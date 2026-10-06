ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยอมรับสภาพศูนย์-กรงขังทำสะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่
ลูกชายเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ น้อมรับผิดปมกรงเหล็กขังผู้ป่วย ยอมรับสภาพศูนย์ทำญาติ ๆ สะเทือนใจ เตรียมรื้อปรับปรุงใหม่ภายใน 1-2 เดือนนี้
จากประเด็นดราม่าสะเทือนสังคมกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถูกภาครัฐเข้าตรวจสอบหลังพบการใช้กรงเหล็กขังผู้ป่วยจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดทางด้าน ลูกชายของ ร.อ.หญิง ภรเสริมสิริ หรือ แมว เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ได้ออกมาเปิดใจออกสื่อถึงดราม่าที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า
“ในจุดประสงค์ของกรงเนี่ย คือป้องกันความอันตราย แต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ย ก็สำคัญเหมือนกัน แล้วก็ความมั่นใจของญาติ แล้วก็ทุกๆ คนที่ดูเนี่ย ก็จะเก็บไปโจทย์เหมือนกันครับว่า เราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัย และยังดูดี ก็ทางผมเอง จริงๆ ก็ตั้งใจจะมีเป็นประชาสัมพันธ์ออกมานะครับ อันนี้อาจจะชี้แจงอีกทีว่าผ่านช่องทางไหน แต่ก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นแหละว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายใน 1 เดือน 2 เดือน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง
- ลูกชาย แจงน้องสาวเป็นคนคิดพาแม่ไปศูนย์ดูแลฯ ไม่รู้สภาพห้องหดหู่ โต้ข่าวทิ้งแม่
- เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