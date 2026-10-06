เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เผยข่าวดี 7-9 ต.ค. ไทยตอนบนฝนลด อุณหภูมิพุ่ง 34 องศาฯ
เพจ “ที’ ลมฟ้าอากาศ” เผยข่าวดี 7-9 ต.ค. ไทยตอนบนฝนลดลง อุณหภูมิพุ่ง 34 องศาฯ เป็นโอกาสเร่งระบายน้ำท่วมลงทะเล
6 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความเกี่ยวข้อมูลสภาพอากาศ ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2569 โดยระบุว่า
“มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ 7-9 ต.ค. นี้ #ทั่วไทยตอนบนฝนลด เป็นช่วงแห่งการระบายน้ำลงทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดดแรง อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิบางพื้นที่ในภาคกลาง
ภาคเหนือตอนล่าง คาดการณ์สูงสุดที่ 33-34 องศาฯ สำหรับพื้นที่ไหนกำลังประสบภัยพิบัติอยู่ ขอให้ผ่านพ้นภัยไวๆ นะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ”
นอกจากนี้ เพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพกราฟิกแผนที่ประเทศไทยในแอปพลิเคชัน Windy พร้อมระบุว่า “ภาพกราฟริก Windy คาดการณ์อุณหภูมิ ช่วงดังกล่าวพีคสุดวันที่ 8-9 ตุลาคม 69 นี้ จากการวิเคราะห์ของแบบจำลอง ECMWF ล่าสุด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง
- ที ลมฟ้าอากาศ เตือนฝนชุดใหญ่ ฟ้าคะนองหนัก เฝ้าระวังลูกเห็บตกหลายจังหวัด
- เพจ ที ลมฟ้าอากาศ แจงดราม่า คนจับผิดแก้โพสต์เตือนลูกเห็บ กทม. ชี้อากาศแปรปรวน