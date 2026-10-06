กู้ภัยฉะเชิงเทรา ขอโทษแล้ว หลังโพสต์พาดพิง บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นบทเรียนราคาแพง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 12:55 น.
กู้ภัยฉะเชิงเทรา ขอโทษแล้ว หลังโพสต์พาดพิง บุ๋ม ปนัดดา รับเป็นบทเรียนราคาแพง

น.ส.พิญญาภรณ์ รุ่งแสงทอง ออกข้อความขอโทษ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 จากกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงระหว่างที่บุ๋มและทีมมูลนิธิองค์กรทำดีลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อความระบุว่า การโพสต์ก่อนหน้านี้ทำให้บุ๋มได้รับความเสียหายและอาจทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด จึงขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

น.ส.พิญญาภรณ์ยอมรับด้วยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความไม่สบายใจและกระทบความรู้สึกของบุ๋ม พร้อมขอบคุณที่อีกฝ่ายรับฟังและให้โอกาสนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุง

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เจ้าตัวยังระบุว่า จะถือเรื่องนี้เป็น “บทเรียนราคาแพง” และต่อไปจะระมัดระวังการสื่อสารต่อสาธารณะมากขึ้น ทั้งการใช้สติ ควบคุมอารมณ์ และพิจารณาผลกระทบก่อนเผยแพร่ข้อความ

นอกจากนี้ยังขอโทษประชาชนที่ติดตามเรื่องและรู้สึกผิดหวัง พร้อมขอโอกาสกลับไปทำหน้าที่อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

น.ส.พิญญาภรณ์ รุ่งแสงทอง ออกข้อความขอโทษ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
Drama-addict

ดราม่าเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หลังมีบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานกู้ภัยใน จ.ฉะเชิงเทรา โพสต์ข้อความในลักษณะพาดพิงถึง “ดาราตกยุค” ที่ผันตัวมาทำงานกู้ภัยและเปิดรับบริจาค แม้ข้อความต้นทางไม่ได้ระบุชื่อบุ๋มโดยตรง แต่บุ๋มนำโพสต์มาแชร์และถามกลับว่า “คุณลุงหมายถึงใครคะ” ก่อนประเด็นขยายไปถึงเรื่องการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจากต่างจังหวัดว่าจำเป็นต้องแจ้งหรือประสานทีมในพื้นที่ก่อนหรือไม่

บุ๋มระบุภายหลังว่า ทีมมูลนิธิองค์กรทำดีลงพื้นที่ อ.บางคล้า เพราะได้รับแจ้งจากประชาชนที่ประสบภัย และได้นำถุงยังชีพ 500 ชุด รวมถึงตั้งโรงครัวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมยืนยันว่าการเปิดรับบริจาคที่ถูกตั้งคำถามส่วนหนึ่งเป็นการช่วยระดมทุนซ่อมอุปกรณ์ของทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติงาน

ล่าสุด ฝั่งผู้โพสต์พาดพิงได้ออกมาขอโทษบุ๋มอย่างเป็นทางการ พร้อมยอมรับว่าการสื่อสารครั้งนี้สร้างผลกระทบ และยืนยันว่าจะนำเหตุการณ์ไปเป็นบทเรียนในการทำงานต่อไป

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ภาพจาก : Drama-addict, Pitchayaporn Rungsangthong

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 12:55 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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