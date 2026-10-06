ย้อนเส้นทางรัก “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา–กวินท์ ดูวาล” รัก 11 ปี สู่กระแสจับตาความสัมพันธ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:09 น.
ย้อนเส้นทางรัก ปุ้มปุ้ย กวินท์

ย้อนเส้นทางรัก “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา–กวินท์ ดูวาล” จากรัก 11 ปี สู่กระแสจับตาความสัมพันธ์

เป็นคู่รักคนดังที่ถูกจับตามองอีกครั้ง สำหรับ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย และ กวินท์ ดูวาล อดีตสมาชิกวง 3.2.1 หลังชาวเน็ตตาดีเห็นว่า ปุ้มปุ้ยเลิกติดตามบัญชีอินสตาแกรมของสามี ขณะที่อินสตาแกรมของกวินท์ถูกลบหรือซ่อนภาพเกือบทั้งหมด เหลือเพียงโพสต์รวมภาพครอบครัวหนึ่งโพสต์

ความเคลื่อนไหวยิ่งทำให้เกิดคำถาม เมื่อปุ้มปุ้ยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการหลุดพ้นและความผิดพลาดในอดีต พร้อมใช้เพลง “แค่ไม่ต้องรักใคร (Play Safe)” ของวง FOOL STEP ประกอบ จนหลายคนเชื่อมโยงไปถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่

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อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ปุ้มปุ้ยและกวินท์ยังไม่ได้ประกาศแยกทางหรือออกมาชี้แจงถึงสาเหตุของความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ก่อนมาเป็นแฟน กวินท์เห็นปุ้มปุ้ยครั้งแรกในอินสตาแกรม

จุดเริ่มต้นความรักเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2557 กวินท์เคยเล่าว่า เขาเห็นปุ้มปุ้ยครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมและรู้สึกทันทีว่า ผู้หญิงคนนี้อาจเป็นแม่ของลูกในอนาคต

หลังเริ่มพูดคุยและทำความรู้จักกัน ทั้งคู่ตัดสินใจคบหาเป็นแฟน ใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันเริ่มต้นความสัมพันธ์ ก่อนร่วมเดินทางผ่านทั้งช่วงเวลาที่งานรุ่งเรืองและช่วงที่ชีวิตต้องเผชิญความไม่แน่นอน

กวินท์เคยเล่าถึงเหตุผลที่มองปุ้มปุ้ยเป็นคู่ชีวิตว่า ตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนเธอไปเที่ยว เขาก็ตั้งใจคบหาอย่างจริงจัง ไม่ได้มองเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราว

ปุ้มปุ้ยเจอชาวเน็ตแซะ
ภาพจากเฟซบุ๊ก Pantipa.a

อยู่เคียงข้างกันในวันที่กวินท์เหลือเงิน 77 บาท

เส้นทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้มีเพียงภาพหวาน กวินท์เคยเปิดเผยว่า ช่วงหนึ่งหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดและเพิ่งปลดประจำการทหาร เขาไม่มีงาน ไม่มีรายได้ และมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียง 77 บาท

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ขณะนั้นทั้งสองคบกันประมาณ 4 ปี กวินท์มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองและเคยถามปุ้มปุ้ยว่า จะเลิกกันหรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมามีรายได้เมื่อใด

คำตอบของปุ้มปุ้ยคือ เธอจะไม่เลิกเพียงเพราะทั้งคู่กำลังลำบาก หากต้องแยกทางกันก็ควรเป็นเพราะหมดรัก ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายไม่มีเงินหรือกำลังเผชิญปัญหา

ความสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าวทำให้ปุ้มปุ้ยถูกพูดถึงในฐานะคนรักที่อยู่เคียงข้างกวินท์ ตั้งแต่วันที่เขาเป็นศิลปินชื่อดังไปจนถึงวันที่ต้องเริ่มต้นสร้างชีวิตการทำงานใหม่อีกครั้ง

ปุ้มปุ้ย กวินท์
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

คุกเข่าขอแต่งงานหลังคบกันเกือบ 5 ปี

วันที่ 7 เมษายน 2562 กวินท์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอปุ้มปุ้ยแต่งงาน หลังคบหาดูใจกันมาเกือบ 5 ปี โดยมีเพื่อนสนิทและคนในวงการร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

ก่อนหน้านั้น กวินท์เคยตั้งใจว่าจะขอแฟนสาวแต่งงานหลังเสร็จสิ้นการรับราชการทหาร เมื่อชีวิตเริ่มกลับมาเข้าที่ เขาจึงทำตามสัญญาที่วางไว้

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ทั้งคู่จัดปาร์ตี้สละโสดในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ก่อนเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการ

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ปุ้มปุ้ย และกวินท์-2
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

แต่งงานวันครบรอบที่พัทยา

กวินท์และปุ้มปุ้ยเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ต แอนด์ สปา หลังคบกันครบ 5 ปีพอดี

