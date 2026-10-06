อาลัย ‘บุษกร จ้ายหนองบัว’ ศิษย์เก่านิติ มมส. รุ่น 7 เสียชีวิต คณาจารย์-เพื่อน ร่วมส่งดาวสู่สุคติ
สูญเสียบุคลากรคนสำคัญ นิติศาสตร์ มมส. ร่วมอาลัยนิติกรผู้รับผิดชอบงานวินัยข้าราชการครู สพป.นครราชสีมา เขต 7 เสียชีวิตกะทันหัน ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข้อความร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ น.ส.บุษกร จ้ายหนองบัว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 7
น.ส.บุษกร ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยข้อมูลในแผนปฏิบัติการของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2568 ยังปรากฏชื่อเธอในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการด้านการเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุข้อความว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของศิษย์เก่า
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