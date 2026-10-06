เจ้าของศูนย์พักพิง แจงแล้ว ขังกรงเหล็กครอบที่นอนคนแก่ ป้องกันตกเตียงบาดเจ็บ
กองปราบลุยตรวจ ศูนย์พักพิงคนชรา เมืองกาญจน์ ผงะกรงเหล็กล็อกเตียง แจงโครงเหล็กครอบที่นอนไว้กันตก ลวดหนามขึงกันคนไข้จิตเวชหนี ปัดขังทำร้ายแม่ปมลูกฮุบสมบัติพันล้าน มีใบอนุญาตถูกต้อง
คืบหน้า ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หลังผู้เสียหายเข้าร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแส กล่าวหาว่าลูกชายยึดกิจการมูลค่าพันล้านบาท ส่งตัวแม่มากักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกายภายในสถานที่แห่งนี้
ร้อยเอกหญิง ภรเสริมสิริ เจ้าของสถานที่ อดีตพยาบาลทหารอากาศ ชี้แจงว่าเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบมารับดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยพักฟื้น เมื่อปี 2564 ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข มีการต่ออายุใบอนุญาตประจำทุกปี เพิ่งต่ออายุล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569
การตรวจสอบพื้นที่พบผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รวมประมาณ 100 คน แบ่งเป็นชาย 75 คน หญิง 17 คน มีเจ้าหน้าที่ดูแล 19 คน สภาพโดยรอบติดตั้งลวดหนามหีบเพลง ลูกกรงเหล็กล้อมรอบเพื่อป้องกันคนไข้หลบหนี
ภายในอาคารแบ่งห้องพักแยกชายหญิง บริเวณเตียงนอนบางห้องพบโครงกรงเหล็กครอบไว้ มีประตูล็อกกุญแจจากด้านนอก เจ้าของสถานที่ชี้แจงว่าใช้เฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง โครงเหล็กมีไว้ป้องกันผู้ป่วยตกเตียงบาดเจ็บ ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายคนในความดูแล
สำหรับกรณีของนางสาวนภัทร ผู้ร้องเรียน เจ้าของสถานที่ระบุว่าลูกชายเป็นฝ่ายติดต่อ พาแม่มาส่งด้วยตนเองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ้างว่าไปสร้างความวุ่นวายที่บริษัท ทางครอบครัวเช่าห้องเดี่ยวปรับอากาศให้อยู่ ดูแลค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอ ต่อมาเห็นว่าอาการเป็นปกติ ต้องการกลับไปหาลูกชาย จึงประสานให้มารับตัวกลับบ้านเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ก่อนจะเกิดการร้องเรียนขึ้น ทั้งนี้ ตำรวจสอบสวนกลางได้สอบปากคำเจ้าของสถานที่ไว้ในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
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