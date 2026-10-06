ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก
เปิดเงินรางวัลทัพช้างศึก หลังสู้กับอินโดนีเซียถึงการดวลจุดโทษ ก่อนคว้ารองแชมป์ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับเงินรางวัลตามอันดับ 300,000 ดอลลาร์ บวกค่าร่วมแข่งขันอีก 125,000 ดอลลาร์ รวมประมาณ 14.2 ล้านบาท
ทีมชาติไทยได้รับเงินรางวัลรวมประมาณ 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 14.2 ล้านบาท หลังคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟุตบอล ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังพ่ายทีมชาติอินโดนีเซียในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศ
รายงานเกี่ยวกับเงินรางวัลระบุว่า ทีมชาติไทยได้รับเงินจากผลงานรองแชมป์จำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10 ล้านบาท พร้อมเงินรับประกันสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านบาท
เมื่อนำเงินทั้งสองส่วนมารวมกัน ทีมชาติไทยจึงได้รับเงินจากการแข่งขันครั้งนี้ประมาณ 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 14 ล้านบาท
สรุปเงินรางวัลทีมชาติไทย
- เงินรางวัลรองแชมป์ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท
- เงินรับประกันการเข้าร่วมแข่งขัน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านบาท
- รวมทั้งหมด 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 14.2 ล้านบาท
เงินก้อนดังกล่าวจะมอบให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่วนการจัดสรรเป็นโบนัสให้นักเตะและทีมงานต้องรอหลักเกณฑ์หรือประกาศจากสมาคมอีกครั้ง
ช้างศึกสู้ 120 นาที ก่อนพ่ายจุดโทษ
รอบชิงชนะเลิศฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 แข่งขันที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569
ทีมชาติไทยต้องเล่นด้วยผู้เล่น 10 คนในช่วงท้ายของเวลาปกติ แต่ยังต่อสู้กับเจ้าภาพได้อย่างสูสี ก่อนเสมอกัน 1-1 ในเวลา 90 นาที และยิงเพิ่มฝั่งละหนึ่งประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ ทำให้ครบ 120 นาทีเสมอกัน 2-2
เกมต้องตัดสินแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษ ก่อนที่อินโดนีเซียจะยิงแม่นกว่า เอาชนะไทย 4-2 คว้าแชมป์ฟีฟ่า อาเซียน คัพ สมัยแรกไปครอง ส่วนทัพช้างศึกจบการแข่งขันในตำแหน่งรองแชมป์
ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 เป็นการแข่งขันระดับทีมชาติรายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเชิญบางชาติร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็นดิวิชัน 1 และดิวิชัน 2 โดยอินโดนีเซียรับหน้าที่จัดการแข่งขันดิวิชันสูงสุด ส่วนฮ่องกงเป็นเจ้าภาพดิวิชัน 2
ก่อนเปิดการแข่งขัน มีรายงานว่าเงินรางวัลรวมของรายการสูงกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทุกทีมได้รับเงินรับประกันการเข้าร่วมจำนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมโบนัสเพิ่มเติมตามผลการแข่งขัน
หลังจบภารกิจที่อินโดนีเซีย ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับประเทศ ก่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายน 2569
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