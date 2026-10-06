“เสก โลโซ” ตอบแล้ว หลังเกือบได้ร้องเพลง “เนเน่นายแน่มาก” ก่อนลั่นประโยคเด็ด
“เสก โลโซ” ตอบแล้ว หลังเกือบได้ร้องเพลง “เนเน่นายแน่มาก” ก่อนลั่นประโยคเด็ด “เมียพี่ไม่ให้ร้อง” เผยเพลงของแอ๊ดยังมีมนต์ขลังเสมอ
ทำเอาแฟน ๆ และชาวเน็ตต่างหัวเราะกันอย่างมากเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อก kinnakarin1999 โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ “เสก โลโซ” ร็อกสตาร์ชื่อดัง กำลังพูดคุยกับแฟน ๆ ขณะแสดงคอนเสิร์ตที่ จ.ชลบุรี โดยได้มีการกล่าวถึงเพลงที่กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียขณะนี้ นั่นคือเพลง “เนเน่ นายแน่มาก” ของ แอ๊ด คาราบาว
เสก โลโซ: เนเน่ นายแน่มาก… เพลงเขาก็ดีอยู่นะจะไปขำอะไรน่ะ
คนดู: ขำพี่นั่นแหละ
เสก โลโซ: เหรอ จริงๆ แล้วอะเพื่อน เพลงนี้พี่สาบานได้เลยว่าพูดเรื่องจริง พี่แอ๊ด (คาราบาว) เขาชวนพี่ร้องคนแรกเลยนะ พอแต่งเสร็จแล้วก็ส่งเดโม่มาให้พี่ในไลน์
คนดู: ทำไมพี่ไม่ร้องอะ?
เสก โลโซ: เมียพี่ไม่ให้ร้อง แต่ไม่ใช่บอกว่าเพลงไม่ดีนะ เพลงพี่แอ๊ดยังคงมีมนต์ขลังอยู่เสมอ แต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าไม่ถึงพี่แอ๊ดเท่าไหร่ (หัวเราะ)
หลังจากนั้น เสก โลโซ ได้มีการแชร์ประโยคคำพูดจากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “คุณคิดอย่างไรกับเพลงเนเน่นายแน่มาก..?” จนแฟน ๆ และชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย
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