เพจ PR-Chainat คือใคร? รู้จักเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาท ผู้ติดตาม 7 หมื่น หลังดราม่าข่าวยายซื้อน้ำปลา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.
เพจ PR-Chainat คือใคร

เปิดข้อมูลเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat หลังโพสต์วิจารณ์การนำเสนอข่าวหญิงวัย 78 ปี ลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลา จน หนุ่ม กรรชัย เข้ามาตอบกลับ พบเป็นเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท มีผู้ติดตามประมาณ 70,000 คน

กลายเป็นวิวาทะร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์รับสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อเพจเฟซบุ๊กทางการของหน่วยงานรัฐอย่าง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat ออกโรงตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณสื่อมวลชน

หลังมีการนำเสนอข่าว ยายสมพงษ์ วัย 78 ปี ลุยน้ำท่วมลึกระดับอกเพื่อไปซื้อน้ำปลาใน อ.สรรพยา จนถูก หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง เข้าไปคอมเมนต์ฟาดกลับแบบตรงไปตรงมา ส่งผลให้ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามว่า PR-Chainat คือใคร และมีหน้าที่อะไรกันแน่?

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หนุ่มกรรชัยฉะเดือดเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาท
FB/หนุ่ม กรรชัย

ต้นสายปลายเหตุดราม่าเริ่มจากกรณีสื่อมวลชนรายงานภาพชีวิตจริงของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งระดับน้ำท่วมสูง 50 ซม. ถึง 1.20 เมตร โดยพบยายสมพงษ์เดินฝ่าสายน้ำระดับอกเพื่อนำน้ำปลากลับไปทำอาหาร ก่อนที่นักข่าวจะช่วยนำขึ้นเรือส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ทว่า เพจ PR-Chainat กลับโพสต์ตัดพ้อในเชิงว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทุ่มเทช่วยเหลือผู้ประสบภัยแทบตาย เหตุใดสื่อถึงเลือกขยี้แต่ประเด็นยายลุยน้ำซื้อน้ำปลา พร้อมตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณในการทำข่าว

กระทั่ง หนุ่ม กรรชัย เข้ามาคอมเมนต์ตอกกลับทันควันว่า ข่าวดังกล่าวคือการสะท้อนความยากลำบากของชาวบ้านจริง ๆ ไม่ได้ไปด้อยค่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมถามกลับนิ่ม ๆ แต่เจ็บลึกถึงบทบาทหน้าที่ของแอดมินเพจราชการ จนทัวร์ลงเพจอย่างหนัก

PR ชัยนาท ประวัติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat

เพจ PR-Chainat คือใคร

PR-Chainat คือเพจเฟซบุ๊กของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชัยนาท

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จากหน้าเพจ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2569 มีผู้ติดตามประมาณ 70,000 คน และกำลังติดตาม 367 บัญชี โดยระบุประเภทเพจเป็น Government organization หรือองค์กรภาครัฐ

คำอธิบายหน้าเพจระบุว่าใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและนโยบายสำคัญของรัฐ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดชัยนาท

รู้จักเพจประชาสัมพันธ์ชัยนาท
กรมประชาสัมพันธ์

 

เนื้อหาที่เผยแพร่เป็นประจำจึงมีทั้งข่าวของจังหวัด ประกาศจากหน่วยงานรัฐ กิจกรรมในพื้นที่ และข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ เช่น ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา เพจใช้แจ้งสถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าล่าสุดเริ่มจากข่าวหญิงวัย 78 ปี ที่ต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อซื้อน้ำปลาไปประกอบอาหาร PR-Chainat นำเรื่องนี้มาโพสต์ พร้อมกล่าวถึงการทำงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในจังหวัด และตั้งคำถามว่าทำไมสื่อจึงเลือกนำเสนอเรื่องยายออกมาซื้อน้ำปลา รวมถึงตั้งคำถามเรื่องจรรยาบรรณสื่อ

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info ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันคือ ใครเป็นผู้เขียนและเผยแพร่ข้อความผ่านบัญชี PR-Chainat ในครั้งนี้ การที่เพจเป็นช่องทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ได้หมายความว่าจะสามารถระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้โพสต์ได้ทันที หากยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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