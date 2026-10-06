“หมอของขวัญ” โพสต์รัวๆ หลัง “ทนายอัจฉริยะ” ไม่ได้ประกันตัว จ่อแฉเรื่องเด็ด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:20 น.
"หมอของขวัญ" โพสต์รัวๆ หลัง "ทนายอัจฉริยะ" ไม่ได้ประกันตัว จ่อแฉเรื่องเด็ด

“หมอของขวัญ” โพสต์รัวๆ หลัง “ทนายอัจฉริยะ” ไม่ได้ประกันตัว กางหลักฐานโอนเงินหลายล้าน ลั่นจ่อแฉเรื่องเด็ด แต่ขอเก็บไว้ก่อน

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลเมื่อ “หมอของขวัญ” หรือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ KKC Clinic โพสต์ข้อความรัว ๆ เกี่ยวกับ “ทนายอัจฉริยะ” ผ่านเฟซบุ๊ก Doctorkatekate หลังถูกจับกุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

“ซะที! ถ้าอัจฉริยะเกมส์จริง ชั้นจะเปิดเรื่องการถูกประธานมูลนิธิบางคนรีดไถเงิน 40+ ล้าน พร้อมถูกยัดคดีเพชรให้ฟัง” ก่อนที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “10 ปีกูก็รอได้”

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โพสต์ของ หมอของขวัญ
FB/ Doctorkatekate

หมอของขวัญ โพสต์ต่อว่า “อยากเปิดชมรมช่วยเหลือเหยื่อของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม แต่ลืมไปเหยื่อตัวใหญ่สุดคือกรูนี่ไง หัวหน้าคอกจริงๆ บักเคท!” พร้อมกับระบุเพิ่มเติมว่า “เล่นตัวเองเจ็บน้อยสุด”

FB/ Doctorkatekate

“ของดสัม.ทุกสื่อ ทุกรายการเรื่อง40ล้านนะคะ ถ้าฮีไม่ได้ประกันภายในวันพุธที่ 7 ตค ชั้นจะไปเล่าเองในรายการแฉ แต่ถ้าฮีออกมาก็… เก็บไว้ก่อนเด้อแม่ อันตรายถึงชีวิต!” หมอของขวัญ ระบุเพิ่มเติมว่า “ชั้นเก็บเรื่องนี้มาเกือบ 10 ปี รอวันมันเกมส์!”

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FB/ Doctorkatekate

“เป็นคนดีย์เxยไรคะ หยุดแตงมงแตงเมอก่อน กรรมล้วนๆ เดินไปเดินมาพร้อมซองน้ำตาล ไม่ทำมาหากินเอาตังไหนใช้หรอ ตื่นเถิดชาวไทย!” หมอของขวัญ ระบุเพิ่มเติมว่า “เท่าที่รวบรวมได้ โจทก์ประมาณแปดแสนกว่าคน!”

FB/ Doctorkatekate

ล่าสุด หมอของขวัญ ได้โพสต์ภาพสเตตเมนต์ที่มีการโอนเงินให้กับทนายอัจฉริยะ พร้อมกับสลิปโอนเงินเป็นจำนวนอีกหลายล้านบาท และระบุข้อความว่า “ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว “อัจฉริยะ” ฝากขังยาวไป 7 ผลัด 84 วัน หลังจากนั้นอัยการรวบรวมสำนวนส่งฟ้อง

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ถ้าศาลจะให้ประกัน ก็คงต้องมีเหตุผลว่าแล้วเคสอื่นที่โดนฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงิน ทำไมไม่ได้ประกัน มานั่งดูเอกสารที่ชั้นเก็บไว้เกือบ 10 ปี สมัยที่ยังเป็นควาย! นี่ชั้นเผลอยิ้มคนเดียวหรือนี่ ปล. รูปภาพไม่เกี่ยวกับคำบรรยายใดๆ อยากโพสเฉยๆ” ก่อนที่จะระบุอีกว่า “มีอีกเป็นปึก”

FB/ Doctorkatekate

สำหรับ “ทนายอัจฉริยะ” หรือ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ อายุ 59 ปี ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2569 ฐานฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีนายอัจฉริยะมีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาคก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวไปเล่นพนันมวย เงินทุนร่วม 360 ล้านบาท

ต่อมาทนายอัจฉริยะได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง พร้อมเสนอหลักทรัพย์เงินสด 1 ล้านบาทเป็นหลักประกัน ก่อนที่ศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา จึงยกคำร้อง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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