จีจินฮี พระเอกรุ่นใหญ่ แฉเบื้องหลัง โดนปลดฟ้าผ่า เพราะอำนาจมืดนางเอก
จีจินฮี ปัจจุบัน วัย 55 ปี แฉด้านมืดบันเทิง สมัยเป็นพระเอกหน้าใหม่ ถ่ายละคร 2 ตอน เจอค่ายนางเอกยัดเด็กแทนบทนำ เล่าอดีตช้ำไม่กล้าบอกแม่ แกล้งแต่งตัวออกจากบ้านนาน 3 เดือน ยกดื่มโซจูย้อมใจ 20 ขวด สุดท้ายผลงานออนแอร์เปรี้ยงปร้าง
คนไทยใครยังจำได้บ้าง จีจินฮี พระเอกซีรีย์ยอดฮิต แดจังกึม ปัจจุบันยังหล่อเหลาในวัย 55 ปี ปรากฏตัวในรายการยูทูบ จันฮันฮยอง ชินดงยอบ พร้อมด้วย ฮงซอกชอน ย้อนเล่าประสบการณ์เจ็บปวดสมัยเป็นนักแสดงหน้าใหม่ กองถ่ายสั่งปลดเขาออกจากบทพระเอกอย่างกะทันหัน ทั้งที่ถ่ายทำไปแล้ว 2 ตอน
สมัยเริ่มต้นงานแสดง การก้าวขึ้นมารับบทพระเอกในละครเรื่องยาวถือเป็นเรื่องยากมาก เขาผ่านการคัดเลือกจนได้เป็นตัวเอก ดีใจรีบกลับบ้านไปบอกคนในครอบครัว ช่วงเริ่มต้นทำงานเข้าฉากจนถึงเช้ามืดทุกวัน ทว่ามีความสุขจนลืมความเหน็ดเหนื่อย
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อกองถ่ายเปลี่ยนตัวนางเอก ต้นสังกัดของนางเอกใหม่ยื่นเงื่อนไขพ่วงนักแสดงชายในค่ายเดียวกันเข้ามารับบทนำแทน ส่งผลให้ทีมงานต้องปลดเขาออกจากโปรเจกต์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติของวงการในยุคนั้น
ผู้กำกับเรียกตัวเขาพร้อมผู้จัดการเข้าไปพบ ทว่าไม่กล้าเอ่ยปากบอกตรงๆ แต่ผู้จัดการรู้แกว จึงพาเขาเดินออกมาข้างนอก พูดเตือนสติว่าผู้กำกับต้องการถอดเขาออกจากละคร ทั้งสองคนชวนกันไปนั่งดื่มโซจูย้อมใจกลางวันแสกๆ ถึง 20 ขวดเพื่อระบายความอัดอั้น
พระเอกรุ่นใหญ่ยอมรับว่า ไม่กล้าบอกความจริงกับทางบ้าน เนื่องจากแม่นำข่าวดีไปบอกคนรู้จักไว้หมดแล้ว เขาจึงต้องแกล้งแต่งตัวออกจากบ้านทำทีไปถ่ายละครทุกวันนาน 2-3 เดือน กระทั่งทนแบกรับความจริงไม่ไหว จึงตัดสินใจบอกความจริงว่า “แม่ครับ ผมไม่ได้ออกทีวีแล้วนะ กองถ่ายสั่งปลดผมแล้ว” ทำให้แม่ต้องหันหลังแอบร้องไห้ด้วยความสงสารลูกชาย
กว่าจะมาเป็น จีจินฮี พระเอกเกาหลีแถวหน้าระดับเอเชีย
จีจินฮี (지진희, Ji Jinhee) เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 1971 ที่กรุงโซล เรียนด้านการออกแบบที่วิทยาลัยมยองจี ก่อนทำงานเป็นช่างภาพถ่ายสินค้าให้งานโฆษณา พอเกาหลีเจอวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกกันว่า IMF เขาก็ลาออกจากบริษัท และเริ่มเส้นทางการแสดงตามคำแนะนำของคนรอบตัว ตอนอายุที่ถือว่าค่อนข้างช้า
เขาไม่ได้เรียนสายการแสดงมาโดยตรง เพราะเหตุนี้จึงไม่มีรุ่นพี่สายตรงจากรั้วมหาวิทยาลัยคอยเข้มงวดกับเขาในวงการ
