จับ อดีตนักมวยดัง ต่อยลุงวัย 66 ดับ เมียสุดแค้น เอ็นดูเหมือนลูกหลาน
ฝากขัง ตะวัน บ้านนา อดีตนักมวยเมาเหล้าขาว ต่อยลุงวัย 66 ล้มหัวฟาดพื้นดับ ภรรยาผู้ตายสุดแค้น เผยเอ็นดูเหมือนลูกหลานแต่กลับลงมือโหด จี้ลงโทษสถานหนัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 4 ตุลาคม ทั้งสองคนนั่งดื่มเหล้าขาวด้วยกันตั้งแต่ช่วงบ่าย ก่อนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง นายตะวันใช้กำปั้นชกหน้านายคำนึงจนล้มหมดสติกับพื้น ชาวบ้านรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพลับพลาชัย ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เนื่องจากอาการสาหัส แพทย์ตรวจพบอาการเลือดคั่งในสมองจากการที่ศีรษะฟาดพื้น กระทั่งเสียชีวิต ตำรวจจึงติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุ
นายตะวันให้การรับสารภาพ เคยชกมวยไทยเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน ใช้ฉายาว่า ตะวัน บ้านนา วันเกิดเหตุดื่มสุราอย่างหนักจนมึนเมา เมื่อมีปากเสียงกันจึงบันดาลโทสะ ชกเข้าที่ใบหน้านายคำนึง 3 ครั้งจนคู่กรณีล้มหมดสติ ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลายจนถึงขั้นเสียชีวิต พร้อมเอ่ยปากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ด้านนางเยือน ณวงรัมย์ อายุ 66 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต เผยทั้งน้ำตาด้วยความโกรธแค้น ครอบครัวรู้จักผู้ก่อเหตุ ให้ความรักความเอ็นดูเสมือนลูกหลานมาโดยตลอด ไม่คาดคิดว่าจะลงมือก่อเหตุเช่นนี้ พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย ลงโทษสถานหนักให้ถึงที่สุด
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