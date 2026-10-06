เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ
เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ พบกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจด้านนอก เจ้าของอ้าง ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง
ภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม และพบทั้งห้องพักติดลูกกรง ลวดหนาม รวมถึง เตียงบางเตียงที่มีโครงเหล็กครอบและล็อกจากด้านนอก
การตรวจสอบเกิดขึ้นหลังหญิงวัย 63 ปีออกรายการโหนกระแส อ้างว่าถูกลูกชายพามาอยู่ที่ศูนย์โดยไม่สมัครใจนานกว่า 2 ปีครึ่ง พร้อมกล่าวหาว่าระหว่างอยู่ภายในถูกควบคุมตัว ทำร้าย และบังคับให้กินยา ซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ
ด้านผู้บริหารศูนย์ปฏิเสธเรื่องการทำร้าย พร้อมชี้แจงว่า ห้องและเตียงที่มีกรงเหล็กใช้สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาจทำลายข้าวของ ทำร้ายผู้อื่น หรือเดินออกจากพื้นที่ จึงต้องใช้พื้นที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตราย
ข้อมูลที่ศูนย์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้รับการดูแล 92 คน ในจำนวนนี้ 81 คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช และมีเจ้าหน้าที่ 19 คน โดยผู้บริหารระบุว่าศูนย์มีใบอนุญาตและเพิ่งต่ออายุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีผลจากหน่วยงานรัฐยืนยันว่า การใช้กรงเหล็กครอบเตียงหรือล็อกผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่ ขณะที่ตำรวจยังตรวจกล้องวงจรปิด สอบพยาน และรวบรวมหลักฐานก่อนสรุปว่ามีการกระทำผิดหรือไม่
อ่านฉบับเต็ม: https://thethaiger.com/th/news/1617065/
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แม่วัย 63 ร้องถูกขัง 2 ปีครึ่ง CIB บุกตรวจพบห้อง เตียงติดลูกกรง
- ลูกชายร้องสื่อทั้งน้ำตา แม่ป่วยสมองฝ่อ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย อ้างหน้าตาย “ทำกายภาพ”
- CIB รวบ “พระราชาคณะ” ต้นตำรับเหรียญเหนือดวง นัวสีกาในกุฏิ พ่วงคดีเบียดบังเงินวัด