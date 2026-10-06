ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:05 น.
ยอดเงินรางวัล ทีมชาติไทย คว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับจุกมาก
AP Photo/Tatan Syuflana

เปิดเงินรางวัลทัพช้างศึก หลังสู้กับอินโดนีเซียถึงการดวลจุดโทษ ก่อนคว้ารองแชมป์ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 รับเงินรางวัลตามอันดับ 300,000 ดอลลาร์ บวกค่าร่วมแข่งขันอีก 125,000 ดอลลาร์ รวมประมาณ 14.2 ล้านบาท

ทีมชาติไทยได้รับเงินรางวัลรวมประมาณ 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 14.2 ล้านบาท หลังคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟุตบอล ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายหลังพ่ายทีมชาติอินโดนีเซียในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศ

รายงานเกี่ยวกับเงินรางวัลระบุว่า ทีมชาติไทยได้รับเงินจากผลงานรองแชมป์จำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 10 ล้านบาท พร้อมเงินรับประกันสำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันอีก 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านบาท

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เมื่อนำเงินทั้งสองส่วนมารวมกัน ทีมชาติไทยจึงได้รับเงินจากการแข่งขันครั้งนี้ประมาณ 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 14 ล้านบาท

สรุปเงินรางวัลทีมชาติไทย

  • เงินรางวัลรองแชมป์ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท
  • เงินรับประกันการเข้าร่วมแข่งขัน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านบาท
  • รวมทั้งหมด 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 14.2 ล้านบาท

เงินก้อนดังกล่าวจะมอบให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่วนการจัดสรรเป็นโบนัสให้นักเตะและทีมงานต้องรอหลักเกณฑ์หรือประกาศจากสมาคมอีกครั้ง

AP Photo/Tatan Syuflana

ช้างศึกสู้ 120 นาที ก่อนพ่ายจุดโทษ

รอบชิงชนะเลิศฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 แข่งขันที่สนามเกโลรา บุง การ์โน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569

ทีมชาติไทยต้องเล่นด้วยผู้เล่น 10 คนในช่วงท้ายของเวลาปกติ แต่ยังต่อสู้กับเจ้าภาพได้อย่างสูสี ก่อนเสมอกัน 1-1 ในเวลา 90 นาที และยิงเพิ่มฝั่งละหนึ่งประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ ทำให้ครบ 120 นาทีเสมอกัน 2-2

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เกมต้องตัดสินแชมป์ด้วยการยิงจุดโทษ ก่อนที่อินโดนีเซียจะยิงแม่นกว่า เอาชนะไทย 4-2 คว้าแชมป์ฟีฟ่า อาเซียน คัพ สมัยแรกไปครอง ส่วนทัพช้างศึกจบการแข่งขันในตำแหน่งรองแชมป์

ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 เป็นการแข่งขันระดับทีมชาติรายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดขึ้นสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเชิญบางชาติร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็นดิวิชัน 1 และดิวิชัน 2 โดยอินโดนีเซียรับหน้าที่จัดการแข่งขันดิวิชันสูงสุด ส่วนฮ่องกงเป็นเจ้าภาพดิวิชัน 2

ก่อนเปิดการแข่งขัน มีรายงานว่าเงินรางวัลรวมของรายการสูงกว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทุกทีมได้รับเงินรับประกันการเข้าร่วมจำนวน 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมโบนัสเพิ่มเติมตามผลการแข่งขัน

หลังจบภารกิจที่อินโดนีเซีย ทีมชาติไทยจะเดินทางกลับประเทศ ก่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายน 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:05 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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