พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:34 น.
พี่หนุ่ม ซัดเพจ PR ชัยนาท แซะข่าวยายลุยน้ำท่วมสร้างดราม่า ลั่น กลัวเสียหน้าหรือหิวคำชม

หนุ่ม กรรชัย เดือด เพจ PR ชัยนาทวิจารณ์สื่อทำข่าวยายลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลาสร้างดราม่า-เรียกกระแส สวนกลับแรง กลัวเสียหน้าหรืออยากได้รับคำชมเหรอ

กลายเป็นประเด็นร้อนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งโซเชียล กรร๊เพจเฟซบุ๊กหน่วยงานรัฐอย่าง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat โพสต์ข้อความตั้งคำถามเชิงตัดพ้อถึงการนำเสนอข่าวผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสื่อมวลชนจนลุกลามบานปลายถึงขนาดพิธีกรคนดังรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ทนไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับ

จุดเริ่มต้นของดราม่านี้มาจากการนำเสนอข่าวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นเรื่องราวของ ยายสมพงษ์ หญิงชราวัย 78 ปี ชาวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่ต้องกำเงินเหรียญเดินลุยน้ำท่วมสูงระดับเอวเพื่อออกไปหาซื้อน้ำปลามาทำกับข้าว ทั้งที่เมื่อปีที่แล้วคุณยายตะคริวกินขณะลุยน้ำท่วมแต่โชคดีที่หลานกระโดดลงไปช่วยไว้ได้ทัน

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เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบคุณยายสมพงษ์ ได้สอบถามถึงการเดินลุยน้ำออกมา คุณยายได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงอิดโรยและเหนื่อยล้าว่า “เอาไปทำกับข้าวกิน จะทำกับข้าวกินสักหน่อยไม่มีน้ำปลา เหนื่อย แค่มาซื้อน้ำปลากินขวดเดียวก็จะตายแล้ว ข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กิน ใช้เกลือไม่อร่อยเท่าน้ำปลา จะผัดมะละกอกิน ฉันก็ไม่ค่อยอยากออกไปเดี๋ยวจะไปตายซะก่อน”

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท ถามสื่อเล่นข่าวป้าเดินมาเอาน้ำปลาทำไม
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat

หลังจากข่าวของคุณยายถูกเผยแพร่ออกไป เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat นำภาพข่าวดังกล่าวมาโพสต์วิจารณ์สื่อมวลชน ระบุข้อความว่า “ทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้าง แต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลา ดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไร จรรยาบรรณคือ?”

ในเวลาต่อมา หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “ทำไมวะ ป้าเดินไปซื้อน้ำปลาเพราะไม่ชอบเกลือ มันดราม่าตรงไหนวะ? แล้วการเสนอข่าวนี้มันไปเกี่ยวกับอะไรกับหน่วยงานคุณเหรอ อ่านให้ดี อ่านให้แตกก่อนมั้ย ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat”

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หนุ่ม กรรชัย สวนดราม่าคอนเทนต์ป้าซื้อน้ำปลา
ภาพจาก Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย แชร์โพสต์ของเพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR-Chainat ระบุว่า “กลัวเสียหน้าเหรอครับถึงโพสต์แบบนี้ สื่อนำเสนอป้าไม่อยากกินเกลือเลยเดินลุยน้ำไปซื้อน้ำปลา หน่วยงานคุณมันเสียหายเหรอ .. ร้อนรนว่างั้น อยากได้รับคำชมว่างั้น หรืออยากให้บอก น้าแอ๊ดบาวแต่งเพลงให้ เอาม่ะ”

หนุ่ม กรรชัย สวนกลับเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2569 10:34 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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