ศุภมาส ขอโทษ ปมเพจพีอาร์ชัยนาท โพสต์ไม่เหมาะสม สั่งห้ามใส่ความเห็นส่วนตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:54 น.
ศุภมาส ขอโทษ ปมเพจพีอาร์ชัยนาท โพสต์ไม่เหมาะสม สั่งห้ามใส่ความเห็นส่วนตัว

ศุภมาส ยกมือขอโทษ ปมเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท โพสต์ไม่เหมาะสม พาดพิงสื่อนำเสนอคุณยายลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลา สั่งห้ามใส่ความเห็นส่วนตัว

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ที่โพสต์ตอบโต้สื่อเรื่องคุณยายลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลา โดยถามว่าจะดึงดราม่าไปเพื่ออะไร ก่อนให้สัมภาษณ์ นางสาวศุภมาสยกมือไหว้ขอโทษ

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องนี้อาจทำให้ประชาชนไม่สบายใจ จึงกำชับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทแล้วว่า หน้าที่คือเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจ ไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่ทำให้ประชาชนไม่สบายใจ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญสถานการณ์รอบด้าน

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น.ส.ศุภมาส ย้ำว่า ช่วงนี้หากประชาสัมพันธ์จังหวัดใดช่วยเหลือประชาชนได้ ต้องช่วย ไม่ต้องคำนึงว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนหรือไม่ เพราะทุกคนเป็นข้าราชการและเป็นหน่วยงานในรัฐบาล

น.ส.ศุภมาส ระบุว่า เพิ่งทราบว่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นที่แรก ส่วนจังหวัดอื่นยังไม่พบ จึงขอให้กำลังใจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นๆ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

น.ส.ศุภมาส กล่าวด้วยว่า หลังเกิดเหตุน้ำท่วมได้กำชับสื่อของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ยกผังรายการและนำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ พร้อมเน้นย้ำว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 16:54 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:54 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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