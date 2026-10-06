ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยอมรับสภาพศูนย์-กรงขังทำสะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:32 น.
ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยอมรับสภาพศูนย์-กรงขังทำสะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่

ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ น้อมรับผิดปมกรงเหล็กขังผู้ป่วย ยอมรับสภาพศูนย์ทำญาติ ๆ สะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่ภายใน 1-2 เดือนนี้

จากประเด็นดราม่าสะเทือนสังคมกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถูกภาครัฐเข้าตรวจสอบหลังพบการใช้กรงเหล็กขังผู้ป่วยจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนัก

ล่าสุดทางด้าน ลูกชายของ ร.อ.หญิง ภรเสริมสิริ หรือ แมว เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้ออกมาเปิดใจออกสื่อถึงดราม่าที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า

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“ในจุดประสงค์ของกรงเนี่ย คือป้องกันความอันตราย แต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ย ก็สำคัญเหมือนกัน แล้วก็ความมั่นใจของญาติ แล้วก็ทุกๆ คนที่ดูเนี่ย ก็จะเก็บไปโจทย์เหมือนกันครับว่า เราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัย และยังดูดี ก็ทางผมเอง จริงๆ ก็ตั้งใจจะมีเป็นประชาสัมพันธ์ออกมานะครับ อันนี้อาจจะชี้แจงอีกทีว่าผ่านช่องทางไหน แต่ก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นแหละว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายใน 1 เดือน 2 เดือน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ”

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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:32 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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