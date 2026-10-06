เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา’ลัยดัง ที่ลอนดอน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 12:00 น.
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา'ลัยดัง ที่ลอนดอน

เปิดภาพปัจจุบัน น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหาวิทลัยชื่อดัง ของ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หากย้อนกลับไปประมาณ 10 กว่าปีก่อน เชื่อว่าคนในโลกออนไลน์คงยังจำเธอได้กับเด็กน้อยวัย 5 ขวบ ลุกขึ้นมาอัดคลิปสอนแต่งหน้าลงในช่องยูทูป ‘น้องแพรพาเพลิน’ หรือ น้องแพร ณัฏฐนันท์ สนุ่นรัตน์ แม้ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแบบเด็ก ๆ ที่ยังไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักช่างแต่งหน้า และถูกสังคมบางส่วนครรหาว่า “แก่แดด” แต่ฝีมือของสาวน้อยคนนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนเลื่อนขั้นเป็นช่างแต่งหน้าอายุน้อยที่รับงานแต่งหน้า รวมถึงสอนแต่งหน้าตั้งแต่อายุยังน้อยมาก ๆ

เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&apos;ลัยดัง ที่ลอนดอน-6
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน

ล่าสุด น้องแพรพาเพลิน จากเด็กหญิงตัวน้อยวัย 5 ขวบที่ชอบแต่งหน้าถ่ายคลิป กลายเป็นสาวสวยสะพรั่ง วัย 18 ปี เธอเพิ่งเรียนจบไฮสคูลจาก Bangkok Prep Secondary Campus และยังกำลังจะบินไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัย UAL ลอนดอน หรือ University of the Arts London มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน Art อันดับ 1 ของโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

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เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&apos;ลัยดัง ที่ลอนดอน-3
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&apos;ลัยดัง ที่ลอนดอน-4
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา'ลัยดัง ที่ลอนดอน-2
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&apos;ลัยดัง ที่ลอนดอน-5
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&apos;ลัยดัง ที่ลอนดอน-7
ภาพจาก : FB น้องแพรพาเพลิน

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อ้างอิงจาก : FB น้องแพรพาเพลิน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 12:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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