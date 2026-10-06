เปิดภาพบ้านใหม่ แอน สิเรียม หลังใหญ่สวยหรู ทำบุญขึ้นบ้านรับสิริมงคล
แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เผยภาพบ้านใหม่ครั้งแรก หลังถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ตัวบ้านกว้างขวาง ตกแต่งสวยหรู พร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
นักแสดงสาวโพสต์ภาพบรรยากาศผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “ได้โอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นำบุญมาฝากทุกคนน้า สาธุค่ะ” โดยเจ้าตัวสวมซิ่นสีชมพูคู่กับเสื้อลูกไม้สีขาว เข้าร่วมพิธีและรับพรจากพระสงฆ์
นอกจากภาพพิธีทำบุญแล้ว แอนยังเผยให้เห็นบ้านหลังใหม่บางส่วน ตัวบ้านมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในตกแต่งในโทนเรียบหรู ใช้พื้นที่เปิดโล่ง และมีหลายมุมสำหรับพักผ่อน ส่วนบริเวณภายนอกยังเห็นพื้นที่รอบตัวบ้านที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน
หลังภาพถูกเผยแพร่ เพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ รวมถึงแสดงความยินดีกับแอนสำหรับบ้านหลังใหม่เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม แอนยังไม่ได้เปิดภาพบ้านแบบเต็มหลัง รวมถึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องสถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าของบ้าน ทำให้ครั้งนี้แฟน ๆ ได้ชมเพียงบางมุมจากบรรยากาศวันทำบุญเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อบอุ่นมาก! แอน สิเรียม มาหา น้องไอย์ หลานสาวคนแรก
- ย้อนภาพอดีต แอน สิเรียม ตัวแม่แฟชันแห่งยุค 80
- แอน สิเรียม สวมบทแซ่บ เปิดภาพเซตสุดฮอต