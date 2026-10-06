สลด ‘พยาบาลรัตนา’ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:35 น.
พยาบาลรัตนา เพียรเจริญสิน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางไปเป็นจิตอาสา

อาลัย พยาบาลรัตนา เพียรเจริญสิน โรงพยาบาลศิริราช ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วยที่ จ.กาญจนบุรี

สภาการพยาบาล แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นางรัตนา เพียรเจริญสิน พยาบาลชํานาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ประจำงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นางรัตนาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา เพื่อร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจนเสียชีวิต

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สภาการพยาบาล ในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งสารไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์คนสำคัญ ระบุว่า คุณงามความดีและอุดมการณ์ความเสียสละที่นางรัตนาได้ทำไว้ จะจารึกอยู่ในความทรงจำของเพื่อนร่วมวิชาชีพตลอดไป และขอดวงวิญญาณจงไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ

สภาการพยาบาล โพสต์อาลัย พยาบาลรัตนาเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : สภาการพยาบาล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:35 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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