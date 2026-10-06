พิมรี่พาย พูดเอง หมอโรงพยาบาลบ้าก็ไปมาแล้ว ฝ่ามรสุมขาดทุนร้อยล้าน-โกดังจมน้ำ
พิมรี่พาย เปิดใจหลังเจอมรสุมธุรกิจขาดทุนร้อยล้านและโกดังน้ำท่วม ยอมรับหมอโรงพยาบาลบ้าก็ไปมาแล้ว อาการปกติดี
ช่วงนี้เจอมรสุมชีวิตอย่างหนักสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดัง พิมรี่พาย ที่ออกมาไลฟ์สดขายของเคลียร์สต็อกและระบายความใสในใจหลังขายทุนจากการขายทุเรียนไปกว่าร้อยล้านบาท เพราะระบบขนส่งมีปัญหา ซ้ำยังถูกคนรับจัดหาหลอกโกงเงิน จากนั้นตนพยายามกู้สถานการณ์ด้วยการขายของเล่น สกุชชี่ แต่กระแสนิยมมาไวไปไว นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ชาวจีนส่งสินค้าผิดพลาดและไม่ได้คุณภาพมาให้จึงต้องนำเงินทุนก้อนสุดท้ายไปซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นมาก่อน
สถานการณ์ดูเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่กลับเจอปัญหาใหญ่น้ำท่วมโกดังสินค้าจนของเสียหายจำนวนมาก แม้จะเจอกับมรสุมมากมายที่ถาโถมเข้ามาแต่พิมรี่พายไม่ย่อท้อ ล่าสุดเธอเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าโง่และสมน้ำหน้าที่ตกระกำลำบาก เจ้าตัวสวนกลับไปนิ่ง ๆ ว่ายินดีชะตากรรมชีวิตตัวเอง และภูมิใจมาก ถึงแม้วันนี้หรือพรุ่งนี้จะตายก็ไม่เสียดาย เพราะตนเกิดมาทำแต่ประโยชน์ ขอความกรุณาชาวโซเชียลให้เธอได้แก้ไขปัญหาเอง
จากนั้นเธอไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีคอมเมนต์หนึ่งแนะนำว่าต้องพบจิตแพทย์แล้ว พิมรี่พายตอบกลับว่า “xูไปมาแล้วเพื่อน xูไปมาแล้ว หมอถามไปครึ่งชั่วโมง xูไปมาแล้ว xูไปมาหมดแล้ว หมอโรงพยาบาลบ้าไปมาแล้ว หมอถามคุณพิมเป็นอะไร xูพูดหมด 2 ชั่วโมง หมอถามว่าอาการเป็นยังไง ฉันบอกพูดคนเดียว พูดกับบันไดและกำแพง หมอถามกลับว่ากำแพงพูดตอบมาไหม xูบอกไม่ค่ะ หมอบอกถ้ากำแพงตอบกลับมาให้มาใหม่ ไม่ตลก อันนี้พูดจริง ๆ
xูบอกหมอว่าหนูนอนไม่หลับเลยค่ะ หมอบอกว่าถ้าหมอเป็นคุณพิมก็นอนไม่หลับ ถูกแล้ว คุณพิมกลับไปเถอะคุณพิมปกติ หมอพูดจริง ๆ หมอบอกถ้าคุณพิมนอนหลับนอนหลับไม่รู้เรื่อง ไม่รู้สึกรู้สา คุณพิมค่อยมาหาหมอ xูไม่ไปอีกเลย หมออะไรเลิกเลย”
@fashion_online111 หมอโรงบาลบ้า กูไปมาแล้ว!! #พิมรี่พายขายทุกอย่าง #พิมรี่พาย #พิมรี่พายล่าสุด ♬ lost – my head is empty
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พิมรี่พาย เปิดสภาพโกดังจมน้ำ ลั่นไม่มีเงินสด ขาดทุนหลักร้อยล้าน แบกลูกน้อง 2,000 คน
- พิมรี่พาย ฝากถึงคนสมน้ำหน้า ยินดีรับชะตาตัวเอง วันนี้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต
- พิมรี่พาย เครียดหนัก เจ๊งทุเรียนร้อยล้าน-จีนโกงสกุชชี่ ซ้ำน้ำท่วมโกดัง แบกหนี้มหาศาล