นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:39 น.
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง "อียูจิน" ประกาศแต่งงาน ดาราสาว "ชาคยองอึน" 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี

นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง “อียูจิน” ประกาศแต่งงาน ดาราสาว “ชาคยองอึน” 14 พ.ย.นี้ หลังคบหาดูใจนาน 5 เดือน แฟน ๆ ร่วมคอมเมนต์ยินดี

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เมื่อช่วงสายวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ในหน้าอินสตาแกรมสาวตัวของ นักแสดงและผู้กำกับหนุ่มชื่อดัง อียูจิน (Lee You Jin) ออกมาประกาศข่าวดี ๆ ให้แฟนคลับทุกคนได้ทราบว่า เขากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนักแสดงดัง ชาคยองอึน (Cha Gyeong Eun) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 นี้

อียูจิน (Lee You Jin) โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งสุดแสนโรแมนติก พร้อมระบุแคปชั่นว่า “สวัสดีครับ ผม อียูจิน ครับ

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วันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะนักแสดง แต่ในฐานะคนคนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันข่าวดีในชีวิตของผมครับ ผมจะแต่งงานกับคนที่ผมรักในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ

ตอนอายุ 20 ปี ผมได้เป็นนักแสดง และในปีนี้ซึ่งผมอายุ 30 ปี ผมก็ได้กลายเป็นผู้กำกับตามความฝันที่มีมาอย่างยาวนาน และความฝันสุดท้ายของผมก็คือ การได้พบกับคนที่ทำให้ผมรู้สึกอยากอุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้

คยองอึนคือคนที่ผมอยากพูดคุยด้วยเป็นคนแรกหลังจบวันที่แสนยุ่งเหยิงครับ

ต่อให้เป็นตอนที่ผมไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เธอก็ยังใช้คำพูดเพียงคำเดียวทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้มาหลายครั้งแล้วครับ

เธอเป็นคนที่น่าขอบคุณที่ทำให้ผมได้ตระหนักว่า การสร้างปาฏิหาริย์นั้น แท้จริงแล้วบางครั้งขอแค่คำพูดที่อบอุ่นสักคำก็เพียงพอแล้วครับ

การที่คิดอยากจะใช้ชีวิต “ตลอดไป” กับใครสักคนได้อย่างจริงจังขนาดนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตที่คงจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับคน ๆ นี้ครับ

ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะตกใจกับข่าวที่กะทันหันนี้ครับ แต่ผมอยากจะส่งต่อความรู้สึกของตัวเองโดยตรงให้กับคนที่คอยเฝ้าดูและสนับสนุนผมมาโดยตลอด ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจและการสนับสนุนที่มอบให้เสมอมาครับ

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ต่อจากนี้ไป เราจะดูแลเอาใจใส่กันและกันและใช้ชีวิตให้ดีครับ ในฐานะนักแสดงและผู้กำกับ ผมก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปเช่นกันครับ

หวังว่าทุกท่านจะช่วยอวยพรอย่างอบอุ่นให้กับจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของผม กับเพื่อนแท้และคู่ชีวิตที่มั่นคงที่สุดที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้ครับ

ด้วยความเคารพ

อียูจิน”

นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-9
ภาพจาก : IG youjin0406

ขณะที่ทางด้านว่าที่เจ้าสาว ชาคยองอึน ก็ได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน พร้อมระบุข้อความแจ้งข่าวดีครั้งนี้ว่า “สวัสดีค่ะ ฉันคือ ชาคยองอึน ค่ะ

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แม้ว่าหลายคนอาจจะตกใจกับข่าวที่กะทันหันนี้ แต่ตัวฉันเองที่มีเป้าหมายใหญ่ที่สุดมาโดยตลอดคือการได้สร้างครอบครัวที่มีความสุข ตอนนี้ฉันได้พบกับคนสำคัญและกำลังจะได้เริ่มต้นครั้งใหม่แล้วค่ะ

ฉันอยากจะบอกเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองกับทุกคนที่คอยรักและสนับสนุนฉันมาโดยตลอดเป็นกลุ่มแรกค่ะ

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ต่อจากนี้ไป ฉันก็จะพยายามแสดงภาพลักษณ์ที่ดีให้ทุกคนได้เห็น ทั้งในฐานะนักแสดงที่ดีและในฐานะของคนคนหนึ่งที่สร้างครอบครัวค่ะ

หวังว่าทุกคนจะร่วมอวยพรให้กับจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของเราด้วยความอบอุ่นนะคะ”

นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-10
ภาพจาก : IG ruddms____
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-3
ภาพจาก : IG youjin0406
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-7
ภาพจาก : IG youjin0406
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-8
ภาพจาก : IG youjin0406
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-2
ภาพจาก : IG ruddms____
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-6
ภาพจาก : IG youjin0406
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-5
ภาพจาก : IG youjin0406
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง ประกาศแต่งงาน ดาราสาว 14 พ.ย.นี้ แฟนๆ ร่วมยินดี-4
ภาพจาก : IG ruddms____

 

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อ้างอิงจาก : IG youjin0406, ruddms____, soompi

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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