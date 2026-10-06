ลูกชาย แจงน้องสาวเป็นคนคิดพาแม่ไปศูนย์ดูแลฯ ไม่รู้สภาพห้องหดหู่ โต้ข่าวทิ้งแม่
คุณเบนซ์ ลูกชายคุณภัทร เผยน้องสาวเป็นตัวตั้งตัวตีพาแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ยืนยันไม่รู้สภาพห้องหดหู่ โต้ข่าวสั่งให้อัดคลิป-ปล่อยทิ้งให้เสียชีวิต
สืบเนื่องจากกรณี “คุณภัทร” ผู้เสียหายเข้าร้องเรียนผ่านรายการโหนกระเเส อ้างถูกลูกชายแท้ ๆ ยึดกิจการ และจับตัวส่งไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมแฉสภาพความเป็นอยู่สุดหดหู่ ทั้งถูกทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว และบังคับให้กินยานอนหลับ
ล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าสถานที่แห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง ปัจจุบันมีผู้ป่วยในความดูแลรวม 92 คน และมีเจ้าหน้าที่ดูแล 19 คน
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบกรงเหล็ก ลักษณะใช้ครอบคนไข้ไว้บนเตียง ทางเจ้าของศูนย์ชี้แจงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อป้องกันคนไข้พลัดตก ลื่นล้ม หรือทำร้ายตัวเอง เนื่องจากหากใช้เชือกมัดแขนขานาน ๆ อาจทำให้เสี่ยงเกิดอาการบวมและเป็นแผลได้ ยืนยันว่าทางศูนย์ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานและไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำพยานบุคคลเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ (6 ตุลาคม 2569) รายการโหนกระแส เกาะติดประเด็นดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งคุณภัทรมั่นใจว่าลูกชายรับรู้สภาพความเป็นอยู่ของที่แห่งนี้ เพราะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ที่รู้สึกสงสารแอบมาเตือนให้ดูแลตัวเอง
คุณภัทร อ้างว่าลูกชายกำชับเจ้าหน้าที่ว่า หากแม่ป่วยหรือเป็นอะไร ห้ามพาไปหาหมอเด็ดขาด และให้ปล่อยทิ้งไว้จนเสียชีวิตอยู่ในศูนย์ ทั้งยังสั่งให้เจ้าหน้าที่ถ่ายวิดีโอเก็บไว้หากแม่มีอาการผิดปกติ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อศาล อ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช หวังขอเป็นผู้ปกครองเพื่อจัดการทรัพย์สินทั้งหมด
ขณะที่ฝั่งของ “คุณเบนซ์” ลูกชาย มาปรากฏตัวพร้อมภรรยาและน้องชายภรรยาในรายการ ชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหา ยืนยันว่าตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าสภาพภายในศูนย์ดูแลจะหดหู่ พร้อมระบุว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคิดพาแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแลแห่งนี้ คือ น้องสาว
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