เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:14 น.
เกิดอะไรขึ้น? จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง

เกิดอะไรขึ้น? ชาวเน็ตจับตาสัมพันธ์รัก หลัง ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา โพสต์ข้อความเศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยงไอจี

ทำเอาชาวเน็ตสายเผือกทั้งประเทศตั้งตารอใส่ใจ เมื่อจู่ ๆ ก็เกิดสิ่งที่น่าเป็นกังวลขึ้น หลังจากในหน้าอินสตาแกรมของ กวินท์ ดูวาล ถูกลบรูปเกลี้ยงไอจี เหลือเพียงโพสต์เดียวโพสต์สุดท้ายที่เป็นการรวมรูปภาพทั้งหมด 20 ภาพ ซึ่งรวมโมเมนต์ทั้งของตัวเอง ภรรยา และลูก ๆ ทั้ง 2 คน

 

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เกิดอะไรขึ้น จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง-3
ภาพจาก : IG gavind.ig

ขณะที่ทางด้าน ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ยิ่งทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยกันไปใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ เพราะในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอปรากฎข้อมูลว่าเธอได้ทำการอันฟอลโลว์ไอจีสามีไปแบบดื้อ ๆ ส่วนในช่องติ๊กต็อกก็ดันไปเจอโพสต์ข้อความสุดเศร้าที่ระบุว่า “วันที่คุณหลุดพ้น คุณจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งให้กับความโง่ของตัวเองในอดีต” โดยใส่เพลง “แค่ไม่ต้องรักใคร (Play Safe) ของวง FOOL STEP”

เกิดอะไรขึ้น จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง-2
ภาพจาก : IG pantipa.a
เกิดอะไรขึ้น จับตาสัมพันธ์ ปุ้มปุ้ย โพสต์เศร้า-อันฟอลสามี ด้าน กวินท์ ลบรูปเกลี้ยง-1
ภาพจาก : TikTok @pantipa.a

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อ้างอิงจาก : IG pantipa.a, gavind.ig, TikTok @pantipa.a

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 14:14 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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