งานจัดขึ้นริมทะเลในบรรยากาศเป็นกันเอง มีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนปิดท้ายด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่กลายเป็นภาพจำของงานแต่งคู่นี้ โดยเจ้าสาวเปลี่ยนเป็นชุดบันนี่สีชมพูและขึ้นเต้นบนเวที

หลังแต่งงาน ทั้งคู่เปิดเผยชีวิตคู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างตรงไปตรงมา มีทั้งมุมหวาน ช่วงทะเลาะ การปรับตัว และบทสนทนาหยอกล้อ จนกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก

ปุ้มปุ้ยเคยตอบคำถามแฟนคลับถึงเหตุผลที่เลือกกวินท์ว่า นอกจากรูปลักษณ์และพื้นฐานครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญคือกวินท์เป็นคนจิตใจดี พร้อมรับฟังและปรับปรุงตัว

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เธอมองว่าสามีสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี มีเท่าไรก็พร้อมมอบให้คนที่รัก อีกทั้งยังรักสุนัขเหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน

ทั้งคู่ไม่เคยนำเสนอว่าชีวิตคู่สมบูรณ์แบบ ปุ้มปุ้ยเคยพูดถึงการปรับตัวว่า แม้อยู่ด้วยกันมาหลายปี แต่ยังต้องเรียนรู้และปรับความเข้าใจกันแบบวันต่อวัน

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ปุ้มปุ้ย เผยนาทีชีวิต กวินท์ ช่วย น้องไซอัล ตกขอบสระ พลิกโอกาสเป็นวิกฤต (3)
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

ต้อนรับลูกชายคนแรก “ไซอัลบลู”

หลังแต่งงานประมาณหนึ่งปีครึ่ง ปุ้มปุ้ยประกาศข่าวดีว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรก ก่อนให้กำเนิดลูกชายเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งชื่อว่า ไซอัลบลู สกาย ดูวาล (Cyanblue Sky Duval)

ชื่อไซอัลบลูมาจากความชอบท้องฟ้าและทะเลของทั้งคู่ โดยมองว่าสีของท้องฟ้ากับน้ำทะเลเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความสุขและความสบายใจ

ในช่วงแรก ปุ้มปุ้ยตัดสินใจไม่เปิดเผยใบหน้าลูก โดยให้เหตุผลว่า เด็กควรมีสิทธิในภาพลักษณ์และความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ผู้ปกครองควรรอจนกว่าลูกจะสื่อสารความรู้สึกและให้ความยินยอมได้ การตัดสินใจดังกล่าวได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและคำวิจารณ์ ก่อนเธอจะเปิดเผยใบหน้าลูกในเวลาต่อมา

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ภาพครอบครัวปุ้มปุ้ย และกวินท์
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

สมาชิกคนที่สี่ “วานิลลา สกาย”

ปลายปี 2567 ปุ้มปุ้ยประกาศตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง โดยใช้ภาพอัลตราซาวด์และข้อความสั้น ๆ ว่า “Number.2” แจ้งข่าวดีกับผู้ติดตาม

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ต่อมาครอบครัวจัดงานเฉลยเพศลูก ปุ้มปุ้ยเปิดเผยว่าอยากได้ลูกสาว ขณะที่กวินท์อยากได้ลูกชายอีกคน เมื่อพบว่าเป็นลูกสาว ฝ่ายหญิงแสดงอาการดีใจอย่างชัดเจน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ปุ้มปุ้ยให้กำเนิดลูกสาว ตั้งชื่อว่า วานิลลา สกาย ดูวาล (Vanilla Sky Duval) โดยมีสามีและไซอัลบลูอยู่เคียงข้าง

ปุ้มปุ้ยอธิบายความหมายชื่อลูกทั้งสองว่า ไซอัลบลูเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่สดใสและมีอิสระ ส่วนวานิลลาเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่อบอุ่นและนุ่มนวล ทั้งสองคนมีชื่อกลางว่า Sky เหมือนกัน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กวินท์และปุ้มปุ้ยมักเผยโมเมนต์ครอบครัวผ่านอินสตาแกรม ทั้งการเลี้ยงลูก การท่องเที่ยว และการวางแผนสร้างบ้านริมทะเลสาบ

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ความเคลื่อนไหวล่าสุดจึงทำให้แฟนคลับประหลาดใจ เพราะปุ้มปุ้ยเลิกติดตามสามี ขณะที่หน้าอินสตาแกรมของกวินท์เหลือโพสต์เพียงเล็กน้อย แต่โพสต์ที่ยังคงอยู่มีภาพของปุ้มปุ้ยและลูกทั้งสองคนรวมอยู่ด้วย

นับจากเริ่มคบกันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนตุลาคม 2569 ทั้งคู่เดินทางร่วมกันมาเกือบ 12 ปี และแต่งงานกันมาเกือบ 7 ปี

สถานะความสัมพันธ์ในเวลานี้จึงยังไม่อาจสรุปได้จากการอันฟอลโลว์ การลบภาพ หรือข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว ต้องรอคำชี้แจงจากปุ้มปุ้ยหรือกวินท์โดยตรง

ปุ้มปุ้ย และกวินท์
ภาพจาก Instagram : pantipa.a

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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