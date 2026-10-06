นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง “อียูจิน” ประกาศแต่งงาน ดาราสาว “ชาคยองอึน” 14 พ.ย.นี้ หลังคบหาดูใจนาน 5 เดือน แฟน ๆ ร่วมคอมเมนต์ยินดี
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เมื่อช่วงสายวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ในหน้าอินสตาแกรมสาวตัวของ นักแสดงและผู้กำกับหนุ่มชื่อดัง อียูจิน (Lee You Jin) ออกมาประกาศข่าวดี ๆ ให้แฟนคลับทุกคนได้ทราบว่า เขากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนักแสดงดัง ชาคยองอึน (Cha Gyeong Eun) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 นี้
อียูจิน (Lee You Jin) โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งสุดแสนโรแมนติก พร้อมระบุแคปชั่นว่า “สวัสดีครับ ผม อียูจิน ครับ
วันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะนักแสดง แต่ในฐานะคนคนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันข่าวดีในชีวิตของผมครับ ผมจะแต่งงานกับคนที่ผมรักในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
ตอนอายุ 20 ปี ผมได้เป็นนักแสดง และในปีนี้ซึ่งผมอายุ 30 ปี ผมก็ได้กลายเป็นผู้กำกับตามความฝันที่มีมาอย่างยาวนาน และความฝันสุดท้ายของผมก็คือ การได้พบกับคนที่ทำให้ผมรู้สึกอยากอุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้
คยองอึนคือคนที่ผมอยากพูดคุยด้วยเป็นคนแรกหลังจบวันที่แสนยุ่งเหยิงครับ
ต่อให้เป็นตอนที่ผมไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เธอก็ยังใช้คำพูดเพียงคำเดียวทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้มาหลายครั้งแล้วครับ
เธอเป็นคนที่น่าขอบคุณที่ทำให้ผมได้ตระหนักว่า การสร้างปาฏิหาริย์นั้น แท้จริงแล้วบางครั้งขอแค่คำพูดที่อบอุ่นสักคำก็เพียงพอแล้วครับ
การที่คิดอยากจะใช้ชีวิต “ตลอดไป” กับใครสักคนได้อย่างจริงจังขนาดนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตที่คงจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับคน ๆ นี้ครับ
ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะตกใจกับข่าวที่กะทันหันนี้ครับ แต่ผมอยากจะส่งต่อความรู้สึกของตัวเองโดยตรงให้กับคนที่คอยเฝ้าดูและสนับสนุนผมมาโดยตลอด ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจและการสนับสนุนที่มอบให้เสมอมาครับ
ต่อจากนี้ไป เราจะดูแลเอาใจใส่กันและกันและใช้ชีวิตให้ดีครับ ในฐานะนักแสดงและผู้กำกับ ผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปเช่นกันครับ
หวังว่าทุกท่านจะช่วยอวยพรอย่างอบอุ่นให้กับจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของผม กับเพื่อนแท้และคู่ชีวิตที่มั่นคงที่สุดที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้ครับ
ด้วยความเคารพ
อียูจิน”
ขณะที่ทางด้านว่าที่เจ้าสาว ชาคยองอึน ก็ได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน พร้อมระบุข้อความแจ้งข่าวดีครั้งนี้ว่า “สวัสดีค่ะ ฉันคือ ชาคยองอึน ค่ะ
แม้ว่าหลายคนอาจจะตกใจกับข่าวที่กะทันหันนี้ แต่ตัวฉันเองที่มีเป้าหมายใหญ่ที่สุดมาโดยตลอดคือการได้สร้างครอบครัวที่มีความสุข ตอนนี้ฉันได้พบกับคนสำคัญและกำลังจะได้เริ่มต้นครั้งใหม่แล้วค่ะ
ฉันอยากจะบอกเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองกับทุกคนที่คอยรักและสนับสนุนฉันมาโดยตลอดเป็นกลุ่มแรกค่ะ
ต่อจากนี้ไป ฉันก็จะพยายามแสดงภาพลักษณ์ที่ดีให้ทุกคนได้เห็น ทั้งในฐานะนักแสดงที่ดีและในฐานะของคนคนหนึ่งที่สร้างครอบครัวค่ะ
หวังว่าทุกคนจะร่วมอวยพรให้กับจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของเราด้วยความอบอุ่นนะคะ”
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อ้างอิงจาก : IG youjin0406, ruddms____, soompi