สภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:44 น.
เปิดสภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกขังในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถัง

เปิดสภาพห้อง แม่ภัทร ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี ถูกในกรงเหล็ก-ขับถ่ายใส่ถังพลาสติก หลังลูกเนรเทศหวังฮุบกิจการ

จากกรณีดราม่า แม่ภัทร ผู้เสียหายวัย 63 ปี ร้องเรียนว่าถูกลูกชายและลูกสะใภ้ส่งตัวเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หวังฮุบกิจการ แต่ความจริงกลับถูกเปิดเผยเมื่อคุณแม่ออกมาแฉสภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สุดรันทด เตียงนอนถูกครอบด้วยกรงเหล็กน่าเวทนา ลักษณะคล้ายห้องขังเดี่ยวในเรือนจำ

ล่าสุด 6 ตุลาคม 2569 ในรายการ โหนกระแส คุณแม่ภัทร ยอมเปิดหน้าสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตนเองต้องถูกนำไปไว้ในห้องแยกเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นลูกกรงเหล็ก ไม่มีห้องน้ำ มีเพียงถังผงซักฟอกขนาดใหญ่วางไว้ให้สำหรับใช้ขับถ่าย ไม่มีน้ำประปา มีเพียงกระดาษทิชชู่ 3 ม้วนเท่านั้น และจะได้ออกจากกรงก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่พาไปอาบน้ำ

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ขณะที่ทางฝั่งของ คุณเบนซ์ ลูกชาย พร้อมด้วยภรรยา และน้องชายของภรรยา เดินทางมาออกรายการโหนกระแสด้วยเช่นกัน โดยยืนยันว่า เรื่องทั้งหมดเกิดจากน้องสาวเป็นตัวตั้งตัวตี และตัวลูกชายเองไม่เคยทราบมาก่อนว่าศูนย์ดูแลแห่งนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:44 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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