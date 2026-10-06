นาทีระทึก! รถบรรทุก ชนประสานงา กลางมอเตอร์เวย์เวียดนาม คนขับรอดปาฏิหาริย์
นาทีระทึก! รถบรรทุก ชนประสานงา กลางมอเตอร์เวย์เวียดนาม หลังเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางชนรถสวนทางพังยับเยิน คนขับรอดปาฏิหาริย์
สำนักข่าวเวียดนามรายงานเหตุรถบรรทุกหัวลาก 2 คันพุ่งชนประสานงากันอย่างรุนแรง บนถนนเชื่อมระหว่างมอเตอร์เวย์ฮานอย-ไฮฟอง กับมอเตอร์เวย์เกิ่วเหย-นิญบิ่ญ ช่วงแขวงเฝอเหียน จังหวัดฮึงเอียน ประเทศเวียดนาม ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และตัวรถพังเสียหายอย่างหนัก
เหตุเริ่มขึ้นขณะคนขับรถบรรทุกหัวลากคันแรกกำลังขับจากจังหวัดฮึงเอียนมุ่งหน้าไปจังหวัดนิญบิ่ญ เมื่อถึงบริเวณใกล้สี่แยก รถบรรทุกเสียหลักและพุ่งข้ามเกาะกลางถนนอย่างกะทันหัน
รถบรรทุกคันแรกที่พุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถบรรทุกหัวลากอีกคนที่วิ่งสวนทางมาตามช่องจราจรปกติอย่างจัง แรงกระแทกทำให้รถบรรทุกหัวลากคันหนึ่งพลิกหงายทันที
ที่เกิดเหตุพบเศษวัสดุที่บรรทุกมาตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน ส่วนหน้าของรถบรรทุกทั้งสองคันพังยับเยินจากแรงปะทะ โชคดีที่ผู้ขับขี่ทั้งสองรายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดฮึงเอียนเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ จัดการจราจร และทำความสะอาดพื้นถนนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สัญจร ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด
ที่มา: VTV
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