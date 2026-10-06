ทรัมป์ อนุมัติยิงเป้าอดีตทหาร กราดยิงฐานทัพดับ 13 ศพ ครั้งแรกในรอบ 60 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 21:01 น.
ทรัมป์ อนุมัติยิงเป้าอดีตทหารกราดยิงดับ 13ศพ

โดนัลด์ ทรัมป์ ไฟเขียวประหารชีวิตอดีตนายทหารผู้ก่อเหตุกราดยิงฐานทัพฟอร์ตฮูดปี 2009 ดับ 13 ชีวิต ด้วยวิธีการยิงเป้า ถือเป็นครั้งแรกของกองทัพในรอบกว่า 60 ปี

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) เตรียมประหารชีวิตอดีตพันตรีแห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ด้วยวิธีการจัดชุดยิงเป้า (Firing squad) ถือเป็นการประหารชีวิตทางทหารด้วยวิธีนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 60 ปี หรือนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกเพนตากอน โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงทหารบก เสนอเรื่องนี้ และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามอนุมัติแล้ว โดยพาร์เนลล์ระบุข้อความว่า “วันพิพากษาของฮาซานมาถึงแล้ว” ขั้นตอนต่อไปคือรัฐมนตรีกระทรวงทหารบกจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประหารชีวิต

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นักโทษประหารรายนี้คือ นิดัล มาลิก ฮาซาน (Nidal Malik Hasan) อดีตพันตรีและจิตแพทย์ทหารบกจากรัฐเวอร์จิเนีย ก่อเหตุกราดยิงทหารอเมริกันที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิต 13 นาย และบาดเจ็บอีก 32 นาย ภายในอาคารคลินิกผู้ป่วยของฐานทัพฟอร์ตฮูด รัฐเทกซัส เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2009 ขณะที่ทหารกำลังรวมตัวรอตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนก่อนไปประจำการ เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีฐานทัพอเมริกันที่รุนแรงที่สุดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสู้รบ

คดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลทหารในปี 2013 คณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยนายทหาร 13 นาย มีมติเอกฉันท์ตัดสินประหารชีวิตฮาซาน ในความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 13 กระทง และพยายามฆ่าอีก 32 กระทง

ฮาซานยอมรับกลางศาลว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุและกล่าวขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อ้างเหตุผลว่าต้องการปกป้องชาวมุสลิมและกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถาน ปัจจุบันฮาซานเป็น 1 ใน 4 นักโทษประหารของศาลทหารสหรัฐฯ

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก : AP

ตามกฎหมายทหาร การประหารชีวิตต้องได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงต้องผ่านการทบทวนจากศาลอุทธรณ์และมีคำพิพากษาชี้ขาดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายก่อนดำเนินการ ศาลอุทธรณ์ทหารสหรัฐฯ เคยตัดสินให้โทษประหารชีวิตทางทหารขัดต่อรัฐธรรมนูญในปี 1983 แต่อดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน ออกคำสั่งผู้บริหารให้นำกลับมาบังคับใช้ใหม่ในปีถัดมา

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กระบวนการประหารชีวิตทางทหารมีความแตกต่างจากระดับรัฐ ปัจจุบันสหรัฐฯ มี 27 รัฐ รวมถึงกองทัพและรัฐบาลกลางที่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้ อย่างไรก็ตาม การประหารด้วยวิธีจัดชุดยิงเป้านั้นพบได้ยากมาก เมื่อปีที่แล้วรัฐเซาท์แคโรไลนาเพิ่งใช้วิธีนี้เป็นครั้งแรกของรัฐ และถือเป็นการใช้วิธีนี้ในสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 15 ปี นอกจากนี้ยังมีอีก 4 รัฐที่อนุญาตให้ใช้วิธีการยิงเป้า ได้แก่ ไอดาโฮ, มิสซิสซิปปี, โอกลาโฮมา และยูทาห์

สำหรับนโยบายระดับชาติ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นผู้สนับสนุนโทษประหารชีวิตในคดีระดับรัฐบาลกลาง เขาได้ออกคำสั่งผู้บริหารให้นำโทษประหารชีวิตกลับมาบังคับใช้อีกครั้งตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2025 จากสมัยของอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่กระทรวงยุติธรรมเคยสั่งระงับโทษประหารชีวิตระดับรัฐบาลกลางไว้ โดยคำสั่งของทรัมป์ระบุชัดเจนว่า โทษประหารชีวิตคือ “เครื่องมือสำคัญในการยับยั้งและลงโทษผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและพฤติกรรมรุนแรงถึงแก่ชีวิตต่อพลเมืองอเมริกัน”

ข้อมูลจาก : bbc

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 21:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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