แม่ภัทร ถูกลงโทษ-ทุบตี บังคับอดข้าว เพราะลูกสาวและน้องสาวพยายามช่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:45 น.
แม่ภัทรถูกลงโทษในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เหตุลูกสาวและน้องสาวพยายามช่วย

แม่ภัทร อ้างจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จับอดข้าว-ลงโทษไม่ทราบสาเหตุ ก่อนรู้ความจริง ลูกสาวและน้องสาวส่งคนช่วย พยายามติดต่อทนายความ

จากกรณี ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่ง ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าลูกชายพามาทิ้งไว้ และเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกาย รวมถึงกักขังหน่วงเหนี่ยว

ล่าสุด คุณภัทร หญิงวัย 63 ปี ผู้เสียหายร้องผ่านรายการโหนกระแสเพื่อขอความช่วยเหลือ อ้างว่าลูกชายบังคับพามาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นานกว่า 2 ปีครึ่ง โดยไม่สมัครใจ ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมตัว ทำร้ายร่างกาย และบังคับให้กินยา

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สภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์เป็นไปอย่างยากลำบาก คุณภัทรต้องอยู่ในห้องแยกเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายกรงเหล็ก โดยที่ไม่มีห้องน้ำ มีเพียงถังผงซักฟอกขนาดใหญ่สำหรับใช้ขับถ่าย รวมทั้งไม่มีน้ำประปาให้ใช้ มีเพียงกระดาษทิชชูให้ 3 ม้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ออกจากกรงได้เฉพาะตอนไปอาบน้ำเท่านั้น

คุณภัทรเผยสภาพห้องในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
นอกจากสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ คุณภัทรอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย ทุบตี และบังคับให้อดข้าว ตอนนั้นตนไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงทำรุนแรง แต่หลังจากถูกช่วยเหลือออกมาได้จึงทราบความจริงว่า ทุกครั้งที่ลูกสาวหรือน้องสาวพยายามติดต่อทนายความ หรือส่งคนออกตามหาเพื่อช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะมาลงโทษ ทุบตี และบังคับให้อดข้าวทุกครั้ง

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่าศูนย์แห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง ปัจจุบันมีผู้ป่วย 92 คน และเจ้าหน้าที่ดูแล 19 คน ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมข้อมูล ภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำพยานบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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แม่ภัทร และลูกชาย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:45 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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