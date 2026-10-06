สลด 3 ศพ แม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกจบชีวิต เซ่นแอปเงินกู้ขโมยเงิน 1 พันก้อนสุดท้าย
สลดห้องเช่าปทุมฯ แม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกสาว 2 คนจบชีวิต เซ่นแอปเงินกู้ฉกเงินก้อนสุดท้าย ย่าร่ำไห้เปิดปมมิจฉาชีพหลอกโอนค้ำประกันจนหมดตัว ตำรวจเร่งแกะรอยล่าคนร้าย
เกิดเหตุสะเทือนใจในห้องพักโครงการบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ครูประจำชั้นเดินทางมาตามหานักเรียนหลังขาดสอบ ติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่นิติบุคคลช่วยพังประตูห้อง ก่อนพบร่างแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 42 ปี เสียชีวิตพร้อมลูกสาววัย 9 ขวบกับ 7 ขวบ นอนเรียงกันบนที่นอน แพทย์ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน
ตรวจสอบภายในห้องพบหม้อ กระทะใส่เศษถ่านหุงต้ม ขอบประตูใช้เทปกาวปิดสนิทเพื่อกันควันเล็ดลอด ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ บนหลังตู้พบสมุดเขียนข้อความลาตายสั่งเสียถึงผู้จัดการนิติบุคคล ขอให้ช่วยจัดการเผาทันทีในวันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องจัดพิธี ทั้งกำชับห้ามแยกแม่ลูกออกจากกัน เนื่องจากญาติอยู่ห่างไกล ไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
นางสาวสุภาพร วัย 46 ปี ย่าของเด็กทั้งสองคน ร่ำไห้เผยชนวนเหตุสลด ลูกสะใภ้ทำงานโรงงาน แบกรับค่าใช้จ่ายเพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุส่งข้อความเล่าว่า เพื่อนร่วมงานชักชวนกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค้ำประกัน 1,000 บาท ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือไว้ใช้จ่ายถึงสิ้นเดือน เมื่อโอนไปแล้ว ระบบกลับแจ้งว่าเอกสารผิดพลาด บังคับให้โอนเพิ่มอีก 400 บาท จึงรู้ตัวทันทีว่าเจอกลโกงมิจฉาชีพ คาดว่าความเครียดเรื่องเงินรุมเร้าจนตัดสินใจคิดสั้นพร้อมลูก
พยานหลักฐานบ่งชี้เป็นการตั้งใจจบชีวิตตัวเอง ขณะนี้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของแอปพลิเคชันเงินกู้ เพื่อติดตามจับกุมขบวนการมิจฉาชีพมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
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