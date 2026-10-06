อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ปิดท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา-ตาดหมอก ชั่วคราว เหตุฝนตกหนัก
อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศปิดท่องเที่ยว น้ำตกแม่สา-ตาดหมอก ชั่วคราว เหตุฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภัย และจะแจ้งให้อีกครั้ง
เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย Doi Suthep-Pui National Park โพสต์ข้อความระบุว่า เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สา และน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและมีสีขุ่นแดง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอ ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
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