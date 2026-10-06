สรุปดราม่าโรงงานแม่ภัทร แม่ขอคืน ฝั่งลูกสะใภ้อ้างลงทุน 2.5 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:32 น.
สรุปดราม่าโรงงานแม่ภัทร แม่ขอคืน ฝั่งลูกสะใภ้อ้างลงทุน 2.5 ล้าน
ภาพจาก : โหนกระแส

แม่ภัทร ยืนยัน ขอโรงงานเครื่องสำอางคืน ขณะที่ฝั่งลูกสะใภ้อ้างจ่ายค่าเซ้งและลงทุนปรับปรุงอีก 2.5 ล้านบาท ด้านเอกภพชี้ยังไม่มีสัญญาเซ้งมายืนยัน

ประเด็นเรื่อง โรงงานผลิตเครื่องสำอาง กลายมาเป็นข้อพิพาทสำคัญในรายการโหนกระแส วันที่ 6 ตุลาคม 2569 หลังแม่ภัทรยืนยันว่าต้องการโรงงานที่เคยสร้างและบริหารกลับคืน ขณะที่ฝั่งลูกชาย (เบนซ์) ลูกสะใภ้ และน้องชาย (ผู้จัดการโรงงาน) ของกุ้งฝอย (ลูกสะใภ้) ซึ่งปัจจุบันดูแลกิจการอยู่ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินและลงทุนกับโรงงานไปแล้วจำนวนมาก

แม่ภัทรเล่าว่า เริ่มทำธุรกิจผลิตเครื่องสำอางก่อนสร้างโรงงานย่านลาดพร้าวด้วยเงินของตัวเองเมื่อประมาณปี 2560 โดยระบุว่าใบอนุญาตก่อสร้างและสัญญาเช่าที่ดินเดิมเป็นชื่อของตน ผู้จัดการออนไลน์

โฆษณา

ช่วงปี 2565 แม่ภัทรชวนลูกชายเข้ามาช่วยทำงาน หลังลูกสะใภ้พูดถึงเรื่องลูกชายไม่มีงานประจำ ในช่วงแรกครอบครัวพูดคุยเรื่องแบ่งผลกำไร ก่อนเปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงให้ฝั่งลูกชายบริหารโรงงาน และจ่ายเงินให้แม่เดือนละ 100,000 บาท ตรงนี้กลายเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายอธิบายไม่ตรงกัน

แม่ภัทรมองว่าเงิน 100,000 บาทเป็น ค่าเช่าโรงงาน แต่ฝั่งลูกสะใภ้และน้องชายของลูกสะใภ้ระบุในรายการว่า เงินจำนวนนี้รวมส่วนที่เป็น “ค่าเซ้ง” อยู่ด้วย ไม่ใช่เพียงค่าเช่ารายเดือน

ลูกชายยังระบุว่า ก่อนหน้านั้นเคยโอนเงินก้อนให้แม่ประมาณ 1 ล้านบาท และตกลงทยอยจ่ายส่วนที่เหลือต่อเป็นรายเดือน

สรุปดราม่า แม่อยากได้โรงงานคืน
ภาพจาก : โหนกระแส

ฝั่งลูกสะใภ้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ตอนเข้ามารับช่วงกิจการ โรงงานไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมดำเนินงานตามที่ต้องการ จึงเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ จัดหาอุปกรณ์ และเริ่มบริหารกิจการใหม่ (ชื่อ แกรม) โดยอ้างว่าใช้เงินรีโนเวทและต่อเติมไปประมาณ 2.5 ล้านบาท

โฆษณา

ปัจจุบันกิจการใช้บริษัทใหม่เข้ามาบริหาร และมีพนักงานประมาณ 20 คน

เมื่อต้องพูดถึงการคืนโรงงาน ฝั่งลูกสะใภ้ระบุว่า หากแม่ภัทรต้องการพื้นที่กลับไป ก็ไม่สามารถย้ายออกได้ทันที เพราะยังมีลูกค้า พนักงาน และภาระของบริษัทที่ต้องจัดการ รวมถึงต้องการให้มีการเคลียร์เงินประมาณ 2.5 ล้านบาทที่อ้างว่าใช้ปรับปรุงโรงงานไปก่อน

