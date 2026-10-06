แม่ภัทรชี้ ‘ห้องหมายเลข 2’ ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:40 น.
แม่ภัทรชี้ 'ห้องหมายเลข 2' ทำตำหนิที่น็อต ยันถูกขัง 11 เดือน ไร้ส้วม ขับถ่ายใส่ถัง

แม่ภัทรเปิดหน้าพูดถึงชีวิตในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ยืนยันเคยถูกขังในห้องหมายเลข 2 นาน 11 เดือน พร้อมเผยเคยใช้ปากกาทำตำหนิไว้ตรงน็อตเพื่อจำห้อง ภายในไม่มีห้องน้ำ ต้องขับถ่ายลงถังผงซักฟอก และออกจากห้องได้เฉพาะเวลาไปอาบน้ำ

แม่ภัทรยืนยันว่าเคยอยู่ใน ห้องหมายเลข 2 ซึ่งเป็นห้องแยกที่มีลูกกรง โดยจำห้องได้เพราะก่อนออกมาเคยใช้ปากกาทำเครื่องหมายไว้บริเวณน็อตภายในห้อง เพื่อให้สามารถกลับมายืนยันตำแหน่งได้ภายหลัง

เธอเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า “กรงหมา” และอ้างว่าต้องอยู่ภายในตลอด 24 ชั่วโมงนานประมาณ 11 เดือน ออกจากห้องได้เมื่อเจ้าหน้าที่พาไปอาบน้ำเท่านั้น

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สิ่งที่แม่ภัทรเล่าว่าลำบากที่สุดคือ ภายในห้องไม่มีห้องน้ำ เจ้าหน้าที่นำถังผงซักฟอกทรงกลมมาวางไว้สำหรับรองรับปัสสาวะและอุจจาระ ไม่มีน้ำสำหรับชำระล้าง และให้กระดาษทิชชู่ประมาณ 1 ม้วนต่อ 3 วัน

สภาพกรงหมาที่แม่เจอ
โหนกระแส

ภายในมีเตียงเหล็กที่เริ่มขึ้นสนิมพร้อมที่นอน ส่วนน้ำดื่มได้รับวันละประมาณ 1 เหยือก

แม่ภัทรยังเล่าถึงพื้นที่อีกส่วนที่เรียกว่า “ตึก 2” ว่า มีเตียงติดโครงเหล็กประมาณ 12 เตียง ช่วงกลางวันผู้พักบางคนจะอยู่บนเตียง ก่อนเจ้าหน้าที่นำโครงเหล็กมาครอบหลังเวลาประมาณ 16.00 น. หากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ บางครั้งโครงเหล็กจะถูกครอบไว้นานกว่านั้น

สภาพกรงหมาที่แม่เจอก่อนหนี
โหนกระแส

เธอยังระบุว่า หลังเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจสอบศูนย์ในวันที่ 6 ตุลาคม พบว่าโครงเหล็กบางส่วนที่เคยอยู่บริเวณเตียงถูกนำออกไปแล้ว

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ก่อนหน้านี้ ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสถานที่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หลังมีการร้องเรียนเรื่องการกักขังและทำร้ายผู้เข้าพัก เจ้าหน้าที่พบห้องพักติดลูกกรง เตียงที่มีโครงเหล็ก และประตูบางจุดล็อกจากด้านนอกจริง

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โหนกระแส

เจ้าของศูนย์ชี้แจงว่า โครงเหล็กเหนือเตียงใช้ป้องกันผู้ที่มีอาการรุนแรงตกเตียง หลบหนี หรือทำอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ติดตั้งเพื่อทำร้ายผู้พักอาศัย

ด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงตรวจซ้ำในวันที่ 6 ตุลาคม เบื้องต้นพบว่าศูนย์มีใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง แต่ไม่ได้ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบต่อว่าการดำเนินงานจริงอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:40 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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