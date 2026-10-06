รมว.ยุติธรรม ชี้เว็บพนันสามี สส.ไอเดียร์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย กูราเซา
พล.ต.ท.รุทธพล ชี้เว็บพนันสามี สส.ไอเดียร์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย กูราเซา สั่ง DSI ตรวจสอบ แนะประชาชนนำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีนายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือไอเดียร์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ โดยระบุว่าจากการติดตามข่าว เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น
ประเด็นแรกคือเรื่องบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้ไปยื่นเรื่องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว พล.ต.ท.รุทธพลเห็นด้วยกับการยื่นเรื่อง เพราะหากพูดลอยๆ การตรวจสอบก็ไม่เริ่มต้น
ประเด็นที่สองคือเรื่องความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ ขณะนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดูข้อมูลเบื้องต้น แต่ยังไม่มีผู้ใดมาร้องทุกข์กล่าวโทษ หากใครมีพยานหลักฐานขอให้เข้ามาร้องทุกข์ เพราะถ้าอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการ แต่ถ้าเกี่ยวพันกับต่างประเทศและต้องประสานข้อมูล ก็พร้อมดำเนินการเช่นกัน
สำหรับเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราเซา ซึ่งอยู่นอกเขตดำเนินการของไทย พล.ต.ท.รุทธพลระบุว่า หากมีสิ่งใดเป็นความผิดตามกฎหมายไทย กระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการ ขณะนี้กำลังดูข้อมูลในเบื้องต้นอยู่
พล.ต.ท.รุทธพลยืนยันว่าอยากให้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษ ไม่ว่าจะเป็นใคร แม้เป็นประชาชนทั่วไป เพียงแจ้งเบาะแสหรือมีหลักฐาน เช่นเดียวกับช่องทางที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.
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