โฆษณา

น้องชายของลูกสะใภ้ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลโรงงาน ตั้งคำถามกลางรายการด้วยว่า หากกิจการต้องย้ายออก พนักงานที่ทำงานอยู่ประมาณ 20 คนจะได้รับผลกระทบอย่างไร และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้น

ด้านแม่ภัทรยังยืนยันว่าต้องการโรงงานคืน โดยระบุว่าตัวอาคารสร้างขึ้นจากเงินของตน และไม่เคยตั้งใจขายโรงงานหรือยกกรรมสิทธิ์ในกิจการให้ฝั่งลูกชายแบบขาด

แม่ภัทรยังกล่าวหาว่า หลังถูกนำตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฝั่งลูกชายมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารบริษัทและทำสัญญาเกี่ยวกับพื้นที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องเอกสารเหล่านี้ยังเป็นข้อกล่าวหาระหว่างคู่กรณี และต้องตรวจสอบสัญญา หนังสือบริษัท รวมถึงเอกสารการเช่าที่ดินฉบับจริงก่อนจะสรุปว่าใครมีสิทธิในส่วนใด

เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ซึ่งร่วมพูดคุยในรายการ ให้ความเห็นว่า หากฝั่งลูกชายอ้างว่ามีการเซ้งโรงงาน ก็ควรมีสัญญาที่แสดงข้อตกลงเรื่องการเซ้งอย่างชัดเจน ไม่ใช่อาศัยเพียงหลักฐานการโอนเงิน

โฆษณา
แม่ภัทรอยากได้โรงงานคืน
ภาพจาก : โหนกระแส

เอกภพมองว่า สลิปการโอนเงินสามารถยืนยันได้ว่ามีการจ่ายเงินจริง แต่ไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่าเงินก้อนนั้นจ่ายเป็น ค่าเช่า ค่าเซ้ง ค่าซื้อกิจการ หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด

โฆษณา

ส่วนเงิน 2.5 ล้านบาทที่ฝั่งลูกสะใภ้อ้างว่าใช้รีโนเวทโรงงาน เอกภพตั้งข้อสังเกตว่า หากเข้ามาในฐานะผู้เช่าและตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจเอง ก็ไม่สามารถสรุปทันทีว่าเจ้าของเดิมต้องคืนค่าปรับปรุงทั้งหมดเมื่อเรียกพื้นที่คืน

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของเอกภพเป็นการแสดงมุมมองในรายการ ยังไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมาย เพราะสิทธิในโรงงาน การเช่า การเซ้ง รวมถึงเงินค่าปรับปรุง ต้องพิจารณาจากข้อตกลงและเอกสารของคู่กรณีทั้งหมด

ก่อนหน้านี้แม่ภัทรให้ข้อมูลว่า ปลายปี 2566 ฝั่งลูกชายเคยแจ้งว่าจะคืนโรงงาน ก่อนที่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เธอจะถูกนำตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน จ.กาญจนบุรี และไม่ได้กลับมาจัดการกิจการตามที่ตั้งใจไว้ Thaiger

โฆษณา

ล่าสุดสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้จึงไม่ใช่เพียงคำถามว่า “แม่จะได้โรงงานคืนหรือไม่” แต่รวมถึงเงินที่ฝั่งลูกชายอ้างว่าจ่ายเป็นค่าเซ้ง เงินลงทุนปรับปรุง 2.5 ล้านบาท สถานะของบริษัทที่เข้ามาบริหาร และภาระต่อพนักงานที่ยังทำงานอยู่

