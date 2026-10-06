สภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง
เปิดสภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถังพลาสติก หลังลูกเนรเทศหวังฮุบกิจการ
จากกรณีดราม่า แม่ภัทร ผู้เสียหายวัย 63 ปี ร้องเรียนว่าถูกลูกชายและลูกสะใภ้ส่งตัวเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หวังฮุบกิจการ แต่ความจริงกลับถูกเปิดเผยเมื่อคุณแม่ออกมาแฉสภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุดรันทด เตียงนอนถูกครอบด้วยกรงเหล็กน่าเวทนา ลักษณะคล้ายห้องขังเดี่ยวในเรือนจำ
ล่าสุด 6 ตุลาคม 2569 ในรายการ โหนกระแส คุณแม่ภัทร ยอมเปิดหน้าสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตนเองต้องถูกนำไปไว้ในห้องแยกเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็ก ไม่มีห้องน้ำ มีเพียงถังผงซักฟอกขนาดใหญ่วางไว้ให้สำหรับใช้ขับถ่าย ไม่มีน้ำประปา มีเพียงกระดาษทิชชู่ 3 ม้วนเท่านั้น และจะได้ออกจากกรงก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่พาไปอาบน้ำ
ขณะที่ทางฝั่งของ คุณเบนซ์ ลูกชาย พร้อมด้วยภรรยา และน้องชายของภรรยา เดินทางมาออกรายการโหนกระแสด้วยเช่นกัน โดยยืนยันว่า เรื่องทั้งหมดเกิดจากน้องสาวเป็นตัวตั้งตัวตี และตัวลูกชายเองไม่เคยทราบมาก่อนว่าศูนย์ดูแลแห่งนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส