มิยาอุระ เคนโตะ นักตบทีมชาติญี่ปุ่น ประกาศเมียคลอดลูกคนแรก หลังเพิ่งแต่งงาน 5 เดือน
มิยาอุระ เคนโตะ นักตบลูกยางทีมชาติญี่ปุ่น สังกัดวูล์ฟด็อกส์ นาโกย่า ประกาศผ่านบัญชีเอ็กซ์ว่าภรรยาคลอดลูกคนแรกแล้ว หลังเพิ่งประกาศแต่งงานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ลั่นจะให้ความสำคัญกับครอบครัวควบคู่กับการทุ่มเทให้การแข่งขัน
มิยาอุระ เคนโตะ ตัวตบหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่นวัย 27 ปี ประกาศข่าวดีผ่านบัญชีเอ็กซ์ของตัวเองเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ว่าได้ต้อนรับลูกคนแรกเข้าสู่ครอบครัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบภาพเท้าเล็ก ๆ ของทารกบนผ้าห่มสีครีม
ข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ เขียนว่า “สวัสดีถึงทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด นี่คือรายงานข่าวสำหรับท่าน เมื่อไม่นานมานี้ ลูกคนแรกของเราได้เกิดมาแล้ว เราตื่นเต้นมากกับการใช้ชีวิตใหม่ในฐานะครอบครัวสามคน”
มิยาอุระเขียนต่อว่า “จากนี้ไปด้วย เราจะยังคงให้ความสำคัญกับครอบครัว ขณะเดียวกันก็ทุ่มเทกับการแข่งขันยิ่งยวดขึ้นไปอีก ขอความเชียร์เชิญจากท่านต่อไปด้วยนะครับ”
สำหรับ มิยาอุระเพิ่งประกาศข่าวแต่งงานผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยภรรยาเป็นสาวนอกวงการ ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของเจ้าสาว เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ยังไม่มีการเปิดเผยเพศ ชื่อ หรือวันเกิดของลูก
สำหรับมิยาอุระ เคนโตะ เป็นชาวจังหวัดคุมาโมโตะ เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 สูง 190 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาและถนัดมือซ้าย จนได้ฉายาว่าเป็นนักตบแขนทรงพลังมือซ้ายของทีมชาติ
เส้นทางค้าแข้งของเขาเริ่มจากโรงเรียนมัธยมชินเซ ต่อด้วยมหาวิทยาลัยวาเซดะ ก่อนเข้าสังกัดเจเทคต์ สติงส์ จากนั้นออกไปค้าแข้งต่างแดนกับสโมสรในโปแลนด์และฝรั่งเศส ก่อนกลับมาเล่นในญี่ปุ่นเมื่อปี 2567 และย้ายมาอยู่กับวูล์ฟด็อกส์ นาโกย่า ในฤดูกาลปัจจุบัน
ส่วนผลงานในนามทีมชาติญี่ปุ่น เขาติดทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2564 และเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 30 ชื่อสุดท้าย นักวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่น สู้ศึก VNL 2025 ตัวเด็ดมาครบ
- นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น เปิดตัวเป็นเกย์ หลังได้แรงใจจาก “รุย ทาคาฮาชิ”
- ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญา