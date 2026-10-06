ดราม่าเดือด นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวงาน ปารีสแฟชั่นวีค ชาวเน็ตทักแรง “แก่!”
ดราม่าเดือด หลัง คิมฮีแอ นักแสดงดังวัย 59 ปี ปรากฎตัวในงานเทศกาลแฟชั่น Paris Fashion Week โดนทักแรง “แก่ขึ้น-ผอมลง”
จู่ ๆ ในโลกออนไลน์ขณะนี้ก็มีดราม่าร้อนเกิดขึ้น ภายหลังการปรากฎตัวของ คิมฮีแอ (Kim – Hee Ae) นักแสดงมากฝีมือระดับตำนาน ในงาน Paris Fashion Week (ปารีสแฟชั่นวีค) โดยเธอมาในลุกผมบ๊อบสั้น เสื้อแขนยาวขนาดพอดีตัวสีดำสนิท แหวกอกเพิ่มความเฟียส มาพร้อมกับกระโปรงลายสก็อตดีไซน์เก๋ รองเท้าส้นเตี้ยหัวเแหลมเปิดส้นสีดำสนิท และการแต่งหน้าสไตล์น้อยแต่มาก เรียบหรูสุด ๆ
คิมฮีแอ (Kim – Hee Ae) ให้สัมภาษณ์พิเศษส่งตรงจาก Paris Fashion Week แต่ชาวเน็ตกลับโฟกัสผิดจุดและต่างวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเธอในทำนองว่า “แก่ขึ้น เห็นริ้วรอยชัดมาก และผอมเกินไป ควรเพิ่มน้ำหนักขึ้นหน่อย” ท่ามกลางแฟนคลับทั่วโลกต่างออกมาตอกกลับกระแสวิจารณ์อย่างล้นหลาม พร้อมยกย่องความงดงามตามวัยของ คิมฮีแอ ที่ทำให้ริ้วรอยเหล่านั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสวยแบบธรรมชาติ
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ภาพจาก : IG eyesmag, heeae_official