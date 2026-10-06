กทม. แนะใช้ Chrome หรือ Safari ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ลดปัญหายื่นคำร้องไม่สำเร็จ
แนะนำผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ยื่นขอเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th เปิดบราวเซอร์ผ่าน Google Chrome หรือ Safari โดยตรง กทม. หลีกเลี่ยงการเปิดลิงก์ผ่านเบราว์เซอร์ในแอปโซเชียล
เหตุผลคือการเปิดเว็บไซต์ผ่านแอปโซเชียลมีเดียบางแอปอาจกระทบขั้นตอนการยืนยันตัวตน อัปโหลดเอกสาร หรือส่งคำร้อง กทม. จึงแนะนำให้คัดลอกลิงก์ไปวางใน Chrome หรือ Safari หรือเลือกคำสั่ง Open in external browser หากเปิดลิงก์มาจากแอปอื่น TwStalker
เว็บไซต์ Claim Bangkok ใช้สำหรับขอเงินช่วยเหลือค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ของ กทม. ผู้ยื่นสามารถตรวจสอบสิทธิเบื้องต้น ส่งเอกสาร และติดตามสถานะคำร้องได้ด้วยตัวเอง โดยผู้มีสิทธิต้องมีที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัย และอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
8 ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ขอเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
- เปิด Google Chrome หรือ Safari แล้วเข้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th
- เลือกเมนู “เช็กสิทธิที่อาจได้รับ”
- ตอบคำถามประเมินความเสียหายให้ครบ 6 ข้อ
- ตรวจสอบผลประเมินเบื้องต้น แล้วกด “ต่อไป”
- กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารหรือหลักฐานความเสียหายตามที่ระบบกำหนด
- ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกด “ยื่นคำร้อง”
- รอสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารและความเสียหาย
- กลับเข้าเว็บไซต์แล้วเลือก “เช็กสถานะคำร้อง” เพื่อติดตามผล
เงินช่วยเหลือของ กทม. ไม่ได้จ่ายในอัตราเดียวทุกครัวเรือน แต่พิจารณาตามความเสียหายจริงและหลักฐาน เช่น ค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลัง ค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 2 เดือน
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัว ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาท
ค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทต่อราย ส่วนค่าดำรงชีพเบื้องต้นอยู่ที่ 1,900 บาทสำหรับบ้านเสียหายบางส่วน และ 3,800 บาทสำหรับบ้านเสียหายทั้งหลัง
ผู้ประสบภัยในกรุงเทพฯ ยังสามารถขอรับความช่วยเหลืออีกส่วนจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี โดยต้องยื่นแยกจากระบบของ กทม. ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือสำนักงานเขต ผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์บ้านถูกน้ำท่วมและทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกน้ำท่วมต่อเนื่องตามเงื่อนไข รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือน
ส่วนกรณีน้ำล้อมหรือพักอาศัยในอาคารสูงที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามเกณฑ์ รับ 5,000 บาท
ดังนั้น หากมีสิทธิทั้งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและเงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ กทม. ต้องยื่นคำร้อง ทั้งสองระบบแยกกัน หรือไปติดต่อสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบในวันและเวลาราชการ เว็บพอร์ทัลกรุงเทพมหานคร
สำหรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของ กทม. ต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดภัยหรือประสบสาธารณภัย หากไม่มีโฉนด ชื่อในเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงกับผู้ยื่น หรือที่อยู่อาศัยไม่มีเลขที่ ควรติดต่อสำนักงานเขตโดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
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