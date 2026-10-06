3 ผู้สูงอายุล้มป่วยติดกัน หลังย้ายเข้าบ้านใหม่ เจ้าของช็อก ลอกวอลเปเปอร์เจอ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:14 น.
3 ผู้สูงอายุล้มป่วยติดกัน หลังย้ายเข้าบ้านใหม่ เจ้าของช็อก ลอกวอลเปเปอร์เจอ

แม่ยายหอบหืด พ่อผื่นคัน แม่ติดเชื้อในปอดเข้า รพ. หลังผลัดกันมาช่วยเลี้ยงหลาน เจ้าของบ้านฉุนโครงการปัดความรับผิดชอบ โบ้ยความชื้นในห้องทำผนังพัง

ชายชาวจีนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ต้องตกตะลึงหลังญาติผู้ใหญ่ 3 คนที่สลับกันมาช่วยเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ในบ้าน ล้มป่วยต่อเนื่องกันในเวลาสั้นๆ ตรวจสอบจนพบต้นตอเป็นเชื้อราดำสะสมปริมาณมากซ่อนอยู่หลังกระดาษปิดผนังห้องนอน

นายหลี่ อาศัยอยู่ในโครงการที่พักอาศัย เขตหยูฮัง ซื้อบ้านพร้อมรับมอบมาตั้งแต่ปี 2565 ต่อมาครอบครัวมีทารกแรกเกิด แม่ยายจึงเดินทางมาช่วยดูแล ทว่าเกิดอาการหอบหืดกำเริบจนต้องกลับไปพักฟื้น

โฆษณา

หลังจากนั้นพ่อแม่ของเขาเดินทางมาช่วยดูแลต่อ ปรากฏว่าพ่อเริ่มมีปัญหาผิวหนัง ส่วนแม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในปอดจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้สูงอายุทั้งสามคนพักอาศัยอยู่ในห้องนอนรองฝั่งทิศเหนือ

เมื่อตรวจเช็กห้องพัก พบรอยเชื้อราหนาทึบขึ้นเต็มผนังฝั่งทิศตะวันตก ใกล้เตียงนอนกับผ้าม่าน ผนังส่วนนี้ติดกับโครงสร้างภายนอกอาคาร เจ้าของบ้านเคยแจ้งบริษัท หางโจว รันเฉิง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อน

ทางโครงการยอมรับในเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากน้ำซึม รับปากจะซ่อมแซมให้หลังพายุสงบ แต่กลับเงียบหาย พอติดตามเรื่องกลับเปลี่ยนท่าที อ้างว่าเป็นปัญหาความชื้นจากการอยู่อาศัย ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

นายหลี่ตัดสินใจจ้างช่างภายนอกเข้าตรวจสอบ พบร่องรอยน้ำรั่วซึมจากมุมผนังภายนอกอาคารไหลลงมาจนเพาะเชื้อรา ขณะที่ทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ชี้แจงว่า ตำแหน่งดังกล่าวมีเฟอร์นิเจอร์กับผ้าม่านปิดกั้น ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผนวกกับสภาพอากาศฤดูฝนในหางโจวที่มีความชื้นสูง ประกอบกับการเปิดระบบทำความร้อนใต้พื้นในฤดูหนาว ทำให้อุณหภูมิภายในภายนอกแตกต่างกันจนเกิดหยดน้ำเกาะกำแพง

เหตุดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้อยู่อาศัยถึงอันตรายของเชื้อราที่แอบแฝงอยู่หลังกระดาษปิดผนัง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม. แนะใช้ Chrome หรือ Safari ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ลดปัญหายื่นคำร้องไม่สำเร็จ

กทม. แนะใช้ Chrome หรือ Safari ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ลดปัญหายื่นคำร้องไม่สำเร็จ

