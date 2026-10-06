พิมรี่พาย พูดเอง หมอโรงพยาบาลบ้าก็ไปมาแล้ว ฝ่ามรสุมขาดทุนร้อยล้าน-โกดังจมน้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:11 น.
พิมรี่พายเผยเคยพบจิตแพทย์หลังเจอมรสุมธุรกิจ

พิมรี่พาย เปิดใจหลังเจอมรสุมธุรกิจขาดทุนร้อยล้านและโกดังน้ำท่วม ยอมรับหมอโรงพยาบาลบ้าก็ไปมาแล้ว อาการปกติดี

ช่วงนี้เจอมรสุมชีวิตอย่างหนักสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดัง พิมรี่พาย ที่ออกมาไลฟ์สดขายของเคลียร์สต็อกและระบายความใสในใจหลังขายทุนจากการขายทุเรียนไปกว่าร้อยล้านบาท เพราะระบบขนส่งมีปัญหา ซ้ำยังถูกคนรับจัดหาหลอกโกงเงิน จากนั้นตนพยายามกู้สถานการณ์ด้วยการขายของเล่น สกุชชี่ แต่กระแสนิยมมาไวไปไว นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ชาวจีนส่งสินค้าผิดพลาดและไม่ได้คุณภาพมาให้จึงต้องนำเงินทุนก้อนสุดท้ายไปซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นมาก่อน

สถานการณ์ดูเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่กลับเจอปัญหาใหญ่น้ำท่วมโกดังสินค้าจนของเสียหายจำนวนมาก แม้จะเจอกับมรสุมมากมายที่ถาโถมเข้ามาแต่พิมรี่พายไม่ย่อท้อ ล่าสุดเธอเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าโง่และสมน้ำหน้าที่ตกระกำลำบาก เจ้าตัวสวนกลับไปนิ่ง ๆ ว่ายินดีชะตากรรมชีวิตตัวเอง และภูมิใจมาก ถึงแม้วันนี้หรือพรุ่งนี้จะตายก็ไม่เสียดาย เพราะตนเกิดมาทำแต่ประโยชน์ ขอความกรุณาชาวโซเชียลให้เธอได้แก้ไขปัญหาเอง

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จากนั้นเธอไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีคอมเมนต์หนึ่งแนะนำว่าต้องพบจิตแพทย์แล้ว พิมรี่พายตอบกลับว่า “xูไปมาแล้วเพื่อน xูไปมาแล้ว หมอถามไปครึ่งชั่วโมง xูไปมาแล้ว xูไปมาหมดแล้ว หมอโรงพยาบาลบ้าไปมาแล้ว หมอถามคุณพิมเป็นอะไร xูพูดหมด 2 ชั่วโมง หมอถามว่าอาการเป็นยังไง ฉันบอกพูดคนเดียว พูดกับบันไดและกำแพง หมอถามกลับว่ากำแพงพูดตอบมาไหม xูบอกไม่ค่ะ หมอบอกถ้ากำแพงตอบกลับมาให้มาใหม่ ไม่ตลก อันนี้พูดจริง ๆ

xูบอกหมอว่าหนูนอนไม่หลับเลยค่ะ หมอบอกว่าถ้าหมอเป็นคุณพิมก็นอนไม่หลับ ถูกแล้ว คุณพิมกลับไปเถอะคุณพิมปกติ หมอพูดจริง ๆ หมอบอกถ้าคุณพิมนอนหลับนอนหลับไม่รู้เรื่อง ไม่รู้สึกรู้สา คุณพิมค่อยมาหาหมอ xูไม่ไปอีกเลย หมออะไรเลิกเลย”

พิมรี่พาย พูดเอง หมอโรงบาลบ้าก็ไปมาแล้ว

@fashion_online111 หมอโรงบาลบ้า กูไปมาแล้ว!! #พิมรี่พายขายทุกอย่าง #พิมรี่พาย #พิมรี่พายล่าสุด ♬ lost – my head is empty

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 11:11 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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