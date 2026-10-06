เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง
เกิดอะไรขึ้น? ชาวเน็ตจับตาสัมพันธ์รัก หลัง ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา โพสต์ข้อความเศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยงไอจี
ทำเอาชาวเน็ตสายเผือกทั้งประเทศตั้งตารอใส่ใจ เมื่อจู่ ๆ ก็เกิดสิ่งที่น่าเป็นกังวลขึ้น หลังจากในหน้าอินสตาแกรมของ กวินท์ ดูวาล ถูกลบรูปเกลี้ยงไอจี เหลือเพียงโพสต์เดียวโพสต์สุดท้ายที่เป็นการรวมรูปภาพทั้งหมด 20 ภาพ ซึ่งรวมโมเมนต์ทั้งของตัวเอง ภรรยา และลูก ๆ ทั้ง 2 คน
ขณะที่ทางด้าน ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ยิ่งทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยกันไปใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ เพราะในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอปรากฎข้อมูลว่าเธอได้ทำการอันฟอลโลว์ไอจีสามีไปแบบดื้อ ๆ ส่วนในช่องติ๊กต็อกก็ดันไปเจอโพสต์ข้อความสุดเศร้าที่ระบุว่า “วันที่คุณหลุดพ้น คุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต” โดยใส่เพลง “แค่ไม่ต้องรักใคร (Play Safe) ของวง FOOL STEP”
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อ้างอิงจาก : IG pantipa.a, gavind.ig, TikTok @pantipa.a