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&#039;ลัยดัง ที่ลอนดอน

เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา’ลัยดัง ที่ลอนดอน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
ไม่ต้องตระหนก! กรมควบคุมโรค ยัน &quot;กาฬโรคปอด&quot; จากรัสเซีย ความเสี่ยงเข้าไทยต่ำ

ไม่ต้องตระหนก! กรมควบคุมโรค ยัน “กาฬโรคปอด” จากรัสเซีย ความเสี่ยงเข้าไทยต่ำ

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
ฮือฮา! &quot;เต วรากร&quot; เผยคลั่งรักสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
กทม. แนะใช้ Chrome หรือ Safari ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ลดปัญหายื่นคำร้องไม่สำเร็จ เศรษฐกิจ

กทม. แนะใช้ Chrome หรือ Safari ลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วม ลดปัญหายื่นคำร้องไม่สำเร็จ

3 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา&#039;ลัยดัง ที่ลอนดอน บันเทิง

เปิดภาพ น้องแพรพาเพลิน อดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวน้อย ล่าสุดสอบติดมหา’ลัยดัง ที่ลอนดอน

5 นาที ที่แล้ว
ไม่ต้องตระหนก! กรมควบคุมโรค ยัน &quot;กาฬโรคปอด&quot; จากรัสเซีย ความเสี่ยงเข้าไทยต่ำ ข่าว

ไม่ต้องตระหนก! กรมควบคุมโรค ยัน “กาฬโรคปอด” จากรัสเซีย ความเสี่ยงเข้าไทยต่ำ

8 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! &quot;เต วรากร&quot; เผยคลั่งรักสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล บันเทิง

“เต วรากร” ชีวิตรักแฮปปี้ คบหาสาววัย 28 ลูกติด ยันหนักแน่น ไม่ทอดทิ้งฟุตบอล

21 นาที ที่แล้ว
พยาบาลรัตนา เพียรเจริญสิน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางไปเป็นจิตอาสา ข่าว

สลด ‘พยาบาลรัตนา’ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วย

30 นาที ที่แล้ว
เพจ PR-Chainat คือใคร ข่าว

เพจ PR-Chainat คือใคร? รู้จักเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาท ผู้ติดตาม 7 หมื่น หลังดราม่าข่าวยายซื้อน้ำปลา

31 นาที ที่แล้ว
จำได้ไหม เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น อดีตนางเอกดัง หวนคืนบ้านช่อง 7HD ในรอบ 23 ปี บันเทิง

จำได้ไหม เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น อดีตนางเอกดัง หวนคืนบ้านช่อง 7HD ในรอบ 23 ปี

34 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอของขวัญ&quot; โพสต์รัวๆ หลัง &quot;ทนายอัจฉริยะ&quot; ไม่ได้ประกันตัว จ่อแฉเรื่องเด็ด ข่าว

“หมอของขวัญ” โพสต์รัวๆ หลัง “ทนายอัจฉริยะ” ไม่ได้ประกันตัว จ่อแฉเรื่องเด็ด

45 นาที ที่แล้ว
หนังคนละม้วน นักร้องทีม อิลสลิก ชี้แจงโต้กลับ ช่างแต่งหน้า ยันไม่มีด่าหยาบคาย ข่าว

หนังคนละม้วน นักร้องทีม อิลสลิก ชี้แจงโต้กลับ ช่างแต่งหน้า ยันไม่มีด่าหยาบคาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม ศรราม เปิดใจชีวิตคู่ ล้มแรงสุด โทษตัวเองไม่โทษใคร ชี้ได้ลูกสาวคุ้มค่าที่สุด ข่าวดารา

หนุ่ม ศรราม เปิดใจชีวิตคู่ ล้มแรงสุด โทษตัวเองไม่โทษใคร ชี้ได้ลูกสาวคุ้มค่าที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม ข่าว

พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ ข่าวอาชญากรรม

เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพบ้านใหม่ แอน สิเรียม หลังใหญ่สวยหรู ทำบุญขึ้นบ้านรับสิริมงคล บันเทิง

