3 ผู้สูงอายุล้มป่วยติดกัน หลังย้ายเข้าบ้านใหม่ เจ้าของช็อก ลอกวอลเปเปอร์เจอ
แม่ยายหอบหืด พ่อผื่นคัน แม่ติดเชื้อในปอดเข้า รพ. หลังผลัดกันมาช่วยเลี้ยงหลาน เจ้าของบ้านฉุนโครงการปัดความรับผิดชอบ โบ้ยความชื้นในห้องทำผนังพัง
ชายชาวจีนในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ต้องตกตะลึงหลังญาติผู้ใหญ่ 3 คนที่สลับกันมาช่วยเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ในบ้าน ล้มป่วยต่อเนื่องกันในเวลาสั้นๆ ตรวจสอบจนพบต้นตอเป็นเชื้อราดำสะสมปริมาณมากซ่อนอยู่หลังกระดาษปิดผนังห้องนอน
นายหลี่ อาศัยอยู่ในโครงการที่พักอาศัย เขตหยูฮัง ซื้อบ้านพร้อมรับมอบมาตั้งแต่ปี 2565 ต่อมาครอบครัวมีทารกแรกเกิด แม่ยายจึงเดินทางมาช่วยดูแล ทว่าเกิดอาการหอบหืดกำเริบจนต้องกลับไปพักฟื้น
หลังจากนั้นพ่อแม่ของเขาเดินทางมาช่วยดูแลต่อ ปรากฏว่าพ่อเริ่มมีปัญหาผิวหนัง ส่วนแม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในปอดจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้สูงอายุทั้งสามคนพักอาศัยอยู่ในห้องนอนรองฝั่งทิศเหนือ
เมื่อตรวจเช็กห้องพัก พบรอยเชื้อราหนาทึบขึ้นเต็มผนังฝั่งทิศตะวันตก ใกล้เตียงนอนกับผ้าม่าน ผนังส่วนนี้ติดกับโครงสร้างภายนอกอาคาร เจ้าของบ้านเคยแจ้งบริษัท หางโจว รันเฉิง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อน
ทางโครงการยอมรับในเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากน้ำซึม รับปากจะซ่อมแซมให้หลังพายุสงบ แต่กลับเงียบหาย พอติดตามเรื่องกลับเปลี่ยนท่าที อ้างว่าเป็นปัญหาความชื้นจากการอยู่อาศัย ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
นายหลี่ตัดสินใจจ้างช่างภายนอกเข้าตรวจสอบ พบร่องรอยน้ำรั่วซึมจากมุมผนังภายนอกอาคารไหลลงมาจนเพาะเชื้อรา ขณะที่ทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ชี้แจงว่า ตำแหน่งดังกล่าวมีเฟอร์นิเจอร์กับผ้าม่านปิดกั้น ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ผนวกกับสภาพอากาศฤดูฝนในหางโจวที่มีความชื้นสูง ประกอบกับการเปิดระบบทำความร้อนใต้พื้นในฤดูหนาว ทำให้อุณหภูมิภายในภายนอกแตกต่างกันจนเกิดหยดน้ำเกาะกำแพง
เหตุดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้อยู่อาศัยถึงอันตรายของเชื้อราที่แอบแฝงอยู่หลังกระดาษปิดผนัง ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
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