มิยาอุระ เคนโตะ นักตบทีมชาติญี่ปุ่น ประกาศเมียคลอดลูกคนแรก หลังเพิ่งแต่งงาน 5 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:30 น.
มิยาอุระ เคนโตะ นักตบทีมชาติญี่ปุ่น ประกาศเมียคลอดลูกคนแรก หลังเพิ่งแต่งงาน 5 เดือน

มิยาอุระ เคนโตะ นักตบลูกยางทีมชาติญี่ปุ่น สังกัดวูล์ฟด็อกส์ นาโกย่า ประกาศผ่านบัญชีเอ็กซ์ว่าภรรยาคลอดลูกคนแรกแล้ว หลังเพิ่งประกาศแต่งงานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ลั่นจะให้ความสำคัญกับครอบครัวควบคู่กับการทุ่มเทให้การแข่งขัน

มิยาอุระ เคนโตะ ตัวตบหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่นวัย 27 ปี ประกาศข่าวดีผ่านบัญชีเอ็กซ์ของตัวเองเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ว่าได้ต้อนรับลูกคนแรกเข้าสู่ครอบครัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบภาพเท้าเล็ก ๆ ของทารกบนผ้าห่มสีครีม

ข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ เขียนว่า “สวัสดีถึงทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด นี่คือรายงานข่าวสำหรับท่าน เมื่อไม่นานมานี้ ลูกคนแรกของเราได้เกิดมาแล้ว เราตื่นเต้นมากกับการใช้ชีวิตใหม่ในฐานะครอบครัวสามคน”

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มิยาอุระเขียนต่อว่า “จากนี้ไปด้วย เราจะยังคงให้ความสำคัญกับครอบครัว ขณะเดียวกันก็ทุ่มเทกับการแข่งขันยิ่งยวดขึ้นไปอีก ขอความเชียร์เชิญจากท่านต่อไปด้วยนะครับ”

สำหรับ มิยาอุระเพิ่งประกาศข่าวแต่งงานผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยภรรยาเป็นสาวนอกวงการ ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของเจ้าสาว เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ยังไม่มีการเปิดเผยเพศ ชื่อ หรือวันเกิดของลูก

สำหรับมิยาอุระ เคนโตะ เป็นชาวจังหวัดคุมาโมโตะ เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 สูง 190 เซนติเมตร เล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาและถนัดมือซ้าย จนได้ฉายาว่าเป็นนักตบแขนทรงพลังมือซ้ายของทีมชาติ

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เส้นทางค้าแข้งของเขาเริ่มจากโรงเรียนมัธยมชินเซ ต่อด้วยมหาวิทยาลัยวาเซดะ ก่อนเข้าสังกัดเจเทคต์ สติงส์ จากนั้นออกไปค้าแข้งต่างแดนกับสโมสรในโปแลนด์และฝรั่งเศส ก่อนกลับมาเล่นในญี่ปุ่นเมื่อปี 2567 และย้ายมาอยู่กับวูล์ฟด็อกส์ นาโกย่า ในฤดูกาลปัจจุบัน

ส่วนผลงานในนามทีมชาติญี่ปุ่น เขาติดทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2564 และเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ภาพหน้าจอโพสต์ของ มิยาอุระ เคนโตะ บนเอ็กซ์ ประกาศการเกิดของลูกคนแรก พร้อมภาพเท้าทารกบนผ้าห่มสีครีม
ภาพจาก : บัญชีเอ็กซ์ 宮浦健人&STAFF

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 13:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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