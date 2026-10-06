เปิดภาพบ้านใหม่ แอน สิเรียม หลังใหญ่สวยหรู ทำบุญขึ้นบ้านรับสิริมงคล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:39 น.
เปิดภาพบ้านใหม่ แอน สิเรียม หลังใหญ่สวยหรู ทำบุญขึ้นบ้านรับสิริมงคล
IG/annsirium

แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก หลังถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ตัวบ้านกว้างขวาง ตกแต่งสวยหรู พร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

นักแสดงสาวโพสต์ภาพบรรยากาศผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “ได้โอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นำบุญมาฝากทุกคนน้า สาธุค่ะ” โดยเจ้าตัวสวมซิ่นสีชมพูคู่กับเสื้อลูกไม้สีขาว เข้าร่วมพิธีและรับพรจากพระสงฆ์

แอนทำบุญบ้านใหม่
IG/annsirium

นอกจากภาพพิธีทำบุญแล้ว แอนยังเผยให้เห็นบ้านหลังใหม่บางส่วน ตัวบ้านมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในตกแต่งในโทนเรียบหรู ใช้พื้นที่เปิดโล่ง และมีหลายมุมสำหรับพักผ่อน ส่วนบริเวณภายนอกยังเห็นพื้นที่รอบตัวบ้านที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน

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แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก
IG/annsirium

หลังภาพถูกเผยแพร่ เพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ รวมถึงแสดงความยินดีกับแอนสำหรับบ้านหลังใหม่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม แอนยังไม่ได้เปิดภาพบ้านแบบเต็มหลัง รวมถึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องสถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าของบ้าน ทำให้ครั้งนี้แฟน ๆ ได้ชมเพียงบางมุมจากบรรยากาศวันทำบุญเท่านั้น

แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก 4 ต.ค. 69
IG/annsirium
แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก 4 ตุลาคม 69
IG/annsirium
เปิดภาพ แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก
IG/annsirium
ยลโฉมภาพ แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก
IG/annsirium

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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