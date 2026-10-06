จำได้ไหม เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น อดีตนางเอกดัง หวนคืนบ้านช่อง 7HD ในรอบ 23 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:34 น.
จำได้ไหม เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น อดีตนางเอกดัง หวนคืนบ้านช่อง 7HD ในรอบ 23 ปี

เอ๊ะ อิศริยา ปัจจุบัน หวนคืนช่อง 7 รอบ 23 ปี เปิดใจรายการเที่ยงบันเทิง ย้อนวันวานเงาอโศก เคลียร์ข่าวแรงปี 46 พร้อมอัปเดตบทบาทอาจารย์ มธ. เผยชีวิตปัจจุบันมีความสุข ไร้แพลนมีคู่

เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น หวนคืนสู่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ในรอบ 23 ปี รับบทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดละครเรื่อง เจ้าสาวผี ของค่ายเกียรติระพี โดยเปิดใจผ่านรายการ เที่ยงบันเทิง ทอล์ก ย้อนความทรงจำถึงผลงานสร้างชื่ออย่างละคร เงาอโศก ทำสถิติเรตติงสูงสุดระดับท็อป 10 ทางสถานีจึงนำผลงานไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ 7HD MUSEUM ยุคนั้นได้รับจดหมายจากแฟนละครส่งมาถึงบ้านนับหมื่นฉบับ แม้จะเคยผ่านกระแสบูลลี่มาไม่น้อยก็ตาม

อดีตนางเอกชื่อดังย้อนเล่าถึงมรสุมข่าวครั้งใหญ่ช่วงปี 2546 หลังตัดสินใจย้ายสังกัดจนเกิดกระแสวิจารณ์เรื่องเนรคุณ “จำได้ว่าเห็นข่าวปุ๊บเดินเข้าบ้านไปกอดแม่ ไม่ได้ร้องไห้นะแต่เหมือนเราจะหมดแรง เพราะว่ายุคนั้นเราเด็ก พอเจออะไรนิดหนึ่งก็กระทบ แต่เราเชื่อว่าเราก็ทำทุกอย่างถูกต้อง” จึงเลือกตั้งใจทำงานเพื่อพิสูจน์ตนเองเรื่อยมาจนข้ามผ่านช่วงเวลานั้นมาได้

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สำหรับการทำงานในฐานะผู้จัดละคร เจ้าสาวผี นับเป็นการหวนคืนงานผลิตละครหลังเว้นว่างไปนาน 3 ปี เรื่องนี้นำแสดงโดย เบน สันติราษฎร์, แอนน่า กลึคส์, เอี๊ยง สิทธา, เนย ปภาดา, กุ๊กกิ๊ก กชกร และ สา อนิสา

ตัวบทมีความท้าทายสูง นักแสดงต้องถ่ายทอดเรื่องราวสองยุคสมัยทั้งช่วงพีเรียดกับยุคปัจจุบัน ทั้งยังมีฉากถ่ายทำใต้น้ำ นักแสดงทุกคนจึงต้องเข้าคอร์สเรียนดำน้ำเพิ่มเติม

นอกจากงานในวงการบันเทิง เอ๊ะ ยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนวิชาด้านการบริหารการสื่อสาร การทำงานคลุกคลีกับคนรุ่นใหม่ช่วยเปิดมุมมอง นำประสบการณ์มาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี

บส่วนเรื่องความรักเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา “ถ้าเลือกได้ขอโสดตลอดชีวิต เราสบายใจที่เป็นแบบนี้” ปัจจุบันมีความสุขกับชีวิตรูปแบบนี้ จึงยังไม่มีแผนเรื่องความรักหรือการมีคู่ครอง

ติดตามชมการพูดคุยฉบับเต็ม ๆ ของ “เอ๊ะ อิศริยา” ย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH70N Facebook : Ch7HD และ Ch7HD Entertainment และ YouTube : Ch7HD และมาร่วมรับชมความสนุกรายการ “เที่ยงบันเทิง ทอล์ก” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.40 น. ชมสดทาง ช่อง 7HD กด 35 และ YouTube : Ch7HD

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:34 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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