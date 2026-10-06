ศุภมาส ขอโทษ ปมเพจพีอาร์ชัยนาท โพสต์ไม่เหมาะสม สั่งห้ามใส่ความเห็นส่วนตัว
ศุภมาส ยกมือขอโทษ ปมเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท โพสต์ไม่เหมาะสม พาดพิงสื่อนำเสนอคุณยายลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลา สั่งห้ามใส่ความเห็นส่วนตัว
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีดราม่าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ที่โพสต์ตอบโต้สื่อเรื่องคุณยายลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลา โดยถามว่าจะดึงดราม่าไปเพื่ออะไร ก่อนให้สัมภาษณ์ นางสาวศุภมาสยกมือไหว้ขอโทษ
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องนี้อาจทำให้ประชาชนไม่สบายใจ จึงกำชับกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทแล้วว่า หน้าที่คือเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจ ไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่ทำให้ประชาชนไม่สบายใจ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญสถานการณ์รอบด้าน
น.ส.ศุภมาส ย้ำว่า ช่วงนี้หากประชาสัมพันธ์จังหวัดใดช่วยเหลือประชาชนได้ ต้องช่วย ไม่ต้องคำนึงว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนหรือไม่ เพราะทุกคนเป็นข้าราชการและเป็นหน่วยงานในรัฐบาล
น.ส.ศุภมาส ระบุว่า เพิ่งทราบว่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นที่แรก ส่วนจังหวัดอื่นยังไม่พบ จึงขอให้กำลังใจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอื่นๆ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
น.ส.ศุภมาส กล่าวด้วยว่า หลังเกิดเหตุน้ำท่วมได้กำชับสื่อของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ยกผังรายการและนำเสนอข่าวสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ พร้อมเน้นย้ำว่าสื่อของรัฐต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและฉับไว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจ PR-Chainat คือใคร? รู้จักเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาท ผู้ติดตาม 7 หมื่น หลังดราม่าข่าวยายซื้อน้ำปลา
- พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม
- สรุปดราม่า ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ปะทะกู้ภัยฉะเชิงเทรา ปมลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมต้องแจ้งก่อน?