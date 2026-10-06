พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม
หนุ่ม กรรชัย เดือด เพจ PR ชัยนาทวิจารณ์สื่อทำข่าวยายลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลาสร้างดราม่า-เรียกกระแส สวนกลับแรง กลัวเสียหน้าหรืออยากได้รับคำชมเหรอ
กลายเป็นประเด็นร้อนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งโซเชียล กรร๊เพจเฟซบุ๊กหน่วยงานรัฐอย่าง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat โพสต์ข้อความตั้งคำถามเชิงตัดพ้อถึงการนำเสนอข่าวผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสื่อมวลชนจนลุกลามบานปลายถึงขนาดพิธีกรคนดังรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ทนไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับ
จุดเริ่มต้นของดราม่านี้มาจากการนำเสนอข่าวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นเรื่องราวของ ยายสมพงษ์ หญิงชราวัย 78 ปี ชาวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่ต้องกำเงินเหรียญเดินลุยน้ำท่วมสูงระดับเอวเพื่อออกไปหาซื้อน้ำปลามาทำกับข้าว ทั้งที่เมื่อปีที่แล้วคุณยายตะคริวกินขณะลุยน้ำท่วมแต่โชคดีที่หลานกระโดดลงไปช่วยไว้ได้ทัน
เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบคุณยายสมพงษ์ ได้สอบถามถึงการเดินลุยน้ำออกมา คุณยายได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงอิดโรยและเหนื่อยล้าว่า “เอาไปทำกับข้าวกิน จะทำกับข้าวกินสักหน่อยไม่มีน้ำปลา เหนื่อย แค่มาซื้อน้ำปลากินขวดเดียวก็จะตายแล้ว ข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กิน ใช้เกลือไม่อร่อยเท่าน้ำปลา จะผัดมะละกอกิน ฉันก็ไม่ค่อยอยากออกไปเดี๋ยวจะไปตายซะก่อน”
หลังจากข่าวของคุณยายถูกเผยแพร่ออกไป เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat นำภาพข่าวดังกล่าวมาโพสต์วิจารณ์สื่อมวลชน ระบุข้อความว่า “ทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้าง แต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลา ดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไร จรรยาบรรณคือ?”
ในเวลาต่อมา หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ทำไมวะ ป้าเดินไปซื้อน้ำปลาเพราะไม่ชอบเกลือ มันดราม่าตรงไหนวะ? แล้วการเสนอข่าวนี้มันไปเกี่ยวกับอะไรกับหน่วยงานคุณเหรอ อ่านให้ดี อ่านให้แตกก่อนมั้ย ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat”
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย แชร์โพสต์ของเพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat ระบุว่า “กลัวเสียหน้าเหรอครับถึงโพสต์แบบนี้ สื่อนำเสนอป้าไม่อยากกินเกลือเลยเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลา หน่วยงานคุณมันเสียหายเหรอ .. ร้อนรนว่างั้น อยากได้รับคำชมว่างั้น หรืออยากให้บอก น้าแอ๊ดบาวแต่งเพลงให้ เอาม่ะ”
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