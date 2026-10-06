วินาทีบีบหัวใจ ลูก ๆ ก้มกราบแม่ภัทร กลางโหนกระแส หลังได้ฟังชีวิต 11 เดือนในห้องกรง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:30 น.
วินาทีบีบหัวใจ ลูก ๆ ก้มกราบแม่ภัทร กลางโหนกระแส หลังได้ฟังชีวิต 11 เดือนในห้องกรง
โหนกระแส

กลายเป็นอีกช่วงสำคัญของรายการ โหนกระแส วันที่ 6 ตุลาคม 2569 จากกรณี “แม่ภัทร” อายุ 63 ปี ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังเจ้าตัวร้องเรียนว่าถูกพาตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยไม่สมัครใจ ก่อนครอบครัวได้เผชิญหน้าและพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดกว่า 2 ปีที่แม่หายออกจากชีวิตเดิม

ช่วงท้ายรายการ ลูก ๆ เดินเข้ามาก้มกราบแม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกฝ่ายต่างร้องไห้ หลังได้ฟังรายละเอียดสภาพความเป็นอยู่ที่แม่ภัทรอ้างว่าต้องเผชิญภายในศูนย์ โดยเฉพาะช่วงประมาณ 11 เดือนที่เธอบอกว่าถูกแยกให้อยู่ในห้องซึ่งมีลูกกรงตลอด 24 ชั่วโมง

แม่ภัทรเรียกห้องนี้ว่า “กรงหมา” และระบุว่าจะได้ออกจากห้องเฉพาะตอนที่เจ้าหน้าที่พาไปอาบน้ำ ภายในไม่มีห้องน้ำ จึงต้องใช้ถังผงซักฟอกสำหรับปัสสาวะและอุจจาระ ไม่มีน้ำสำหรับชำระล้าง มีเพียงกระดาษทิชชู่และน้ำดื่มที่เจ้าหน้าที่นำมาให้

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กลายเป็นอีกช่วงสำคัญของรายการ โหนกระแส วันที่ 6 ตุลาคม 2569 จากกรณี &quot;แม่ภัทร&quot; อายุ 63 ปี ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
โหนกระแส

เธอยังยืนยันว่าจำห้องที่เคยอยู่ได้ เป็นห้องหมายเลข 2 และเคยใช้ปากกาทำตำหนิบริเวณน็อตไว้ภายในห้อง พร้อมแสดงความต้องการที่จะกลับไปชี้จุดเพื่อยืนยันสถานที่

ก่อนเข้าสู่รายการในวันนี้ แม่ภัทรบอกว่าพร้อมพบหน้าลูกชายอีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “ลูกเบนซ์ของแม่” ก่อนร้องไห้ออกมา และระบุว่าสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณะ เพราะทราบว่าจะได้เจอกับลูกชายในรายการ

ด้าน “เบนซ์” ลูกชายของแม่ภัทร เดินทางมาออกรายการพร้อมภรรยา โดยยืนยันว่า ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสภาพภายในศูนย์มีห้องและเตียงลักษณะดังที่ปรากฏเป็นข่าว พร้อมให้ข้อมูลว่า การนำแม่ไปอยู่ศูนย์ในตอนแรกมีสมาชิกในครอบครัวร่วมรับรู้และพูดคุยกัน ไม่ใช่การตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียว

ลูก ๆ น้ำตาไหลสำนึกผิด
โหนกระแส

ก่อนหน้านี้แม่ภัทรกล่าวหาว่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เธอถูกพาตัวออกจากบ้าน ก่อนถูกนำไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกาญจนบุรี และอยู่ที่นั่นนานกว่า 2 ปี ต่อมาเธอสามารถส่งเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวออกไปกับอดีตผู้พักภายในศูนย์ จนนำไปสู่การตามหาตัวและช่วยออกมาในที่สุด ผู้จัดการออนไลน์

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หลังเรื่องถูกเปิดเผย ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจศูนย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม และพบห้องที่ติดลูกกรง ประตูซึ่งล็อกจากด้านนอก รวมถึงเตียงบางส่วนที่มีโครงเหล็กครอบอยู่จริง ส่วนเจ้าของศูนย์ชี้แจงว่าใช้โครงเหล็กเพื่อป้องกันผู้พักที่มีอาการรุนแรงตกเตียง หลบหนี หรือทำอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น

วันที่ 6 ตุลาคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงตรวจเพิ่มเติม พบว่าศูนย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง แต่ไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบขอบเขตการให้บริการภายในศูนย์ต่อไป

ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการกักขัง ทำร้ายร่างกาย บังคับรับประทานยา รวมถึงเหตุผลที่แม่ภัทรถูกส่งเข้าไปอยู่ในศูนย์ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และยังไม่มีข้อสรุปทางคดีว่าใครกระทำความผิด

ภาพลูก ๆ ก้มกราบแม่ในช่วงท้ายรายการจึงเกิดขึ้นหลังครอบครัวได้กลับมาเผชิญหน้ากัน และรับฟังสิ่งที่แม่ภัทรเล่าว่าเกิดขึ้นกับเธอในช่วงที่ถูกตัดขาดจากครอบครัว โดยเฉพาะชีวิต 11 เดือนภายในห้องลูกกรงที่เธอบอกว่าไม่มีแม้แต่ห้องน้ำสำหรับขับถ่าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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