หนุ่ม ศรราม เปิดใจชีวิตคู่ ล้มแรงสุด โทษตัวเองไม่โทษใคร ชี้ได้ลูกสาวคุ้มค่าที่สุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:38 น.
หนุ่ม ศรราม เปิดใจชีวิตคู่ ล้มแรงสุด โทษตัวเองไม่โทษใคร ชี้ได้ลูกสาวคุ้มค่าที่สุด

พระเอกรุ่นใหญ่ หนุ่ม ศรราม เล่ามรสุมในรายการคนล้มลุก ยอมรับเป็นคนรักสุดโต่ง ยึดน้องวีจิเป็นพลังใจก้าวผ่านวิกฤต ลุยเดี่ยวทำหน้าที่พ่อนานเกือบ 8 ปี

หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ เปิดใจผ่านรายการคน ล้ม ลุก ทางช่องเวิร์คพอยท์ ถึงบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญ ยอมรับว่าเรื่องที่ล้มแรงที่สุดคือปัญหาชีวิตคู่ในอดีต สาเหตุที่ไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องส่วนตัวเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อความรู้สึกของลูกสาว น้องวีจิ รวมถึงบุคคลอื่น ทว่าเวลานี้มุมมองหลายอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแง่คิด

พระเอกรุ่นใหญ่เผยถึงอุปนิสัยส่วนตัว มักเชื่อใจคนง่าย รักใครรักเต็มร้อย ไม่มีตรงกลาง มีเพียง 0 กับ 100 จึงกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดความผิดพลาด เจ้าตัวยอมรับความผิดทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียว ไม่คิดโทษคนอื่น เพราะมองว่าตนเองเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงต้องมีสติเพื่อจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้อารมณ์ปะทุจนสร้างความเสียหาย

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สำหรับบทบาทพ่อเลี้ยงเดี่ยว ยืนยันว่าไม่เคยกลัวการเลี้ยงลูกเพียงลำพัง แม้ช่วงแรกต้องทำงานแสดงควบคู่ไปกับการดูแลครอบครัว ต้องปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ให้อภัยทุกเรื่องราวเพื่อเดินหน้าต่อ ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลลูกสาวก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 มองว่าประสบการณ์การเป็นคุณพ่อทำให้ชีวิตมีคุณค่า คุ้มค่ากับการได้น้องวีจิเข้ามาเป็นกำลังใจสำคัญในชีวิต

เกิดอะไรขึ้น 'หนุ่ม ศรราม' วัย 50 โทรมหนัก สลัดภาพจำเก่า ๆ แฟนแห่เป็นห่วง
ภาพจาก : sornram_theappitak
เกิดอะไรขึ้น 'หนุ่ม ศรราม' วัย 50 โทรมหนัก สลัดภาพจำเก่า ๆ แฟนแห่เป็นห่วง
ภาพจาก : sornram_theappitak
เกิดอะไรขึ้น 'หนุ่ม ศรราม' วัย 50 โทรมหนัก สลัดภาพจำเก่า ๆ แฟนแห่เป็นห่วง
ภาพจาก : sornram_theappitak
เกิดอะไรขึ้น 'หนุ่ม ศรราม' วัย 50 โทรมหนัก สลัดภาพจำเก่า ๆ แฟนแห่เป็นห่วง
ภาพจาก : sornram_theappitak
เกิดอะไรขึ้น 'หนุ่ม ศรราม' วัย 50 โทรมหนัก สลัดภาพจำเก่า ๆ แฟนแห่เป็นห่วง
ภาพจาก : sornram_theappitak

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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