เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:28 น.
เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ นอนกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจ ยิ่งกว่านักโทษ
ภาพจาก: ตำรวจสอบสวนกลาง

เปิดภาพสุดหดหู่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ พบกรงเหล็กครอบเตียง ล็อกกุญแจด้านนอก เจ้าของอ้าง ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง

ภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม และพบทั้งห้องพักติดลูกกรง ลวดหนาม รวมถึง เตียงบางเตียงที่มีโครงเหล็กครอบและล็อกจากด้านนอก

การตรวจสอบเกิดขึ้นหลังหญิงวัย 63 ปีออกรายการโหนกระแส อ้างว่าถูกลูกชายพามาอยู่ที่ศูนย์โดยไม่สมัครใจนานกว่า 2 ปีครึ่ง พร้อมกล่าวหาว่าระหว่างอยู่ภายในถูกควบคุมตัว ทำร้าย และบังคับให้กินยา ซึ่งข้อกล่าวหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ

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ด้านผู้บริหารศูนย์ปฏิเสธเรื่องการทำร้าย พร้อมชี้แจงว่า ห้องและเตียงที่มีกรงเหล็กใช้สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาจทำลายข้าวของ ทำร้ายผู้อื่น หรือเดินออกจากพื้นที่ จึงต้องใช้พื้นที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตราย

ข้อมูลที่ศูนย์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้รับการดูแล 92 คน ในจำนวนนี้ 81 คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช และมีเจ้าหน้าที่ 19 คน โดยผู้บริหารระบุว่าศูนย์มีใบอนุญาตและเพิ่งต่ออายุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีผลจากหน่วยงานรัฐยืนยันว่า การใช้กรงเหล็กครอบเตียงหรือล็อกผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่ ขณะที่ตำรวจยังตรวจกล้องวงจรปิด สอบพยาน และรวบรวมหลักฐานก่อนสรุปว่ามีการกระทำผิดหรือไม่

ห้องพักภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน จ.กาญจนบุรี มีเตียงเหล็กเรียงเป็นแถว แต่ละเตียงมีโครงเหล็กครอบด้านบน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
ห้องภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กั้นด้วยตาข่ายลวดเหล็ก มีที่นอนวางอยู่บนพื้นด้านใน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
ทางเดินภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีอ่างล้างหน้าเรียงตลอดแนวและหน้าต่างติดลูกกรง
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

อ่านฉบับเต็ม: https://thethaiger.com/th/news/1617065/

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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