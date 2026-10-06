ซาอุฯ สั่งประหารชีวิต หนุ่มศรีลังกาวัย 24 เซ่นโพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศาสนาอิสลาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:00 น.
ซาอุฯ สั่งประหารชีวิต หนุ่มศรีลังกาวัย 24 เซ่นโพสต์เฟซบุ๊กลบหลู่ศาสนาอิสลาม
ภาพจาก: Anojan Sivarasa Facebook

ศาลซาอุฯ สั่งประหารชีวิตหนุ่มศรีลังกาวัย 24 ปี ปมโพสต์เฟซบุ๊กลบหลู่ศาสนาอิสลาม แม่ร่ำไหว้วอนขอชีวิต

สำนักข่าว BBC รายงานชนวนเหตุเริ่มต้นช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 หลังมีคลิปวิดีโอชายมุสลิมเตะสุนัขในขบวนแสวงบุญชาวฮินดูที่ศรีลังกา ลุกลามกลายเป็นวิวาทะทางศาสนาบนเฟซบุ๊ก

ระหว่างการปะทะคารม มีผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ดูหมิ่นเทพเจ้าฮินดู นายอโนจัน ศิวะราสา วัย 24 ปี แรงงานชาวศรีลังกาในซาอุดีอาระเบีย จึงพิมพ์ข้อความภาษาทมิฬตอบโต้ พาดพิงลบหลู่ศาสดามุฮัมมัด แม้จะรีบลบโพสต์พร้อมอัดคลิปขอโทษทันที ทว่ามีคนแคปภาพหน้าจอ ส่งอีเมลร้องเรียนข้ามประเทศไปยังบริษัทนายจ้างในซาอุดีอาระเบีย

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ต้นเดือนกรกฎาคม บริษัทส่งเรื่องให้ทางการซาอุดีอาระเบีย ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวพร้อมยึดอุปกรณ์สื่อสาร ในชั้นต้น ศาลอาญาอัลอะห์ซาตัดสินจำคุกอโนจัน 5 ปี ปรับเงิน 3 ล้านริยาล หรือประมาณ 27 ล้านบาท ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ทว่าคดีกลับทวีความรุนแรงขึ้นเมื่ออัยการซาอุดีอาระเบียยื่นอุทธรณ์ ขอเปลี่ยนฐานความผิดมาใช้กฎหมายชารีอะห์แทน วันที่ 17 กันยายน ศาลอุทธรณ์จึงมีคำพิพากษาแก้โทษเป็นประหารชีวิต

คำตัดสินขั้นเด็ดขาดสร้างความหวาดวิตกไปทั่วประเทศศรีลังกา ครอบครัวขาดการติดต่อกับอโนจันตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน หลังเรือนจำตัดช่องทางการสื่อสารของนักโทษประหาร ท่ามกลางความกังวลเนื่องจากทางการซาอุดีอาระเบียมักลงโทษประหารชีวิตโดยไม่แจ้งครอบครัวหรือสถานทูตล่วงหน้า ทำให้ผู้เป็นแม่ ราสามนิกกัม โยคะลักษมี ร่ำไห้วิงวอนขอความเมตตา

“ฉันขอความเมตตาให้กับความผิดที่ลูกชายได้ทำลงไป ได้โปรดยกโทษให้เขา ส่งเขากลับคืนมาหาพวกเรา”

ปัจจุบันรัฐบาลศรีลังกาเร่งเดินหน้าเจรจาทางการทูต นายอนุระ กุมาระ ดิสสานายะเก ประธานาธิบดีศรีลังกา ยืนยันกับครอบครัวว่าจะพยายามทำทุกทางเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ

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ขณะที่ผู้นำสงฆ์นิกายรามัญ นิกายอมรปุระ ร่วมมือกับผู้นำศาสนาฮินดู ยื่นหนังสือต่อทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อขอให้รัฐเร่งช่วยเหลือ พร้อมส่งทีมทนายความ 4 คนเดินทางไปซาอุดีอาระเบียเพื่อวางแนวทางต่อสู้คดีในขั้นตอนต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:00 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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