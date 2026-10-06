เปิดวาร์ป วันใหม่ เบิร์กแมน คุณแม่ลูก 3 วัย 43 จากเกาะพะงัน บนรันเวย์ระดับโลก
รู้จัก ‘วันใหม่ เบิร์กแมน’ คือใคร? คุณแม่ลูก 3 วัย 43 สุดเฟียส จากเกาะพะงัน กับโอกาสร่วมงานแบรนด์ดัง บนรันเวย์ระดับโลก Paris Fashion Week
นับเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับอีกคนหนึ่ง สำหรับ วันใหม่ เบิร์กแมน นางแบบสาวไทยและดิจิทัลครีเอเตอร์ชื่อดังจากเกาะพะงัน สาวไทยแท้วัย 43 ปี ดีกรีคุณแม่ลูก 3 กำลังกลายเป็นไวรัลอย่างมากบนโลกโซเชียล หลังปรากฎภาพของเธอในชุดจากแบรนด์ดังอย่าง Miu Miu บนรันเวย์ Paris Fashion Week ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
จากภาพและคลิปไวรัลดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างก็อยากจะทำความรู้จัก วันใหม่ เบิร์กแมน สาวไทยสุดเฟียสวัย 43 ปีคนนี้กันยกใหญ่
สำหรับ วันใหม่ เบิร์กแมน เธอเป็นสาวไทยวัย 43 ปี จากเกาะพะงัน เธอเป็นคุณแม่ลูก 3 ที่ยังคงความสวย เก๋ แบบตัวแม่แฟชั่น วันใหม่ ได้เดินทางไปปารีสเพื่อทดลองแคสกับ 2 แบรนด์ดังระดับโลก อย่าง Chanel และ Miu Miu และสุดท้ายเธอได้รับเลือกให้เป็น 1 ในนางแบบของ Miu Miu collection Spring/Summer 2027 และได้เดินเฉิดฉายบนรันเวย์ Paris Fashion Week นับเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เธอเองก็คาดไม่ถึงว่าจะได้มาถึงจุดนี้ ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วย
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ภาพจาก : FB Wanmai Janin Bergman, ภาพจาก : IG miumiu