ข้อพิพาททั้งหมดจึงยังต้องตรวจเอกสารและข้อตกลงของแต่ละฝ่ายก่อนจะระบุได้ว่าใครมีสิทธิเรียกร้องอะไรจากอีกฝ่าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป วันใหม่ เบิร์กแมน คุณแม่ลูก 3 วัย 40 จากเกาะพะงัน บนรันเวย์ระดับโลก

เปิดวาร์ป วันใหม่ เบิร์กแมน คุณแม่ลูก 3 วัย 43 จากเกาะพะงัน บนรันเวย์ระดับโลก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
&quot;Sek Loso&quot; responds after nearly singing the song &quot;Nene Nai Nae Mak,&quot; then delivers a memorable line.

“เสก โลโซ” ตอบแล้ว หลังเกือบได้ร้องเพลง “เนเน่นายแน่มาก” ก่อนลั่นประโยคเด็ด

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
ย้อนเส้นทางรัก ปุ้มปุ้ย กวินท์

ย้อนเส้นทางรัก “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา–กวินท์ ดูวาล” รัก 11 ปี สู่กระแสจับตาความสัมพันธ์

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
แม่ภัทรชี้ &#039;ห้องหมายเลข 2&#039; ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง

แม่ภัทรชี้ ‘ห้องหมายเลข 2’ ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป วันใหม่ เบิร์กแมน คุณแม่ลูก 3 วัย 40 จากเกาะพะงัน บนรันเวย์ระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ป วันใหม่ เบิร์กแมน คุณแม่ลูก 3 วัย 43 จากเกาะพะงัน บนรันเวย์ระดับโลก

19 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก ปุ้มปุ้ย กวินท์ บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา–กวินท์ ดูวาล” รัก 11 ปี สู่กระแสจับตาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 3 ศพ แม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกจบชีวิต เซ่นแอปเงินกู้ขโมยเงิน 1 พันก้อนสุดท้าย ข่าว

สลด 3 ศพ แม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกจบชีวิต เซ่นแอปเงินกู้ขโมยเงิน 1 พันก้อนสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทรถูกลงโทษในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เหตุลูกสาวและน้องสาวพยายามช่วย ข่าว

แม่ภัทร ถูกลงโทษ-ทุบตี บังคับอดข้าว เพราะลูกสาวและน้องสาวพยายามช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ภัทรชี้ &#039;ห้องหมายเลข 2&#039; ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง ข่าว

แม่ภัทรชี้ ‘ห้องหมายเลข 2’ ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &#8220;ที&#8217; ลมฟ้าอากาศ&#8221; เผยข่าวดี 7-9 ต.ค. ไทยตอนบนฝนลด อุณหภูมิพุ่ง 34 องศาฯ ข่าว

เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เผยข่าวดี 7-9 ต.ค. ไทยตอนบนฝนลด อุณหภูมิพุ่ง 34 องศาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยอมรับสภาพศูนย์-กรงขังทำสะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่ ข่าว

ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยอมรับสภาพศูนย์-กรงขังทำสะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับ อดีตนักมวยดัง ต่อยลุงวัย 66 ดับ เมียสุดแค้น เอ็นดูเหมือนลูกหลาน ข่าวอาชญากรรม

จับ อดีตนักมวยดัง ต่อยลุงวัย 66 ดับ เมียสุดแค้น เอ็นดูเหมือนลูกหลาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รับคำขอโทษกู้ภัยฉะเชิงเทราปมโพสต์แซะข้ามถิ่น ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา จบด้วยดีหลังกู้ภัยขอโทษ คนลำบากมีอีกเยอะ ไม่ต้องกลัวแย่งเคส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#039;บุษกร จ้ายหนองบัว&#039; ศิษย์เก่านิติ มมส. รุ่น 7 เสียชีวิต คณาจารย์-เพื่อน ร่วมส่งดาวสู่สุคติ ข่าว

