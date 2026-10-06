เปิดรายได้ โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ปี 68 กวาด 7.43 ล้าน พลิกกำไร 4.74 แสน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:14 น.
เปิดรายได้ โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม ปี 68 กวาด 7.43 ล้าน พลิกกำไร 4.74 แสน

บริษัท โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงใน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 7,433,277 บาท เพิ่มขึ้นจาก 868,318 บาทในปี 2567 และพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรสุทธิ 474,102 บาท

ข้อมูลนิติบุคคลระบุว่า บริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ และจดทะเบียนธุรกิจในกลุ่มกิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำสำหรับผู้สูงอายุ

ปี 2567 ซึ่งเป็นงบปีแรก บริษัทมีเวลาดำเนินธุรกิจตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงสิ้นปีประมาณ 3 เดือนครึ่ง มีรายได้รวม 868,318 บาท และขาดทุนสุทธิ 269,068 บาท

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กราฟรายได้โสธรชัย
CredenData

เมื่อเข้าสู่ปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่ดำเนินธุรกิจเต็มปี รายได้เพิ่มเป็น 7.43 ล้านบาท หรือประมาณ 8.6 เท่าจากปีก่อน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 756.05% ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิ 474,102 บาท จากที่ขาดทุนในปีแรก

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้น 756% ต้องพิจารณาควบคู่กับระยะเวลาดำเนินธุรกิจ เพราะงบปี 2567 ครอบคลุมเพียงประมาณ 3 เดือนครึ่ง ขณะที่ปี 2568 เป็นการดำเนินงานครบทั้งปี จึงไม่ใช่การเปรียบเทียบรายได้จากช่วงเวลา 12 เดือนเท่ากัน

ด้านทรัพย์สิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2568 จำนวน 3,493,579 บาท เพิ่มขึ้น 96.15% จากปีก่อน

รายการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากประมาณ 288,000 บาทในปี 2567 เพิ่มเป็นประมาณ 3.06 ล้านบาท ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า

ขณะเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 1.29 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 432,000 บาท

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ข้อมูลธุรกิจ บ.โสธรชัย
CredenData

พูดให้เข้าใจง่ายคือ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนในระยะสั้นน้อยกว่าหนี้สินที่ต้องชำระในระยะสั้น แต่ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีปัญหาทางการเงิน เพราะต้องพิจารณากระแสเงินสด รายละเอียดเจ้าหนี้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินร่วมด้วย

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เมื่อดูผลประกอบการตั้งแต่จดทะเบียน บริษัทเริ่มต้นด้วยรายได้ไม่ถึง 1 ล้านบาทและขาดทุนในช่วง 3 เดือนครึ่งแรก ก่อนรายได้เพิ่มเป็นกว่า 7.4 ล้านบาทในปีถัดมา พร้อมพลิกมาทำกำไร และเพิ่มเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หากนับถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 บริษัทจดทะเบียนมาแล้ว มากกว่า 2 ปีเล็กน้อย ไม่ใช่ “ไม่ถึง 2 ปี” แต่หากพิจารณาเฉพาะงบปี 2568 บริษัทดำเนินกิจการมาเพียงประมาณ 1 ปี 3 เดือนนับจากวันจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลจากงบการเงินปี 2567 และ 2568 ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การเติบโตของรายได้หรือกำไรจึงเป็นข้อมูลผลประกอบการของบริษัท และไม่ได้บ่งชี้ถึงมาตรฐานการให้บริการหรือผลการตรวจสอบเรื่องอื่นของสถานประกอบการ

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รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
CredenData

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 16:14 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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