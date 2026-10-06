“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.
ฮือฮา! "เต วรากร" เผยคลั่งรักสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ครอบครัวพร้อมสนับสนุน ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล ตั้งเป้าทีมชาติ

ทำเอาแฟนคลับฮือฮาและตามอัปเดตหัวใจกันรัว ๆ เมื่อนักเตะดาวรุ่งสุดฮอตขวัญใจสาว ๆ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวแบบหมดเปลือก “เต” วรากร ช่างเขียนดี นักฟุตบอลดาวรุ่งจากทีมหมอนทองวิทยา เปิดใจถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างที่อวบขึ้น พร้อมอัปเดตว่ากำลังคบหากับสาวรุ่นพี่อายุ 28 ปี สถานะหม้ายและมีลูกติด โดยยืนยันว่าอายุและอดีตไม่ใช่ปัญหาในการคบหาแต่อย่างใด

เต วรากร เผยสาเหตุที่รูปร่างอ้วนขึ้นก่อนหน้านี้ว่า เกิดจากการหยุดพักและไม่มีการซ้อมฟุตบอล ประกอบกับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า จึงถือโอกาสพักผ่อนร่างกาย ล่าสุดกลับมาเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างหนักตามคำสั่งของโค้ชจุ่น จนรีดน้ำหนักลงได้สำเร็จ แม้สภาพร่างกายและหัวเข่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ตาม

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ด้านความรัก เต วรากร ยอมรับตรงๆ ว่ากำลังอยู่ในช่วงคลั่งรัก และคบหากับผู้หญิงที่อายุห่างกันพอสมควร ไม่ได้กังวลเรื่องอายุ 28 ปี หรือสถานะหม้ายลูกติดของฝ่ายหญิง เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งสำคัญคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข คอยส่งเสริมและผลักดันกันไปในทิศทางที่ดี

พ่อและแม่ของ เต วรากร รับทราบเรื่องความรักครั้งนี้และไม่คัดค้าน พร้อมสนับสนุน โดยตักเตือนเพียงว่าอย่านอกลู่นอกทาง ส่วนความกังวลของฝ่ายหญิงที่ถูกสังคมจับตามอง เต วรากร คอยให้กำลังใจและบอกให้โฟกัสหน้าที่การงานในปัจจุบัน นักเตะหนุ่มยอมรับว่าเป็นคนขี้อ้อนเหมือนแมวเวลาอยู่กับคนรัก และไม่ได้ใส่ใจกับคำวิจารณ์จากคนที่ไม่ชื่นชอบ

ปัจจุบัน เต วรากร ยังรับงานแสดงภาพยนตร์ โดยเรื่องล่าสุดเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ควบคู่ไปกับการดูแลร่างกายเพื่อกลับมาเล่นฟุตบอลเต็มที่ ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เลิกเล่นฟุตบอลแน่นอน และยังตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการติดทีมชาติไทยในอนาคต พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตั้งแต่เริ่มต้น

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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