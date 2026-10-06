บุ๋ม ปนัดดา จบด้วยดีหลังกู้ภัยขอโทษ คนลำบากมีอีกเยอะ ไม่ต้องกลัวแย่งเคส

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:14 น.
บุ๋ม ปนัดดา รับคำขอโทษกู้ภัยฉะเชิงเทราปมโพสต์แซะข้ามถิ่น

บุ๋ม ปนัดดา รับคำขอโทษกู้ภัยฉะเชิงเทรา หลังถูกแซะดาราตกยุค-เข้าพื้นที่ไม่แจ้งให้ทราบ จากนี้แยกย้ายช่วยผู้ประสบภัย ชี้คนลำบากมีอีกเยอะ ไม่ต้องกลัวแย่งเคส

จากกรณีมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราโพสต์พาดพิงถึงอาสามูลนิธิที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมกล่าวว่าเป็นดาราตกยุคที่ผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับเงินบริจาค ทั้งยังไม่พอใจที่เข้าพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ทราบ พร้อมเปรียบเทียบว่า หากมีคนเข้าบ้านโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตจะรู้สึกอย่างไร

ฝั่ง บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับว่า “กู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอะไรกันเหรอคะ บุ๋มเห็นชาวบ้านเดือดร้อน ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เจอกู้ภัยท้องถิ่น โพสต์แซะด่าเป็นดาราตกยุค ทำไมเข้าพื้นที่บ้านเขาไม่ขออนุญาต ไปช่วยมา 77 จังหวัด ที่นี่มีปัญหาที่แรก” และ “ไปช่วยมากี่จังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องสักที คนไทยมีบัตรประชาชน ไปได้ทุกจังหวัดค่ะ

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บุ๋ม ปนัดดา ถูกกู้ภัยฉะเชิงเทรา-2
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

อย่างไรก็ดี บุ๋ม ปนัดดา ไม่ย่อท้อออกมาอธิบายว่า “ชาวฉะเชิงเทราไม่ต้องกังวลว่าบุ๋มจะน้อยใจ เจอเจ้าที่ เจ้าถิ่นสกัดขาจนต้องย้ายหนี บุ๋มไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะ เรายังปักหลักทำโรงครัวที่บางคล้าและอำเภอเมืองต่ออีกหลายวัน ขอบคุณคุณนกครัวเอกเขนกส่งข้าวกล่องมาช่วยชาวบ้านวันนี้ด้วยจ้า”

บุ๋ม ปนัดดา ถูกกู้ภัยฉะเชิงเทรา
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

กระทั่งกู้ภัยฉะเชิงเทราคนดังกล่าว โพสต์ข้อความขอโทษ บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอใช้พื้นที่นี้ในการขออภัย คุณบุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี เรื่องที่โพสต์พาดพิงทำให้คุณบุ๋มได้รับความเสียหายและทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด ต้องขออภัยอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

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ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา​พวกเราตระหนักดีว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจและกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคุณบุ๋ม ปนัดดา ผู้ซึ่งเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือสังคมและเคียงข้างพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ทาง​เราต้องขอขอบพระคุณคุณบุ๋ม ปนัดดา เป็นอย่างสูง ที่กรุณารับฟัง แสดงความเข้าใจ และให้โอกาสพวกเราได้ปรับปรุงตัว

​เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงและเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จะต้องมีความรอบคอบ มีสติ และควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้นในการสื่อสารต่อสาธารณชน

​เรากราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอความกรุณาจากทุกท่านได้โปรดให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองและตั้งใจทำหน้าที่อาสาสมัครเพื่อสังคมต่อไปครับ

​ด้วยความเคารพและสำนึกผิดอย่างสูง”

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา รับคำขอโทษและขอจบเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากนี้ขอให้ต่างฝ่ายต่างช่วยผู้ประสบภัยต่อไป เพราะมีคนลำบากอีกมาก ไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งเคสกัน

“จบแล้วค่ะ ทั้งคุณลุงและลูกทีม เขาได้โพสต์ขอโทษบุ๋มแล้ว ต่อไปก็ต่างคนต่างช่วยคนต่อ คนลำบากมีอีกเยอะ ไม่ต้องกลัวใครแย่งเคสค่ะ”

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บุ๋ม ปนัดดา จบด้วยดี หลังกู้ภัยฉะเชิงเทราขอโทษแล้ว
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 15:14 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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