รพ. พังงา โต้ดราม่าผู้ป่วยนั่งค้ำพื้น-รอนาน ยันกำลังนำรถเข็นมารับ จ่อฟ้องคนบิดเบือน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:02 น.
โรงพยาบาลพังงาแจงคลิปอ้างไม่มีรถเข็นรับผู้ป่วย ยืนยันไม่ได้ละเลยการบริการ

รพ.พังงา แจงคลิปผู้ป่วยนั่งค้ำพื้น ยืนยันเจ้าหน้าที่กำลังนำรถเข็นมารับ ไม่ได้ละเลยคนไข้ วอนหยุดแชร์ข้อมูลเท็จ จ่อฟ้องคนบิดเบือน

จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของผู้ป่วยรายหนึ่งบาดเจ็บที่ขาข้างขวาใช้มือค้ำกับพื้นทางเข้าโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่คอยพยุงให้นั่งรถวีลแชร์ หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าถึงพฤติกรรมของเวรเปลเหตุใดต้องจึงไม่ช่วยคนไข้ หากอุปกรณ์ที่ต้องไว้ช่วยเหลือประชาชนชำรุดก็ควรซ่อมแซม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 โรงพยาบาลพังงา แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

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ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้รับบริการรายหนึ่ง ณ โรงพยาบาลพังงา โดยมีภาพญาติช่วยพยุงผู้รับบริการและข้อความในลักษณะว่าไม่มีรถเข็นและต้องรอรับบริการเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจว่าโรงพยาบาลละเลยการดูแลผู้ป่วยนั้น โรงพยาบาลพังงาขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ จากการตรวจสอบพบว่า ในขณะที่มีการบันทึกภาพเจ้าหน้าที่พนักงานเปลกําลังนํารถเข็น ไปให้บริการแก่ผู้รับบริการรายดังกล่าว ซึ่งปรากฏในคลิปที่เผยแพร่การนําเสนอภาพหรือเหตุการณ์เพียงบางช่วงโดยขาด บริบท จึงอาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ โรงพยาบาลยืนยันว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและจัดลําดับการให้บริการตามความเร่งด่วน ความรุนแรงของอาการและความจําเป็นทางการแพทย์

2. รถเข็นและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลพังงาเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการประชาชนจํานวนมากจึงมีข้อจํากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ สําหรับรถเข็นและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งมีจํานวนจํากัด ในบางช่วงเวลาโรงพยาบาลจึงจําเป็นต้องบริหารจัดการโดยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนได้รับความช่วยเหลือก่อน ทั้งนี้ มิได้หมายถึงการปฏิเสธหรือละเลยการให้บริการ

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3. การพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลตระหนักถึงสิทธิและความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน เพื่อนํามาทบทวนและพัฒนาระบบบริการให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะสมยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร พร้อมขอขอบคุณทุกภาคส่วนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมาโดยตลอด

4. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โรงพยาบาลขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา ข้อมูลโดยรอบด้านก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนอาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผล กระทบต่อสิทธิ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบุคลากรและโรงพยาบาล

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ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากตรวจสอบพบว่ามีการนําเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน ตัดต่อ หรือสื่อสารในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้าง ความเสียหายแก่โรงพยาบาล บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาดําเนินการตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และ บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

โรงพยาบาลพังงายืนยันว่า ให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย คุณภาพการรักษาพยาบาลและสิทธิของผู้รับบริการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและนําข้อคิดเห็นไปพัฒนา ระบบบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับ ความจําเป็นของผู้รับบริการทุกคน

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จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือจากประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารด้วย ความรอบคอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้วิจารณญาณก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

โรงพยาบาลพังงา

6 ตุลาคม 2569

รพ. พังงา แจงคลิปผู้ป่วยพยุงเข้ารพ. อ้างอุปกรณ์ไม่พร้อม
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลพังงา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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