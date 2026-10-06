หนุ่ม ศรราม เปิดใจชีวิตคู่ ล้มแรงสุด โทษตัวเองไม่โทษใคร ชี้ได้ลูกสาวคุ้มค่าที่สุด
พระเอกรุ่นใหญ่ หนุ่ม ศรราม เล่ามรสุมในรายการคนล้มลุก ยอมรับเป็นคนรักสุดโต่ง ยึดน้องวีจิเป็นพลังใจก้าวผ่านวิกฤต ลุยเดี่ยวทำหน้าที่พ่อนานเกือบ 8 ปี
หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ เปิดใจผ่านรายการคน ล้ม ลุก ทางช่องเวิร์คพอยท์ ถึงบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญ ยอมรับว่าเรื่องที่ล้มแรงที่สุดคือปัญหาชีวิตคู่ในอดีต สาเหตุที่ไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องส่วนตัวเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อความรู้สึกของลูกสาว น้องวีจิ รวมถึงบุคคลอื่น ทว่าเวลานี้มุมมองหลายอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแง่คิด
พระเอกรุ่นใหญ่เผยถึงอุปนิสัยส่วนตัว มักเชื่อใจคนง่าย รักใครรักเต็มร้อย ไม่มีตรงกลาง มีเพียง 0 กับ 100 จึงกลายเป็นจุดที่ทำให้เกิดความผิดพลาด เจ้าตัวยอมรับความผิดทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียว ไม่คิดโทษคนอื่น เพราะมองว่าตนเองเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงต้องมีสติเพื่อจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้อารมณ์ปะทุจนสร้างความเสียหาย
สำหรับบทบาทพ่อเลี้ยงเดี่ยว ยืนยันว่าไม่เคยกลัวการเลี้ยงลูกเพียงลำพัง แม้ช่วงแรกต้องทำงานแสดงควบคู่ไปกับการดูแลครอบครัว ต้องปรับสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ให้อภัยทุกเรื่องราวเพื่อเดินหน้าต่อ ปัจจุบันทำหน้าที่ดูแลลูกสาวก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 มองว่าประสบการณ์การเป็นคุณพ่อทำให้ชีวิตมีคุณค่า คุ้มค่ากับการได้น้องวีจิเข้ามาเป็นกำลังใจสำคัญในชีวิต
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