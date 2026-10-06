PR-Chainat โพสต์ขอโทษแล้ว ปมยายลุยน้ำซื้อน้ำปลา ยอมรับสื่อสารคลาดเคลื่อน
เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat โพสต์ขอโทษต่อกรณีข้อความเกี่ยวกับข่าว “คุณยายลุยน้ำซื้อน้ำปลา” หลังโพสต์ก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบกลับ
ล่าสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat ระบุว่า “ขออภัยเป็นอย่างสูง” พร้อมชี้แจงว่า เจตนาของโพสต์ก่อนหน้านี้ต้องการสื่อสารให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำลังระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชัยนาทอย่างเต็มที่ แต่ข้อความที่เผยแพร่ออกไปทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
แอดมินระบุเพิ่มเติมว่าจะรับฟังทุกคำวิจารณ์ และนำไปปรับปรุงการทำงาน รวมถึงการสื่อสารให้รอบคอบมากขึ้น พร้อมแจ้งว่าจะลบโพสต์ต้นเรื่องออกจากเพจ
ก่อนหน้านี้ PR-Chainat นำประเด็นข่าว ยายสมพงษ์ เลขะวัฒนะ อายุ 78 ปี ชาว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเดินลุยน้ำท่วมออกไปซื้อน้ำปลามาทำอาหาร มาโพสต์พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดสื่อจึงเลือกนำเสนอเรื่องนี้ ทั้งที่หน่วยงานในจังหวัดกำลังระดมกำลังช่วยเหลือประชาชน พร้อมกล่าวถึงเรื่องจรรยาบรรณสื่อ
หนุ่ม กรรชัย เข้าไปตอบใต้โพสต์ โดยตั้งคำถามกลับว่า การนำเสนอเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกี่ยวข้องกับความเสียหายของหน่วยงานอย่างไร ก่อนนำเรื่องไปแชร์ต่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทำให้ประเด็นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
หลังเกิดกระแสวิจารณ์ นายวีระภัย แพร่งสุวรรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงสายวันเดียวกันว่า ต้องขออภัยสื่อมวลชนและประชาชน พร้อมอธิบายว่าเจตนาเดิมต้องการให้มีการนำเสนอภาพการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ด้วย ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับสื่อ
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