อาลัย ‘บุษกร จ้ายหนองบัว’ ศิษย์เก่านิติ มมส. รุ่น 7 เสียชีวิต คณาจารย์-เพื่อน ร่วมส่งดาวสู่สุคติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง ข่าว

สภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ปี 68 กวาด 7.43 ล้าน พลิกกำไร 4.74 แสน ข่าว

เปิดรายได้ โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ปี 68 กวาด 7.43 ล้าน พลิกกำไร 4.74 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ปิดท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา-ตาดหมอก ชั่้วคราว เหตุฝนตกหนัก ข่าว

อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ปิดท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา-ตาดหมอก ชั่วคราว เหตุฝนตกหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายโต้จับแม่ส่งศูนย์ผู้สูงอายุ ยันยันไม่รู้ที่นอนเป็นแบบนั้น ข่าว

ลูกชาย แจงน้องสาวเป็นคนคิดพาแม่ไปศูนย์ดูแลฯ ไม่รู้สภาพห้องหดหู่ โต้ข่าวทิ้งแม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคัดค้าน UPOV 1991 เปิดขั้นตอนส่งความเห็นถึง 11 ต.ค. กระทบคนไทยอย่างไร ข่าว

วิธีลงทะเบียนคัดค้าน UPOV 1991 เปิดขั้นตอนส่งความเห็นถึง 11 ต.ค. กระทบคนไทยอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาอุฯ สั่งประหารชีวิต หนุ่มศรีลังกาวัย 24 เซ่นโพสต์เฟซบุ๊กลบหลู่ศาสนาอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ซาอุฯ สั่งประหารชีวิต หนุ่มศรีลังกาวัย 24 เซ่นโพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.ยุติธรรม ชี้เว็บพนันสามี สส.ไอเดียร์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย กูราเซา ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ชี้เว็บพนันสามี สส.ไอเดียร์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย กูราเซา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง &quot;อียูจิน&quot; ประกาศแต่งงาน ดาราสาว &quot;ชาคยองอึน&quot; 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี บันเทิง

นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิยาอุระ เคนโตะ นักตบทีมชาติญี่ปุ่น ประกาศเมียคลอดลูกคนแรก หลังเพิ่งแต่งงาน 5 เดือน วอลเลย์บอล

มิยาอุระ เคนโตะ นักตบทีมชาติญี่ปุ่น ประกาศเมียคลอดลูกคนแรก หลังเพิ่งแต่งงาน 5 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก ฟุตบอลไทย

ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลพังงาแจงคลิปอ้างไม่มีรถเข็นรับผู้ป่วย ยืนยันไม่ได้ละเลยการบริการ ข่าว

รพ. พังงา โต้ดราม่าผู้ป่วยนั่งค้ำพื้น-รอนาน ยันกำลังนำรถเข็นมารับ จ่อฟ้องคนบิดเบือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กู้ภัยฉะเชิงเทรา ขอโทษแล้ว หลังโพสต์พาดพิง บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นบทเรียนราคาแพง ข่าว

กู้ภัยฉะเชิงเทรา ขอโทษแล้ว หลังโพสต์พาดพิง บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นบทเรียนราคาแพง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีจินฮี พระเอกรุ่นใหญ่ แฉเบื้องหลัง โดนปลดฟ้าผ่า เพราะอำนาจมืดนางเอก บันเทิงเกาหลี

จีจินฮี พระเอกรุ่นใหญ่ แฉเบื้องหลัง โดนปลดฟ้าผ่า เพราะอำนาจมืดนางเอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
PR-Chainat โพสต์ขอโทษแล้ว ข่าว

PR-Chainat โพสต์ขอโทษแล้ว ปมยายลุยน้ำซื้อน้ำปลา ยอมรับสื่อสารคลาดเคลื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปวินาทีบีบหัวใจ ลูก ๆ ก้มกราบแม่ภัทร กลางโหนกระแส หลังได้ฟังชีวิต 11 เดือนในห้องกรง