหล่านั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสวยแบบธรรมชาติ

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ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-1
ภาพจาก : IG eyesmag
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-5
ภาพจาก : IG eyesmag
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-6
ภาพจาก : IG eyesmag
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-2
ภาพจาก : IG eyesmag
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-3
ภาพจาก : IG eyesmag
ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง แก่!-4
ภาพจาก : IG eyesmag

 

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ภาพจาก : IG eyesmag, heeae_official

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 22:31 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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