งานแรกที่ถือเป็นการเข้าวงการคือมิวสิกวิดีโอเพลง 삼류영화처럼 ของโจซองบิน (조성빈) ในปี 1999 หลังจากนั้นรับบทในละคร 줄리엣의 남자 (SBS ปี 2000) และ 러브레터 (MBC ปี 2003) ก่อนได้เล่นแดจังกึมในปีเดียวกัน ซึ่งทำให้ชื่อเสียงพุ่งขึ้น
ปี 2004 จีจินฮีได้รางวัลนักแสดงชายสาขาดราม่าสเปเชียล จาก SBS Acting Awards จากเรื่อง Ms. Kim’s Million Dollar Quest หลังจากนั้นมีผลงานต่อเนื่อง เช่น
- He Who Can’t Marry (KBS2 ปี 2009)
- ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (Dong Yi) (MBC ปี 2010) รับบทกษัตริย์ซุกจง
- 대The Great Seer (SBS ปี 2012) รับบทพระเจ้าแทโจ อีซองกเย
- I Have a Lover (SBS ปี 2015)
- Misty คดีเล่ห์ลวงรัก (JTBC ปี 2018)
- Designated Survivor: 60 Days (tvN ปี 2019) รับบทพัคมูจิน
- Undercover (JTBC ปี 2021)
ปี 2023 ปรากฏตัวรับเชิญใน D.P. ซีซัน 2 ของ Netflix ในบทคูจาอุน ส่วนนอกจอ เคยเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ให้องค์การการท่องเที่ยวเกาหลี ระหว่างปี 2009 ถึง 2012
ปี 2024 จีจินฮีกลับมาเล่นละครอีกครั้งใน 가족X멜로 ของ JTBC รับบทพ่อที่เคยล้มละลายจนต้องหย่ากับภรรยา แล้วกลับมาในอีก 11 ปีต่อมาในฐานะเจ้าของตึก พร้อมความตั้งใจจะง้อภรรยาเก่า ฉากที่พูดถึงมากคือการแต่งหญิงและใส่รองเท้าส้นสูงสีแดง NoCut News ประเมินว่าบทนี้พิสูจน์ว่านักแสดงชายวัย 50 กว่ายังเล่นแนวโรแมนซ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ในบทสัมภาษณ์เดียวกัน จีจินฮีบอกว่าตัวเองโชคดีที่ยังได้เล่นบทโรแมนซ์ และเตรียมร่างกายไว้ตลอด เขาเลิกดื่มเหล้ามาแล้ว 6 ปี เพราะรู้สึกว่าจะอยู่ในวงการต่อไปไม่ไหวถ้ายังดื่มหนักแบบเดิม นอกจากนี้ยังเล่าถึงแนวคิดของตัวเอง ซึ่งเขาเรียกอย่างติดตลกว่า “จินฮีซิก” คือทำงานให้เต็มที่ แต่ถ้าถึงเวลาต้องหลีกทางให้คนรุ่นใหม่ก็พร้อมไปโดยไม่ยึดติด และไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมรุ่นพี่กดดันรุ่นน้องในกองถ่าย
ปี 2025 รับบทเป็นตัวเองในซีรีส์ 킥킥킥킥 ของ KBS2
ชีวิตส่วนตัว จีจินฮีแต่งงานกับอีซูยอน นักออกแบบกราฟิกโฆษณา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2004 ทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่ก่อนเขาเข้าวงการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แดจังกึม ภาค 2” ประกาศสร้าง “อียองเอ” กลับมารับบทเดิม
- ถอดบทเรียน “โอ อินฮเย” อดีตนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ กับพิษคำบุลลี่ ชุดแหวกอก บนพรมแดง
- พระเอกดัง ควงผู้กำกับสาว ซุ่มจดทะเบียนสมรสเงียบ 4 ปี ยินดีคู่รักมาราธอน