เปิดภาพบ้านใหม่ แอน สิเรียม หลังใหญ่สวยหรู ทำบุญขึ้นบ้านรับสิริมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๋ย ภรทิพย์ แจ้งข่าวดี แจ็คเกอลีน ลูกสาว ควงแฟนหนุ่ม ไมเคิล เข้าพิธีแต่งงานแล้ว บันเทิง

ปุ๋ย ภรทิพย์ แจ้งข่าวดี แจ็คเกอลีน ลูกสาว ควงแฟนหนุ่ม ไมเคิล เข้าพิธีแต่งงานแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง ข่าว

ที ลมฟ้าอากาศ เตือนบ่าย 2 วันนี้มีเปียก เสี่ยงเจอฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รำลึก 6 ตุลาคม 2519 ครบรอบ 50 ปี วันสังหารหมู่ นักศึกษาในธรรมศาสตร์ ข่าวการเมือง

รำลึก 6 ตุลาคม 2519 ครบรอบ 50 ปี วันสังหารหมู่ นักศึกษาในธรรมศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกซ้ำ! ทหารหนุ่มบีบคอแมว เรื่องยังเงียบ จับโป๊ะยังไม่ได้เข้ามอบตัว ซ้ำส่งข้อความขู่ ข่าว

ช็อกซ้ำ! ทหารหนุ่มบีบคอแมว เรื่องยังเงียบ จับโป๊ะยังไม่ได้เข้ามอบตัว ซ้ำส่งข้อความขู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าอินโดนีเซีย ใช้นักเตะยุโรปทั้งทีม จนคว้าแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ผิดกติกาหรือไม่? ข่าวกีฬา

ดราม่าอินโดนีเซีย ใช้นักเตะยุโรปทั้งทีม จนคว้าแชมป์ ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ผิดกติกาหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม 26 อ้างถูกขู่ฆ่า เขียนจดหมายลา ก่อนแย่งปืนตร.ปลิดชีพตัวเองหน้าสภ.เมืองระยอง ข่าว

หนุ่ม 26 อ้างถูกขู่ฆ่า เขียนจดหมายลา ก่อนแย่งปืนตร.ปลิดชีพตัวเองหน้าสภ.เมืองระยอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิลสลิก แจ้งความหลังช่างแต่งหน้าโพสต์บิดเบือน ข่าวดารา

อิลสลิก ลุยฟ้องคนโพสต์บิดเบือน หลังถูกโยงช่างแต่งหน้าแฉศิลปินดังด่ากราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 ข่าว

น้ำท่วมบางกะปิ แสนแสบแตะขั้นวิกฤต เอ่อล้นแยกบางกะปิ-หน้า ม.รามฯ 10 ซม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 6 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 450 บาท ทองแท่งขาย 65,900 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปีครึ่ง CIB บุกตรวจพบห้อง เตียงติดลูกกรง ข่าว

สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปีครึ่ง CIB บุกตรวจพบห้อง เตียงติดลูกกรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดตุลาคม 2569 ได้หยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน เช็กวันหยุดราชการ-ธนาคาร กทม. เศรษฐกิจ

วันหยุดตุลาคม 2569 ได้หยุดพิเศษเพิ่ม 1 วัน เช็กวันหยุดราชการ-ธนาคาร กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสยอง จับ &#8220;หมอผี&#8221; ติ๊กต็อกเกอร์ แอบฝังไวรัสส่องข้อมูลสาว คลิปประจานเหยื่อนับร้อย ข่าวต่างประเทศ

ภาพสยอง จับ “หมอผี” ติ๊กต็อกเกอร์ แอบฝังไวรัสส่องข้อมูลสาว คลิปประจานเหยื่อนับร้อย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปคาดตายยกลำ 6 ศพ เครื่องบินจากเบอร์มิวดา ดิ่งทะเล หมื่นฟุตใน 3 นาที