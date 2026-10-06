สลด ‘พยาบาลรัตนา’ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วย
อาลัย พยาบาลรัตนา เพียรเจริญสิน โรงพยาบาลศิริราช ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วยที่ จ.กาญจนบุรี
สภาการพยาบาล แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นางรัตนา เพียรเจริญสิน พยาบาลชํานาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ประจำงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นางรัตนาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา เพื่อร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมหลอดเลือดที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจนเสียชีวิต
สภาการพยาบาล ในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งสารไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์คนสำคัญ ระบุว่า คุณงามความดีและอุดมการณ์ความเสียสละที่นางรัตนาได้ทำไว้ จะจารึกอยู่ในความทรงจำของเพื่อนร่วมวิชาชีพตลอดไป และขอดวงวิญญาณจงไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ
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